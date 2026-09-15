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El desorden como carga mental: por qué una casa caótica puede generar estrés

Una vivienda saturada de pertenencias puede elevar la tensión cotidiana, dificultar la concentración y transformar las tareas domésticas en una fuente constante de malestar. Claves para empezar hoy

Biblioteca de madera con libros junto a un sofá gris con ropa acumulada, un sillón terracota y una alfombra de fibra natural.
Los investigadores clasificaron las viviendas según fueran percibidas como más estresantes o más reparadoras a partir de descripciones sobre desorden, tareas inconclusas, descanso y naturaleza. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Ropa sobre una silla, papeles acumulados en la mesa, objetos sin un lugar definido y ambientes que parecen “a medio terminar” pueden exceder una cuestión estética. Una investigación realizada con 60 parejas en Estados Unidos halló que percibir la vivienda como un espacio estresante se asoció con cambios en el estado de ánimo y en los patrones diarios de cortisol, una hormona vinculada a la respuesta del organismo ante el estrés.

Un estudio publicado en la revista Personality and Social Psychology Bulletin, se basó en recorridos filmados por las casas de parejas con dos integrantes que trabajaban fuera del hogar. Los investigadores analizaron las palabras que utilizaban al describir sus ambientes: referencias al desorden, a tareas inconclusas, al descanso y a la presencia de naturaleza.

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A partir de ese registro, clasificaron las viviendas según fueran percibidas como más estresantes o más reparadoras. Luego, compararon esas descripciones con muestras de cortisol recogidas durante tres días laborables y con reportes sobre el estado de ánimo.

Ilustración en acuarela de una persona de espaldas ante un sofá y una mesa con ropa, comida, portátil y pertenencias acumuladas.
La acumulación de objetos en la vivienda puede representar trabajo doméstico pendiente y abrir una discusión sobre la distribución de las tareas invisibles en el hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las participantes que describían sus hogares con más términos asociados al desorden y a actividades pendientes presentaron una curva diaria de cortisol más plana. Ese patrón se ha vinculado en estudios previos con situaciones de estrés sostenido.

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Las mujeres que definían su casa como un sitio más reparador, en cambio, mostraron una disminución mayor del cortisol a lo largo del día y una reducción de los indicadores de ánimo depresivo. Entre los hombres de la muestra, la asociación no apareció con la misma intensidad.

Los autores no plantearon que una pila de objetos provoque por sí sola un problema de salud. El trabajo observó una relación entre la manera en que las personas viven y describen sus casas, su carga cotidiana y algunas mediciones fisiológicas.

El orden puede aliviar fricciones cotidianas sin imponer una casa vacía

Ilustración en acuarela de un dormitorio con cama individual, escritorio de madera, alfombra geométrica y ventana con cortinas.
Asignar un lugar fijo a los objetos y despejar superficies puede facilitar las rutinas y convertir la casa en un espacio reparador sin exigir perfección. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El interés de este enfoque está menos en promover una vivienda impecable que en observar qué objetos interrumpen la rutina. Las zonas de paso bloqueadas, las superficies tomadas por papeles o ropa y los elementos que se buscan cada día pueden reforzar la sensación de que siempre hay algo por resolver.

Una investigación del Centro de Estudios de la Vida Cotidiana de las Familias de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) también señaló que la acumulación de pertenencias puede representar trabajo doméstico pendiente. Clasificar, guardar, limpiar, reparar, donar o desechar objetos demanda tiempo y planificación.

Ese aspecto abre una discusión sobre la distribución de las tareas invisibles dentro de la casa. El desorden suele convertirse en un problema mayor cuando una sola persona concentra la responsabilidad de detectar lo que falta, decidir dónde guardar cada cosa y sostener el funcionamiento cotidiano de los ambientes.

Ilustración de un cerebro dividido. La mitad izquierda muestra caos con papeles volando y relojes rotos; la derecha tiene libros apilados y plantas.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Las estrategias de orden sostenibles no requieren reformas ni compra inmediata de muebles

  • El primer paso es identificar los puntos que concentran más objetos: la entrada, la mesa del comedor, una silla del dormitorio, el respaldo del sofá y la mesada de la cocina.

Asignar un sitio fijo a los objetos de uso diario evita decisiones repetidas

  • Llaves, mochilas, correspondencia, cargadores, anteojos y documentos pueden ubicarse cerca del lugar donde se necesitan.
  • El criterio no es ocultar todo, sino evitar que cada objeto dependa de una decisión nueva todos los días.

Reducir los elementos sobre las superficies modifica la lectura visual del ambiente

  • Una mesa despejada, una silla que vuelva a cumplir su función y un pasillo libre de obstáculos facilitan la limpieza.

El objetivo es una casa que acompañe las rutinas de quienes la habitan

La noción de un hogar reparador varía según las personas, el tamaño de la vivienda, la cantidad de habitantes y las obligaciones de cada familia. Una casa con niños, mascotas, teletrabajo o poco espacio difícilmente responda a modelos rígidos de organización.

La referencia puede ser más práctica: que los recorridos cotidianos resulten posibles, que los objetos necesarios estén al alcance y que las tareas no recaigan siempre en una sola persona. El orden doméstico puede pensarse como una forma de reducir decisiones repetidas y trabajo acumulado, sin convertir la decoración en una exigencia de perfección.

El estudio de la UCLA plantea que la relación emocional con la casa merece atención. La vivienda puede ser el lugar donde se acumulan demandas del día o un espacio que ayuda a bajar el ritmo al final de la jornada.

Dos métodos para ser ordenado

Infografía con ilustraciones de fichas de dominó, muebles, cajas de cartón y una persona descansando junto a un reloj.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Según se detalla en una nota reciente de Infobae, el método de orden por efecto dominó propone empezar por tareas pequeñas y rápidas de completar para ganar impulso y disminuir la sensación de agobio.

La dinámica consiste en elegir un sector reducido de la casa, organizarlo por completo y tomar ese resultado como punto de partida para avanzar hacia la siguiente zona. Según Good Housekeeping, este enfoque aprovecha la inercia que generan las acciones breves: resolver un objetivo concreto puede facilitar la continuidad de la tarea sin intentar ordenar todo el hogar de una vez.

Otra forma es con la Regla de los Dos Pies, una técnica de organización recomendada por profesionales según se detalla en otra nota reciente de Infobae difundida recientemente por House Beautiful. Propone concentrarse en los sectores que se usan con mayor frecuencia para recuperar el orden sin exigir grandes cambios ni dedicar demasiado tiempo.

El método plantea identificar, en cada ambiente, un área de unos 60 por 60 centímetros —equivalente a dos pies por lado— y mantenerla libre de objetos todos los días. Al atender ese punto concreto, la rutina de orden se vuelve más simple y puede extenderse de manera gradual al resto de la habitación. Se menciona como ejemplos la mesada de la cocina, la mesa de luz y el lavabo del baño, superficies en las que suelen quedar objetos que no pertenecen allí. La recomendación de los organizadores es conservar a mano únicamente lo necesario para el uso diario y retirar lo que permanece sin utilizar.

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