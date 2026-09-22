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Receta de crema de maicena con huevo, rápida y fácil

Este postre de textura homogénea se prepara con leche, azúcar, almidón y vainilla, y admite un toque de canela al servir. La receta se adapta tanto a compoteras individuales como a una fuente para compartir en casa

Cuatro tazones de cerámica con crema clara y canela sobre madera, junto a un frasco con varas de canela y una cuchara con la mezcla.
El postre se prepara con leche, azúcar, almidón de maíz, huevo y esencia de vainilla (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La crema de maicena con huevo es un postre de preparación rápida, elaborado con leche, azúcar, almidón de maíz y, como ya se dijo, huevos. La cocción a fuego bajo permite obtener una consistencia espesa y uniforme, apta para servir sola o combinar con otros ingredientes.

En Argentina, esta receta suele prepararse como una alternativa económica para resolver una merienda o un postre familiar. Puede servirse tibia o fría, en compoteras, vasos individuales o una fuente, con canela, cacao, frutas o galletas como complemento.

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Además de consumirse como postre, funciona como relleno para tortas, tartas y bizcochuelos. Según la cantidad de almidón de maíz y el tiempo de cocción, es posible ajustar su densidad para adaptarla a cada preparación.

Receta de crema de maicena con huevo

Se trata de una crema dulce y espesa preparada con leche, maicena, azúcar y huevo. Se cocina en una olla hasta alcanzar una textura lisa, cremosa y sin grumos.

El resultado debe ser una preparación homogénea, con cuerpo suficiente para mantenerse sobre una cuchara, pero sin una consistencia rígida. Tiene un sabor suave, con predominio de la leche y el azúcar, y puede servirse tibia o fría según el uso previsto.

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Manos que vierten un líquido amarillo de un tazón a una olla con leche mientras sostienen una cuchara de madera sobre una cocina.
La cantidad de almidón de maíz y la cocción permiten ajustar la densidad del postre (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo de preparación

Tiempo total: 15 minutos.

  • Preparación: 5 minutos.
  • Cocción: 10 minutos.

Ingredientes

  1. 750 ml de leche.
  2. 40 gr de maicena.
  3. 80 gr de azúcar.
  4. 1 huevo.
  5. 1 cucharadita de esencia de vainilla.
  6. Canela en polvo, cantidad necesaria para servir.

Cómo hacer crema de maicena con huevo, paso a paso

  1. Separar 100 ml de leche fría del total y colocarla en un bowl. Agregar la maicena y mezclar hasta disolverla por completo.
  2. Incorporar el huevo y el azúcar. Batir con un tenedor o batidor de mano hasta obtener una preparación uniforme.
  3. Calentar los 650 ml de leche restantes en una olla a fuego medio, sin dejar que hiervan.
  4. Agregar la mezcla de maicena, huevo y azúcar en forma de hilo sobre la leche caliente. Revolver de manera constante para evitar que se formen grumos.
  5. Cocinar durante 5 a 8 minutos, siempre a fuego medio-bajo, hasta que la crema espese. No dejar de revolver, especialmente en el fondo y los bordes de la olla.
  6. Retirar del fuego y añadir la esencia de vainilla. Mezclar hasta integrar.
  7. Repartir la crema en 4 compoteras o vasos. Para una textura más lisa, pasarla por un colador antes de servir.
  8. Servir tibia o dejar enfriar en la heladera. Espolvorear con canela al momento de llevar a la mesa.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

La cantidad de ingredientes, junto con el paso a paso, deja como resultado una receta que rinde aproximadamente 4 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 250 kcal.
  • Grasas: 6 gr.
  • Carbohidratos: 40 gr.
  • Proteínas: 8 gr.

Los datos numéricos son estimados y cada valor nutricional dependerá de los ingredientes utilizados en específicos, como así también las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

La crema se conserva en la heladera durante 3 días, dentro de un recipiente tapado o cubierta con film en contacto para evitar que forme una película en la superficie.

No se recomienda congelarla, porque la textura puede volverse granulosa o separarse al descongelarla.

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