Por qué el color favorito para las cocinas puede ser un error, según expertos en diseño

El blanco óptico puede restar carácter a una cocina de uso cotidiano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El blanco intenso suele asociarse con limpieza y amplitud, dos cualidades buscadas en una cocina.

Sin embargo, especialistas advierten que el blanco óptico aplicado en toda la cocina puede dar un resultado frío y poco funcional en un ambiente destinado al uso cotidiano y reuniones.

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El blanco intenso puede restar carácter a una cocina de uso diario

La elección del color tiene un efecto directo sobre la percepción del espacio y sobre la atmósfera que se busca construir. En un ambiente donde se cocina, se comparte tiempo y se concentran distintas actividades domésticas, el criterio no se limita a combinar paredes, muebles y electrodomésticos.

Los tonos cálidos conservan la luminosidad y aportan una sensación de cercanía. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La diseñadora Leigh Spicher, directora nacional de estudios de diseño de viviendas, señaló que evita las cocinas completamente blancas. No las considera prácticas ni estimulantes para una habitación con tanto movimiento diario. Su preferencia apunta a interiores con mayor contraste visual y elementos que aporten carácter.

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El blanco brillante puede parecer una decisión sencilla por dos motivos: acompaña a los electrodomésticos de ese tono y remite a una sensación de higiene.

Aun así, The Spruce, sitio especializado en interiores y tareas domésticas, recoge la postura de profesionales que proponen distinguir entre ese blanco nítido y variantes más cálidas.

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La iluminación y los materiales condicionan el resultado de cada paleta cromática. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La diferencia está en los matices: el blanco con subtonos cálidos modifica la lectura general del ambiente sin renunciar a la luminosidad.

Los blancos cálidos conservan luz y suman una sensación de cercanía

Laura Lees Gilbert, propietaria y diseñadora principal de un estudio de interiorismo, recomienda usar blancos cremosos, en especial aquellos con subtonos cálidos. Según explicó al medio citado, esa gama reúne limpieza y calidez, y puede servir como base para un entorno abierto pensado para recibir visitas.

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La alternativa no exige descartar el blanco, sino evitar que todos los componentes del ambiente queden sometidos a una misma versión intensa del color. Los tonos cálidos permiten mantener una apariencia clara mientras incorporan una temperatura visual distinta, relevante en un espacio asociado a la preparación de comidas y al encuentro.

La elección cromática influye en la percepción del espacio y su atmósfera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre las opciones neutras mencionadas por las diseñadoras figuran las siguientes:

Blanco cremoso , para conservar claridad con una base cálida.

Gris cálido o greige , una mezcla de gris y beige que busca un resultado equilibrado.

Topo y tonos de madera natural, que aportan variación mediante vetas y acabados teñidos.

El blanco cremoso funciona como una base clara para ambientes abiertos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El gris cálido y topo amplían la paleta de neutros

Gilbert propone considerar un gris de subtono cálido o un greige. Lo define como una tonalidad cremosa y versátil, capaz de construir un interior equilibrado y sobrio. En lugar de convertir la neutralidad en una superficie uniforme, esta familia de colores ofrece un punto intermedio entre las gamas grises y beige.

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Spicher, por su parte, destaca el gris topo y detalles de madera teñida como elecciones que mantienen vigencia en una cocina. Para la diseñadora, los tonos de madera y vetas naturales vuelven a ganar lugar porque remiten al hogar y al fuego doméstico. Una asociación que también se vincula con la cocina como punto de reunión.

La recomendación, en consecuencia, se concentra en usar neutros con matices reconocibles. El propósito no es convertir cada cocina en un ambiente oscuro ni sumar colores sin criterio. Si no, evitar una composición enteramente blanca que pueda resultar estéril o sin contraste.

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Los tonos cálidos conservan la luminosidad y aportan una sensación de cercanía. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El negro divide opiniones y depende de la luz disponible

El negro fue el único color sobre el que las especialistas consultadas expresaron posturas opuestas. Gilbert sostiene que evita cualquier variante de negro para pintar o decorar cocinas. A su juicio, los tonos oscuros pueden hacer más visibles el desgaste y las imperfecciones. Además de reducir la sensación de amplitud y luminosidad cuando hay poca luz natural.

Spicher defiende la posición contraria. Considera que una cocina oscura o negra puede transmitir seguridad, autoridad y formalidad. La discrepancia muestra que las decisiones de color no funcionan como una regla universal. Dependen de la luz del lugar, de los materiales elegidos y del uso que cada hogar le da al ambiente.

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