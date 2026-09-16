Receta de merluza al horno con calabaza asada, rápida y fácil

Una bandeja, pocos ingredientes y una cena lista en menos de 1 hora: la combinación de pescado blanco y calabaza asada resuelve cualquier comida de la semana. Es una alternativa práctica para esos días en los que hace falta cocinar algo casero, sabroso y completo sin pasar demasiado tiempo frente a la cocina. Además, permite aprovechar una guarnición sencilla y transformar ingredientes cotidianos en un plato atractivo para toda la familia.
La merluza al horno con calabaza asada es una opción liviana y práctica, ideal para el almuerzo o la cena. La calabaza aporta dulzor natural, color y una textura cremosa en el interior, con bordes levemente dorados después de la cocción.
PUBLICIDAD
La merluza, por su parte, mantiene un sabor suave que combina muy bien con limón, ajo y hierbas. El resultado es una preparación equilibrada, fácil de servir y adecuada para acompañar con una ensalada fresca o una porción pequeña de arroz.
Receta de merluza al horno con calabaza asada
Se trata de filetes de merluza cocidos al horno junto con gajos finos de calabaza, condimentados con aceite de oliva, ajo, limón y pimentón. La cocción se realiza en una sola fuente para simplificar la preparación y reducir el tiempo en la cocina.
Tiempo de preparación
- Tiempo activo: 15 minutos
- Tiempo de cocción: 30 minutos
- Tiempo total: 45 minutos
Ingredientes
- 4 filetes de merluza, de aproximadamente 150 gr cada uno.
- 600 gr de calabaza, pelada y cortada en gajos finos.
- 2 cucharadas de aceite de oliva.
- 1 diente de ajo, picado.
- 1 limón.
- 1 cucharadita de pimentón dulce.
- 1 cucharadita de orégano seco.
- Sal, a gusto.
- Pimienta, a gusto.
- 2 cucharadas de perejil fresco, picado.
Cómo hacer merluza al horno con calabaza asada, paso a paso
- Precalentar el horno a 220 ℃.
- Colocar la calabaza en una fuente para horno. Agregar 1 cucharada de aceite de oliva, sal, pimienta, pimentón y orégano.
- Mezclar bien y acomodar los gajos en una sola capa. Cortar la calabaza en piezas finas para que se cocine al mismo tiempo que la merluza.
- Llevar la fuente al horno y cocinar durante 20 minutos, hasta que la calabaza empiece a dorarse.
- Mientras tanto, condimentar los filetes de merluza con sal, pimienta, ajo picado y el jugo de ½ limón.
- Retirar la fuente del horno y acomodar los filetes entre los gajos de calabaza.
- Rociar el pescado con la cucharada restante de aceite de oliva y llevar nuevamente al horno durante 10 minutos.
- Comprobar que la merluza esté opaca y se separe fácilmente con un tenedor. No sobrecocinar el pescado para evitar que pierda humedad.
- Terminar con perejil fresco y unas gotas de limón antes de servir.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Esta receta rinde 4 porciones.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 330 kcal
- Grasas: 13 gr
- Carbohidratos: 24 gr
- Proteínas: 32 gr
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD