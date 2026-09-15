Tamara Paganini mostró cómo está hoy la primera casa de Gran Hermano: “Es un flash”

Tamara Paganini recorre la casa de la primera edición de Gran Hermano, una edificación totalmente renovada (Instagram)

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Tamara Paganini recorrió la casa que alojó la primera edición de Gran Hermano Argentina y mostró cómo cambió el inmueble desde 2001. La exparticipante volvió al lugar donde vivió durante el reality, identificó los sectores que ocupaban la huerta, la pileta y los dormitorios, y comprobó que hoy el espacio tiene otra función dentro de Telefe.

La visita también reunió dos tiempos del programa. Paganini recordó su ingreso a la casa, habló de las limitaciones de aquella convivencia y se encontró con un trabajador del canal que había participado de un momento que quedó asociado a su paso por el ciclo: la utilización de la canción “Amor narcótico”.

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La primera imagen del recorrido muestra el exterior de la propiedad. Hay un patio con árboles, senderos de cemento, sectores con mesas y una estructura cubierta. El espacio ya no tiene la disposición que conocieron los participantes de la edición inicial.

Paganini señaló una zona del predio y explicó que allí estaba la puerta por la que ingresó al programa. “Hace veinticinco años yo entré por esa puertita y ahora es el bar de Telefe”, dijo mientras avanzaba por el lugar dispuesta a recrear un momento histórico: “La primera que abrió esta puerta fui yo”, expresó antes de cruzar el acceso que, en el presente, comunica con sectores de uso interno del canal.

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Durante la caminata por el exterior, ubicó el terreno donde se encontraba la huerta de la casa. También marcó el lugar que ocupaban la vaca y el gallinero, dos elementos que formaban parte de la convivencia de los concursantes.

Este video es un compendio de la participación de Tamara Paganini en la primera edición de Gran Hermano

Paganini recordó que los participantes corrían detrás de las gallinas dentro del predio. La escena remitió a una dinámica cotidiana que ya no existe en el lugar, ahora convertido en una dependencia de Telefe destinada a sus empleados.

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La transformación resulta visible al ingresar al edificio. En las imágenes aparecen mesas, sillas, una barra y personal del canal en horario de trabajo. Una de las áreas que antes integraba la casa funciona como espacio para comer. Y una parrilla marca otro contraste: “Por más que estuviese, no teníamos más que comer que polenta”, expresó, sobre las restricciones de alimentos y presupuesto que contaban en su época.

Ya dentro del edificio, Paganini ubicó el área donde estaban los sillones y siguió su recorrido: “Ahí, esta era la habitación de las chicas. Acá estaba mi cama”, relató mientras señalaba el lugar, explicando que el diseño interior tenía una distribución mucho más simple que la de las casas utilizadas por ediciones posteriores.

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El salón principal de la casa del programa de televisión Gran Hermano durante su primera edición en 2001

La vivienda original tenía dos dormitorios: uno para las mujeres y otro para los hombres. Entre ambos sectores se organizaban los espacios comunes de una casa que albergó a 12 participantes y luego recibió a dos reemplazos.

Paganini también describió el trayecto hacia la cocina. Dijo que, tras bordear el sector de su cuarto, se llegaba a ese ambiente y luego a un pasillo que actualmente fue cerrado.

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Al final de ese recorrido interno estaban el baño y la habitación de los varones. La ex participante registró la impresión que le produjo volver a caminar por esos espacios modificados: “Es un flash, chicos, es un flash”.

Cabe recordar que Telefe adquirió los derechos del formato Big Brother a comienzos de 2001. La primera emisión de Gran Hermano Argentina se realizó el 10 de marzo de ese año.

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Una de las habitaciones de la casa de la primera edición del programa Gran Hermano albergó a los participantes en el año 2001

Antes de su estreno, el programa despertó cuestionamientos entre parte del público. Algunos lo consideraban “un proyecto cruel” y un “experimento con seres humanos”, debido a que proponía observar de forma permanente la convivencia de un grupo de desconocidos.

El desempeño de audiencia modificó ese escenario inicial. El reality alcanzó cifras de rating no esperadas, y se convirtió en una propuesta sostenida por el interés del público.

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Más de dos décadas después de aquel lanzamiento, el formato sigue al aire con Gran Hermano Generación Dorada. Las reglas y las características de la casa cambiaron con el paso de los años, aunque la convivencia vigilada se mantuvo como base del programa.

Marcelo Corazza, Daniela Ballester, Tamara Paganini y Gastón Trezeguet en la final del primer Gran Hermano