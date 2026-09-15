Cuáles son los aceites esenciales que ayudan a limpiar y perfumar la casa sin dañar las superficies

El aceite esencial de menta puede neutralizar olores en cocinas y botes de basura si se aplica en dosis bajas y con ventilación adecuada (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Unas gotas pueden renovar el perfume de un limpiador casero, la ropa recién lavada o un ambiente, pero los aceites esenciales en la limpieza deben usarse diluidos, con una finalidad concreta y sin reemplazar los productos desinfectantes cuando la tarea lo requiere.

Estos extractos concentrados de plantas permiten personalizar aromas en superficies, textiles y espacios de la casa.

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Limón, lavanda, menta y pino figuran entre las opciones más empleadas. La cantidad importa: una fórmula demasiado cargada puede dejar olor persistente, afectar algunos materiales o resultar molesta en espacios cerrados.

El aceite esencial de limón y eucalipto perfuma las superficies lavables

Los aceites esenciales en la limpieza del hogar deben usarse diluidos, con una finalidad concreta y sin reemplazar los productos desinfectantes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un limpiador multiuso puede prepararse con 500 mililitros de agua, una cucharadita de jabón líquido neutro y entre 10 y 15 gotas de aceite esencial de limón o de aceite esencial de eucalipto. La botella debe agitarse antes de cada uso, ya que el aceite no se integra de manera estable con el agua.

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La mezcla puede aplicarse sobre superficies de cocina, azulejos, puertas y otras áreas lavables. Antes de extenderla en toda el área, es aconsejable probarla en un sector poco visible para comprobar que no altere el material.

Para retirar grasa en la cocina, el primer paso debe ser agua tibia y detergente. El aceite esencial puede incorporarse después para dejar aroma, pero no reemplaza la acción limpiadora del jabón ni el enjuague.

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La aromaterapeuta estadounidense Elena Mercurio sugirió trabajar con una dilución de entre el 2% y el 5%, de 6 a 30 gotas por cada 30 mililitros de producto base, de acuerdo con el uso y la intensidad buscada. La especialista hizo esa recomendación en declaraciones a la publicación Better Homes & Gardens (BHG).

El aceite esencial de naranja ayuda a retirar restos de adhesivos

Los aceites esenciales deben mantenerse lejos de niños y mascotas, y no se deben combinar con cloro, amoníaco u otros limpiadores industriales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aceite esencial de naranja dulce es otra opción para fórmulas multiuso. Puede agregarse a una mezcla con agua y jabón neutro o usarse de forma puntual sobre residuos de etiquetas y pegamentos.

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En cuanto al aceite de naranja, se recomienda colocar unas pocas gotas sobre el adhesivo, esperar unos segundos y retirarlo con un paño. El método exige una prueba previa, sobre todo en plásticos, maderas pintadas o superficies con acabado brillante.

Los aceites cítricos se reservan para superficies lavables. No se recomienda usarlos sobre piedra natural, mármol o granito sin verificar antes las indicaciones del fabricante, ya que esos materiales requieren productos de pH neutro.

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El aceite esencial de lavanda sirve para sábanas, toallas y armarios

El aceite esencial de lavanda se usa en sábanas, toallas y armarios, aunque no debe aplicarse de forma directa sobre telas delicadas, cuero o seda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aceite esencial de lavanda se utiliza con frecuencia en la lavandería y el cuidado de textiles. Se pueden colocar unas gotas en bolas de lana para secadora o en un paño húmedo dentro del tambor, siempre que el manual del electrodoméstico no lo desaconseje.

Otra alternativa consiste en perfumar bolsitas de tela con arroz o bicarbonato y guardarlas en cajones, estantes o armarios. Para la ropa de cama, puede prepararse un spray con 100 mililitros de agua, una cucharadita de alcohol apto para uso doméstico y cinco gotas de lavanda.

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La preparación debe pulverizarse desde cierta distancia sobre cortinas, almohadones o sábanas, sin humedecer en exceso las fibras.

Los aceites esenciales puros no deben aplicarse directamente sobre telas delicadas, cuero, seda o prendas que puedan mancharse.

El aceite esencial de menta neutraliza olores en cocinas y botes de basura

Una botella con atomizador y un paño permiten limpiar manchas de grasa en las puertas de madera de los muebles de cocina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La menta es útil para perfumar zonas donde suelen concentrarse olores, como el bote de basura, el área de lavado, la cocina, el garaje o el sótano. Una opción sencilla es colocar dos o tres gotas en un disco de algodón y dejarlo en el fondo del recipiente antes de poner una bolsa nueva.

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También se puede agregar una pequeña cantidad a una mezcla para limpiar el interior del bote de basura. En esos casos, se debe retirar la suciedad, lavar con agua y detergente y dejar secar antes de aplicar cualquier producto aromático.

En ambientes pequeños o poco ventilados, es preferible empezar con una dosis mínima. El exceso de fragancia puede resultar incómodo para personas con alergias, asma o sensibilidad a los perfumes.

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El aceite esencial de pino acompaña la limpieza de los pisos

Una botella de aceite esencial de lavanda y flores de lavanda seca se disponen sobre rocas claras en un fondo texturizado, simbolizando bienestar y relajación. ((Freepik))

El aceite esencial de pino suele elegirse para el fregado de pisos por su perfil aromático. Puede sumarse una cantidad reducida a un balde con agua y jabón neutro, siempre que el revestimiento admita limpieza húmeda.

Esta opción se adapta a cerámicos y superficies lavables, pero exige atención en pisos de madera, laminados o encerados. En estos casos, la humedad excesiva o determinados componentes pueden dañar el acabado.

Para aromatizar un ambiente sin recurrir a un spray, también se puede dejar un paño limpio con unas gotas de pino cerca del área de lavado, sin ponerlo en contacto con el piso ni con fuentes de calor.

El bicarbonato y el vinagre tienen usos distintos en la limpieza

Una mano limpia una mancha en una encimera de madera utilizando un paño y una solución casera de vinagre blanco. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El bicarbonato puede ayudar a absorber olores en cestos de basura, heladeras o refrigeradores apagados o alfombras. Se le pueden sumar unas gotas de aceites cítricos o de lavanda antes de dejarlo actuar y retirarlo luego con aspiradora.

El vinagre blanco puede utilizarse para remover sarro ligero en algunas superficies compatibles. No debe aplicarse sobre mármol, granito, piedra natural u otros materiales sensibles a los ácidos.

Mezclar bicarbonato y vinagre en el mismo recipiente produce una reacción breve que pierde fuerza rápidamente. Para una limpieza doméstica más precisa, conviene usar cada ingrediente por separado y según la tarea.

Tampoco se deben combinar aceites esenciales con productos con cloro, amoníaco u otros limpiadores industriales. Estas mezclas pueden reducir la eficacia de los limpiadores o liberar vapores irritantes.

Los aceites esenciales deben mantenerse lejos de niños y mascotas

Los frascos deben conservarse cerrados, identificados y fuera del alcance de niños y animales. Los aceites esenciales no son aptos para ingerir ni para utilizar como saborizantes domésticos.

La médica Yufang Lin, de Cleveland Clinic, advierte que estos extractos son concentrados y recomienda evitar su uso directo sobre la piel sin dilución. También señala que el eucalipto y el árbol de té pueden resultar peligrosos para niños y mascotas.

En hogares con perros, gatos, aves u otros animales, es preferible consultar con un veterinario antes de usar difusores o atomizadores de manera frecuente.

La dosis baja, la ventilación y la prueba en una zona discreta son las tres medidas básicas antes de incorporar aceites esenciales para limpiar la casa.