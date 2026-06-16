La “Regla de los Dos Pies”, el método simple para mantener la casa ordenada con menos esfuerzo

La “Regla de los Dos Pies” prioriza un punto clave de cada ambiente para sostener el orden diario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mantener la organización en el hogar nunca fue tan sencillo como con la "Regla de los Dos Pies", un método recomendado por organizadores profesionales y recientemente presentado por House Beautiful. Esta técnica se enfoca en mejorar de inmediato el orden de los espacios donde transcurre la rutina diaria, con el mínimo esfuerzo y sin reformas complejas.

La ”Regla de los Dos Pies" es un método de organización que consiste en identificar en cada habitación el área más utilizada (de aproximadamente 60 x 60 centímetros) y dedicarse a mantenerla despejada cada día.

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Con este enfoque, se logra facilitar el orden en el hogar y reducir la sensación de caos, según explican los expertos consultados por el medio citado.

La organización en casa mejora cuando se reducen los objetos visibles en superficies de uso frecuente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué es la “Regla de los Dos Pies”

El método recomienda buscar en cada estancia el área de mayor uso y dedicar unos minutos diarios a mantenerla ordenada. No se trata de organizar todo el lugar ni de aspirar a la perfección, sino de centrar los esfuerzos en zonas clave de alto tránsito o uso frecuente.

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El medio ejemplifica con la encimera de la cocina, la mesita de noche o el lavabo del baño, lugares donde tienden a acumularse objetos fuera de lugar. Los profesionales aconsejan dejar al alcance solo los artículos esenciales y eliminar aquellos que no se utilizan de manera habitual.

Un hábito breve y constante ayuda a disminuir la sensación de caos en la rutina doméstica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La propietaria de This Organized Chaos NJ Trish Johnson señaló que el verdadero objetivo es “aprovechar al máximo las áreas de gran tránsito o uso intenso en cada habitación de la casa”. Esto implica analizar cuál espacio se utiliza con más frecuencia y depurar o restablecer solo lo indispensable.

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Este enfoque micro elimina el agobio que provocan las tareas extensas de organización y prioriza acciones concretas que transforman la experiencia cotidiana.

Ventajas y beneficios para la vida diaria

La constancia pesa más que la perfección en los métodos de orden recomendados por expertos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una de las ventajas principales de la “Regla de los Dos Pies” es el aumento de la eficiencia en la rutina. Johnson enfatiza la importancia de “optimizar la organización en espacios de uso frecuente”, facilitando así que las personas ahorren tiempo y eviten búsquedas innecesarias de objetos.

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Esta eficacia se incrementa si se acompaña del principio de los dos toques: cada objeto debe manipularse solo una vez para usarse y de nuevo para guardarse. Según lo recogido por House Beautiful, despejar estas pequeñas zonas ayuda a disminuir la carga mental generada por el desorden, incluso si no se percibe conscientemente.

Cuando los espacios de uso diario se mantienen en orden, las tareas se realizan con mayor fluidez y el nivel de estrés disminuye. Los expertos destacan que basta con minimizar los objetos bajo el fregadero para notar cambios en la rutina.

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La carga mental del desorden baja cuando las zonas críticas se mantienen despejadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con el método, el hábito de mantener el orden se consolida con un esfuerzo reducido y favorece el bienestar personal.

Claves para aplicar y mantener la organización en el hogar

Entre las sugerencias para aprovechar la “Regla de los Dos Pies”, el autor de “Tidy Up Your Life” Tyler Moore propone emplear la organización vertical. Instalar estantes delgados, pequeños cestos o ganchos cerca de las zonas más utilizadas facilita el regreso de cada objeto a su lugar y libera superficies.

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Un sistema práctico funciona mejor cuando cada objeto tiene un lugar definido y fácil de alcanzar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Moore recomienda ubicar estos sistemas de almacenaje justo en el área de uso para reducir la distancia entre “usar” y “guardar” un artículo. Así, cada cosa cuenta con un sitio fijo, lo que limita el desorden y mantiene ordenados los espacios críticos con poco esfuerzo diario.

Otra recomendación práctica es establecer la rutina de un “reinicio” breve cada noche. Solo dedicando un minuto a acomodar los objetos utilizados durante la jornada, el orden se sostiene y el proceso de organización se refuerza, explica Moore según lo publicado por House Beautiful.

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La eficiencia en el hogar aumenta cuando las tareas se vuelven más fluidas y previsibles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para quienes encuentren obstáculos al aplicar esta regla, los expertos aconsejan revisar la disposición del espacio. Si guardar un objeto supone “más de dos pies de esfuerzo”, es conveniente modificar el sistema o reorganizar su ubicación para promover la constancia.