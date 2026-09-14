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Premios Emmy 2026: los looks de las celebridades en la alfombra roja

La ceremonia reúne en el Peacock Theater de Los Ángeles a referentes de la pantalla con propuestas que combinan siluetas estructuradas, guiños al minimalismo de los años 90, sastrería y piezas de alto impacto

Tres fotografías de dos mujeres con vestidos negros y un hombre con traje verde sobre una alfombra azul con logotipos de los Premios Emmy.
Las celebridades posan con sus looks en el Peacock Theater de Los Ángeles (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Los Premios Emmy 2026 reúnen este lunes a las principales figuras de la televisión en el Peacock Theater de Los Ángeles. La alfombra roja vuelve a ser una pasarela de tendencias y de estilo.

En la 78.ª edición de los galardones, los diseñadores Gustavo Pucheta, Fabián Zitta y Marcelo Senra analizan para Infobae las elecciones de las celebridades y las claves que dejaron los looks de la noche.

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Selena Gómez

Selena Gomez posó con un diseño dorado
Selena Gomez posó con un diseño dorado

Selena Gomez lució un vestido dorado sin tirantes, formado por tiras metálicas horizontales que delinearon el torso y la falda.

Gustavo Pucheta analizó su estilismo: “Selena eligió una propuesta distinta y compleja de llevar. Me gusta mucho la estructura que habla de este vestido y su composición. Siento que esta alfombra saca de su zona de confort a algunas figuras”.

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Colman Domingo

Colman Domingo combinó colores en la alfombra roja
Colman Domingo combinó colores en la alfombra roja

Colman Domingo apareció con un traje marrón claro de textura acanalada, formado por una chaqueta de solapas amplias y un pantalón a juego.

Eligió una camisa negra y una corbata fucsia para acompañarlo. Añadió gafas de sol negras, un reloj metálico, varios anillos y pulseras.

“Me gusta mucho esta propuesta tan disruptiva y cómo la lleva: es de Alessandro Michel, director creativo Valentino. Son conjuntos y propuestas que vienen a dejar un momento en la alfombra”, comentó Pucheta sobre el look del actor.

Kristen Bell

Así llegó Kristen Bell con su vestido asimétrico
Así llegó Kristen Bell con su vestido asimétrico

Kristen Bell posó con un conjunto blanco de inspiración lencera, compuesto por una blusa de escote asimétrico, volados y paneles de encaje rosado.

Zitta criticó el look de Kristen Bell: “Un poco aburrida. Quizás un color hubiera sido mejor. No me gusta”.

Zendaya

Zendaya deslumbró con el plateado como color
Zendaya deslumbró con el plateado como color

Zendaya eligió un vestido en tono rosa pálido, con tirantes finos, escote profundo y transparencias cubiertas por aplicaciones plateadas.

La actriz fue elogiada por Zitta, quien apuntó: “Siempre ‘estilosa’ ella: buen acierto en la estética, silueta y color. Hace magia con su imagen”.

Chase Infiniti

Chase Infiniti apostó por las texturas en la alfombra
Chase Infiniti apostó por las texturas en la alfombra

Chase Infiniti apareció con un vestido burdeos de tirantes finos, con una superficie cubierta por cuentas redondas y reflejos metálicos. El diseño se ajustó al cuerpo y terminó en una falda amplia con caída.

“Es el clásico vestido en su morfología. Lo interesante es la textura: parecen bolitas de perlas oscuras aplicadas o bordadas. ¿Qué pasará si te sentás? Lo digo por las texturas y su estructura rígida”, sumó Macelo Senra.

Thaddeus LaGrone

Thaddeus LaGrone vistió un diseño en negro con detalles
Thaddeus LaGrone vistió un diseño en negro con detalles

Thaddeus LaGrone vistió una chaqueta negra de textura satinada, con solapas amplias, cierre de doble botonadura y un corte holgado. La combinó con pantalones negros y zapatos negros de charol.

“Me gusta esta propuesta sastrera en él. Sobre todo, el brocato utilizado en el conjunto lleva a un clásico traje negro a otro universo. El gran escote de su pecho resalta su piel y rostro. Me gustó”, opinó Gustavo Pucheta.

Nicole Kidman

Así llegó Nicole Kidman a la gala
Así llegó Nicole Kidman a la gala

El color blanco y las plumas fueron principales en el look de Nicole Kidman que lució un vestido de silueta ajustada, escote recto y aplicaciones de plumas sobre los hombros. El diseño incluyó una abertura frontal en la falda. Llevó el pelo recogido con flequillo suelto y completó el look con accesorios discretos.

Elle Fanning

Elle Fanning se inclinó por un color disruptivo
Elle Fanning se inclinó por un color disruptivo

Elle Fanning apareció con un vestido verde menta de tirantes finos y tejido brillante. El diseño incorporó volantes alrededor del escote y una abertura lateral, mientras una cola de flecos largos cayó hasta el suelo.

Megan Stalter

Megan Stalter y su performance en la gala
Megan Stalter y su performance en la gala

Megan Stalter apostó por una estructura circular dorada que simuló ser el premio Emmy, con grandes alas metálicas extendidas detrás de los hombros.

“Megan transformó las últimas alfombras en un discurso expresivo muy relevante y esta vez los llevó a su máxima expresión”, opinó Pucheta.

También agregó: “Apoyo la democracia de contar, hablar y manifestar mediante el vestir, sobre todo momentos donde todos estamos esperando el mensaje de tan grandes referentes”.

