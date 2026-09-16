“Noche Azul”: cómo fue la gala solidaria que impulsa la prevención y detección temprana del cáncer de colon

Fundación GEDyT recaudó $290 millones en la sexta edición de la Noche Azul para sostener y ampliar sus programas de detección y prevención del cáncer colorrectal en la Argentina

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La sexta edición de la Noche Azul reunió a figuras del espectáculo, la música, el deporte y el sector empresarial en una gala solidaria organizada por la Fundación GEDyT. El encuentro permitió recaudar $290 millones, que se destinarán a sostener y ampliar los programas de detección temprana y prevención del cáncer colorrectal en la Argentina.

El cáncer colorrectal afecta el colon y el recto y puede no presentar síntomas en sus primeras etapas. Por ese motivo, los controles periódicos permiten identificar lesiones antes de que se transformen en tumores o detectar la enfermedad de forma temprana, cuando existen más posibilidades de tratamiento.

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La fundación informó además que prepara un plan nacional para acercar estudios, campañas de concientización y capacitación profesional a distintas regiones del país.

Luis Caro, presidente de Fundación GEDyT, junto a Daniel López Rosetti, durante la sexta edición de la Noche Azul

El encuentro se realizó el martes 15 de septiembre por la noche y convocó a representantes del mundo artístico, empresarial, médico y político.

La recaudación será destinada a políticas y campañas enfocadas en una enfermedad cuya detección temprana puede cambiar el pronóstico de los pacientes.

La organización señaló que el cáncer colorrectal tiene una tasa de recuperación de hasta el 90% cuando se diagnostica a tiempo

Según la información difundida por la organización, el cáncer colorrectal tiene una tasa de recuperación de hasta el 90% cuando se diagnostica a tiempo. La patología afecta principalmente a personas mayores de 45 años, aunque la fundación advirtió que se observan cada vez más casos de morbilidad en edades más tempranas.

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La Noche Azul financia estudios, formación y prevención territorial

Araceli González y Fabián Mazzei

La gala tuvo como conductores a Mariana Fabbiani y Guillermo Lobo. Durante la noche, los anfitriones y referentes de Fundación GEDyT pusieron el foco en la importancia de acceder a controles preventivos antes de que aparezcan síntomas.

El presidente de la fundación, doctor Luis Caro, vinculó los recursos obtenidos en las ediciones anteriores con acciones ya implementadas en el territorio. “Todo lo que recaudamos en la Noche Azul anterior hoy se convirtió en estudios, formación y prevención en el territorio”, expresó durante el evento.

Carmen Barbieri, Fede Bal y Evelyn Botto fueron parte de la sexta edición de la Noche Azul de Fundación GEDyT

Caro señaló que cada estudio realizado puede representar una oportunidad para anticiparse a la enfermedad. “Detrás de cada uno de esos resultados hay algo mucho más importante que un número: hay una persona que tuvo la oportunidad de llegar a tiempo”, afirmó.

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La Fundación GEDyT nació con el objetivo de impulsar la detección precoz y la prevención del cáncer de colon. De acuerdo con su presidente, existen herramientas y profesionales capacitados para identificar lesiones o alteraciones en etapas iniciales, cuando las alternativas de tratamiento y recuperación son mayores.

El plan busca llevar los controles a distintas provincias

Ailén Bechara dijo presente en la gala

El anuncio de un plan nacional fue uno de los ejes centrales de la gala. La iniciativa apunta a ampliar el alcance de las acciones de prevención más allá de los principales centros urbanos y a facilitar la llegada de los estudios a poblaciones que enfrentan mayores obstáculos para acceder al sistema de salud.

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“El cáncer colorrectal es una enfermedad que, en gran medida, podemos prevenir. Tenemos el conocimiento. Tenemos profesionales preparados. Tenemos herramientas para detectarlo antes”, sostuvo Caro ante los asistentes.

Mariana Fabbiani fue una de las conductoras de la sexta edición de la Noche Azul

La organización planteó que los fondos reunidos en la Noche Azul permitirán transformar el acompañamiento recibido en nuevas instancias de formación, estudios y acciones territoriales. El objetivo es fortalecer el diagnóstico temprano en todo el país y promover consultas médicas oportunas entre la población con factores de riesgo o por edad.

