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Para qué sirve hablar solo durante las tareas del hogar, según la psicología

Las verbalizaciones dirigidas a uno mismo pueden funcionar como una guía en secuencias cotidianas. Cuáles son las situaciones y objetivos concretos que mejor se ajustan a esta técnica, de acuerdo con distintas investigaciones

Ilustración de un hombre revolviendo una olla en la cocina, con una burbuja de diálogo que contiene un frasco de especias.
Hablar en voz alta puede ayudar a ordenar tareas domésticas de varios pasos al mantener una consigna presente y enlazar una acción con la siguiente (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Hablar en voz alta mientras se ordena, se limpia o se prepara una comida suele aparecer como una forma de acompañar tareas que exigen varios pasos. Lejos de ser una rareza, el autodiálogo puede cumplir una función concreta: ayuda a mantener una consigna presente, recordar qué falta y encadenar una acción con la siguiente.

Ese mismo hábito gana sentido en las tareas domésticas que alternan movimientos repetidos con pequeñas decisiones: separar ropa, guardar objetos, limpiar una superficie o reunir materiales implica sostener una secuencia, aun cuando la atención se desvíe hacia otros pensamientos. En esos casos, frases breves vinculadas con la tarea pueden servir como una referencia práctica.

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Según publicó la BBC en un artículo sobre el diálogo con uno mismo, distintas investigaciones han examinado cómo hablar solo puede relacionarse con la memoria, el foco y el desempeño en actividades específicas. La publicación recoge, entre otros hallazgos, que decir el nombre de un objeto puede funcionar como una señal para recuperarlo durante una búsqueda.

Nombrar un objetivo puede facilitar una búsqueda concreta

Una mujer con delantal de rayas toma un frasco de especias sobre una mesa con frascos de granos y recipientes con verduras.
El autodiálogo cobra sentido en actividades domésticas como limpiar, guardar objetos o preparar una comida cuando la atención se desvía (Imagen Ilustrativa Infobae)

El vínculo entre las palabras y la atención fue evaluado en un estudio publicado en The Quarterly Journal of Experimental Psychology, realizado por Gary Lupyan y Daniel Swingley. La investigación analizó tareas de búsqueda visual en las que los participantes debían localizar objetos comunes mientras, en algunas pruebas, decían en voz alta el nombre del elemento que buscaban.

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El trabajo concluyó que verbalizar el objetivo facilitó la búsqueda cuando existía una asociación clara entre el nombre y el objeto. Sin embargo, el efecto no se trasladó de igual manera a todas las condiciones: cuando esa relación era menos directa, hablar podía perjudicar el rendimiento. Ese límite impide presentar el resultado como una regla general para cualquier tarea cotidiana.

La situación ayuda a comprender por qué algunas personas se dicen “las llaves”, “los productos de limpieza” o “primero la mesa” mientras ordenan la casa. La conclusión posible no es que hablar garantice un mejor desempeño, sino que una palabra precisa puede colaborar con una búsqueda o una acción cuando coincide de manera clara con el objetivo inmediato.

El contenido del diálogo importa tanto como el hecho de hablar en voz alta

Mano que toma unas llaves con llavero de casa dentro de un bolso abierto con gafas, pañuelos y monedero sobre una mesa de madera.
La BBC informó que distintas investigaciones analizaron la relación entre hablar solo, la memoria, la concentración y el desempeño en tareas específicas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Cleveland Clinic señala que el autodiálogo puede servir para organizar pensamientos, calmar los nervios o analizar una situación compleja, y lo presenta como una conducta habitual, incluso cuando las palabras se expresan en voz alta. La institución remarca que resulta especialmente útil en momentos que requieren mayor concentración.

En ese marco, una frase breve que recuerde una acción concreta puede funcionar como una guía durante una tarea del hogar. La misma fuente diferencia ese uso de un discurso negativo y persistente. La psicóloga Grace Tworek, consultada por la institución, indicó que la autocrítica no contribuye a mejorar el rendimiento y recomendó orientar esas palabras hacia un mensaje productivo.

Las instrucciones vinculadas con una acción inmediata, como ordenar una secuencia o nombrar lo que falta, se diferencian, entonces, de las frases que refuerzan una valoración negativa. La fuente no plantea que el hábito produzca el mismo resultado en todas las personas ni en toda clase de actividades.

La Cleveland Clinic también aclara que hablar con uno mismo suele considerarse una conducta normal cuando la persona reconoce que esas palabras provienen de ella misma. La recomendación de buscar apoyo profesional se reserva para situaciones distintas, como percibir voces ajenas o tener la sensación de que el diálogo no es propio. En el contexto de las tareas cotidianas, verbalizar una consigna concreta puede ser, simplemente, una manera de ordenar los pasos que siguen.

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