Law Roach

Law Roach apostó por un diseño estampado
Law Roach apostó por un diseño estampado

Law Roach asistió con una chaqueta dorada con estampado floral en tonos blanco, verde y rosa. La combinó con una camisa del mismo tejido, pantalones blancos y zapatos negros con detalles metálicos.

Agregó anteojos de montura transparente, el cabello largo y lacio, y un bolso rosa que sostuvo frente al cuerpo.

Derek Hough

El actor y coreógrafo Derek Hough optó por un conjunto verde azulado
El actor y coreógrafo Derek Hough optó por un conjunto verde azulado

Derek Hough vistió un traje sastre verde azulado de doble botonadura, compuesto por una chaqueta con solapas amplias, bolsillos con tapas y un pantalón de pierna recta.

El actor y bailarín lo combinó con una camisa del mismo tono y añadió un broche circular con pedrería en la solapa. Completó el conjunto con zapatos negros de punta ligeramente cuadrada y detalles verdes.

Valerie Chu

Valerie Chu posó con un vestido verde
Valerie Chu posó con un vestido verde

Valerie Chu llevó un vestido verde esmeralda sin tirantes, con escote en forma de corazón y una gran lazada drapeada en la cintura. El diseño incorporó una falda amplia con pliegues y volumen hasta el suelo.

La guionista impactó con un collar de perlas de varias vueltas, pendientes a juego, un anillo dorado y un bolso de mano cubierto de perlas.

Cooper Wehde

Cooper Wehde y un conjunto clásico para los premios
Cooper Wehde y un conjunto clásico para los premios

Cooper Wehde eligió un esmoquin negro con solapas amplias de satén gris, camisa blanca y pajarita negra. Completó el conjunto con un pantalón negro de pierna recta y zapatos negros de charol con cordones.

Aaliyah Mastin

Aaliyah Mastin eligió el color blanco para su outfit
Aaliyah Mastin eligió el color blanco para su outfit

Un vestido blanco sin mangas fue la elección de Aaliyah Mastin, con tirantes anchos, escote redondeado y un cuerpo ajustado con costuras horizontales. La falda amplia cayó hasta el suelo y formó una silueta acampanada. Completó el conjunto con pequeños pendientes y llevó el cabello lacio, peinado hacia un lado.

Isabel Gravitt

Isabel Gravitt con un look total white
Isabel Gravitt con un look total white

Fabián Zitta analizó el look de Isabel Gravitt: “Look minimalista: los ‘90 están de vuelta y las actrices jóvenes eligen el minimalismo. Es una tendencia”, dijo.

Lisa Ann Walter

Lisa Ann Walter seleccionó un total black
Lisa Ann Walter seleccionó un total black

“Con el vestido solo era suficiente. Las mangas le dan una espacialidad innecesaria. Ojo: no todos los volúmenes están bien pensados cuando decidimos un look”, señaló Fabián Zitta al ver el paso de Lisa Ann Walter por la alfombra roja.

Donovan Colan

Donovan Colan asistió con un look que no falla
Donovan Colan asistió con un look que no falla

Donovan Colan optó por un look clásico: un esmoquin negro con solapas satinadas, camisa blanca y pajarita negra.

Haley Kalil

Haley Kalil posó con un vestido negro con cola
Haley Kalil posó con un vestido negro con cola

Haley Kalil eligió un vestido negro sin tirantes, con un escote recto y un cuerpo ajustado. La falda presentó drapeados diagonales y se extendió en una cola amplia sobre la alfombra azul. Sumó un collar plateado, varios anillos y el cabello suelto.

Jeff Hiller

Jeff Hiller optó por una estética old money
Jeff Hiller optó por una estética old money

El protagonista del look de Jeff Hiller fue un traje negro de doble botonadura, adornado con costuras decorativas blancas, parches bordados en el frente y un broche floral blanco en la solapa.

Debajo llevó una camisa dorada con brillo y un corbatín negro. Sumó pantalones negros de pierna amplia, mocasines del mismo tono y gafas de montura gruesa. Al verlo, Zitta planteó: “Me encanta ese look ‘old money’. Acertado”.

Lisa Kudrow

Lisa Kudrow eligió un clásico negro
Lisa Kudrow eligió un clásico negro

Lisa Kudrow optó por un conjunto negro compuesto por una chaqueta de solapas satinadas y un top de la misma textura. El pantalón amplio prolongó la silueta y mantuvo el tono del resto de la vestimenta.

Dakota Fanning

Dakota Fanning y su look black and white
Dakota Fanning y su look black and white

Dakota Fanning llevó un look bicolor, compuesto por un corset negro de escote strapless y una falda blanca amplia, con una capa negra debajo. Sumó sandalias negras de tiras finas, pulsera, anillos y un collar de brillantes.

“El look es muy ella. Casual y sin estridencias. No está mal pero tampoco es para recordarlo”, repasó Zitta en relación al estilo de Dakota Fanning.

Steve Carell

Steve Carell eligió lo clásico para su outfit
Steve Carell eligió lo clásico para su outfit

Steve Carell eligió un esmoquin negro de saco con solapas satinadas, camisa blanca, moño a juego y pañuelo blanco en el bolsillo. Completó el conjunto con anteojos de marco oscuro. “Impecable y seductor con esas gafas, lo moderniza al traje smoking sin su faja tradicional”, describió Senra.

*Fotos: Reuters

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