En ese marco, el mensaje de la fundación estuvo dirigido a reforzar la importancia de los chequeos preventivos. Caro recordó a las personas que no lograron superar la enfermedad y a quienes recibieron un diagnóstico en una etapa inicial.

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“Siempre pienso en las mismas caras: las de quienes hoy no están y las de quienes, gracias a un control a tiempo, siguen estando”, dijo.

Emilia Caro, directora de Fundación GEDYT y presidente global de Women in Global Health, señaló: “Fuimos a los barrios. Puerta a puerta. A buscar a personas que nunca se habían hecho un estudio. Distribuimos más de 300 tests gratuitos. El resultado fue que el 92% de esos test volvieron para poder ser analizados. La voluntad de las personas está. Lo que tenemos que construir es un sistema capaz de llegar”.

Luis Caro, Marcelo Polino y Emilia Caro

“Hoy hay un proyecto en la Comisión de Salud del Congreso de la Nación que impulsamos con un objetivo muy concreto: que la prevención del cáncer colorrectal se convierta en una política nacional. Desde Fundación GEDYT vamos a impulsar un Programa Federal de Prevención del Cáncer Colorrectal construido sobre todo lo que aprendimos hasta ahora y junto a la red de más de cien instituciones que vienen trabajando con nosotros y desde ya todo aquel que quiera sumarse será bienvenido para aunar fuerzas y lograr nuestro objetivo”, sumó Emilia Caro.

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La Gala Azul incorporó este año el Premio Mujeres Destacadas en Gastroenterología y Endoscopía. El reconocimiento fue creado para distinguir a profesionales que desarrollan su tarea en ese campo médico.

Caro entregó el galardón junto con la doctora Claudia Negri, primera mujer elegida decana en la historia de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. La premiada fue la doctora Salma Salim, médica gastroenteróloga y endoscopista.

Flor de la V y Pablo Goycochea acompañaron la gala solidaria de Fundación GEDyT

La gala contó con la presencia de funcionarios del Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, representantes de la Subsecretaría de Salud Pública de la Provincia de Buenos Aires, delegaciones de las embajadas de Estados Unidos e Italia, autoridades vinculadas al Hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires y legisladores como Carlos Arce y Graciela Ocaña.

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Entre los invitados estuvieron Flor de la V, Carmen Barbieri, Araceli González, Flor Torrente, Fabián Mazzei, Guillermina Valdés, Germán Paoloski, Marcelo Polino, Fabián Medina Flores, Evelyn Botto y Fede Bal.

También participaron Osvaldo Gross, Gladys Florimonte, Guillermo Capuya, Daniel López Rosetti, Barbie Simons, Ailén Bechara, Claudio Rigoli y Susana Roccasalvo, entre otras personalidades.

La noche incluyó actuaciones de Juan Carlos Baglietto y Julia Zenko, quienes interpretaron clásicos del rock nacional. Patricia Sosa subió al escenario y repasó parte de sus éxitos como apoyo a la causa de la fundación.

Guillermina Valdés

La presencia de representantes institucionales se dio en el contexto del anuncio de expansión de las iniciativas preventivas. La entidad busca articular acciones de concientización, capacitación y acceso a estudios en diferentes zonas del país.

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La detección temprana concentra el mensaje de la fundación

El cáncer colorrectal puede desarrollarse de manera silenciosa durante sus primeras etapas. Por eso, Fundación GEDyT insistió en que la prevención y los controles indicados por profesionales de la salud resultan determinantes para detectar la enfermedad antes de que avance.

Patricia Sosa asistió a la Noche Azul junto a su marido, Oscar Mediavilla

La recaudación de $290 millones obtenida en la sexta Noche Azul se incorporará a ese esquema de trabajo. Según planteó Caro, el respaldo conseguido durante la gala tendrá impacto en las acciones que la entidad lleve adelante durante el próximo año.

“Lo que empieza hoy acá, en esta mesa, en esta noche, es lo que el año que viene se convierte en más personas cuidadas a tiempo”, afirmó el presidente de Fundación GEDyT.