Cómo es el método dominó, la técnica que permite ordenar la casa sin agobios

El método dominó propone comenzar con una tarea pequeña y fácil de completar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Ordenar la casa puede empezar con un cajón y terminar en una habitación completa. El método de orden por efecto dominó propone avanzar desde tareas mínimas para sostener el impulso y reducir la sensación de agobio.

El método se basa en una primera tarea breve y fácil de completar

La idea consiste en elegir un espacio acotado, resolverlo por completo y usar ese avance como punto de partida para la siguiente zona. Good Housekeeping, sitio especializado en limpieza y tareas domésticas, definió este enfoque como una forma de ordenar el hogar guiada por la inercia de pequeñas acciones.

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Según explicó Beata Kozlowski, organizadora de un servicio de organización profesional del hogar, la lógica es empezar por una tarea “genuinamente fácil” y dejar que ese logro vuelva posible la siguiente.

La continuidad entre acciones breves ayuda a reducir la sensación de agobio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La especialista comparó el proceso con una fila de fichas: un cajón puede llevar al cajón de al lado, después a un mueble entero y, con el paso del tiempo, a una parte más amplia de la casa.

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La propuesta también fue destacada por Shira Gill, autora y especialista en organización, quien sostuvo ante el medio que el punto de partida no depende tanto de la motivación como de contar con una prueba concreta de que la tarea es realizable.

Para Gill, terminar un solo espacio funciona como evidencia práctica de que la acción genera confianza y la confianza sostiene el movimiento.

Un cajón ordenado puede impulsar la organización de espacios más amplios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los expertos recomiendan evitar al principio las áreas con carga emocional

Entre los puntos que repiten los profesionales consultados aparece la necesidad de elegir bien el primer espacio. La recomendación es que sea pequeño, delimitado y de baja dificultad.

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En esa línea, Amelia Meena, de un servicio de organización y diseño de espacios, planteó que conviene comenzar con algo “manejable” y dejar las zonas más complejas para después.

Los especialistas recomiendan evitar al principio las zonas con carga emocional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cambio, Kozlowski advirtió que algunos sectores pueden interrumpir el proceso antes de que tome ritmo. Entre ellos mencionó:

Fotos

Trabajos y recuerdos de niños

Cajas sentimentales

Objetos que pertenecen a otros integrantes de la familia

La razón, según la organizadora citada por Good Housekeeping, es que esos casos exigen decisiones más difíciles y suelen frenar el avance cuando todavía no hay suficiente impulso acumulado.

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La progresión gradual permite aumentar la dificultad sin abandonar el proceso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La continuidad pesa más que la cantidad de objetos descartados

El artículo de Good Housekeeping describe la experiencia de su autora, Laura Millar, quien utilizó este método en la cocina de su vivienda. El punto de partida fue el espacio bajo la pileta. Un lugar de baja exigencia que permitió retirar algunos elementos fuera de lugar, reorganizar productos y descartar envases vacíos. Después siguió un mueble con tazas y, más tarde, cajones y alacenas.

Ese recorrido mostró que el valor del método no está en una gran limpieza inicial, sino en la continuidad entre una acción breve y la siguiente. Aun cuando en algunos sectores se retiran pocos objetos, el encadenamiento de tareas puede ampliar el alcance del orden. En el caso narrado por el medio, el proceso terminó con una cocina más despejada y con superficies ya limpias para su uso diario.

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Gill añadió otro punto operativo: una vez que se termina el primer espacio, conviene elegir enseguida el siguiente para no enfriar la energía del momento. Meena coincidió en que empezar de a poco solo funciona si existe continuidad.

El método prioriza la constancia por encima de la cantidad de objetos descartados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sistema busca cerrar cada etapa y no trasladar el desorden a otro lugar

Los especialistas también señalaron que ordenar no debería consistir solo en mover objetos de un sitio a otro. Gill recomendó que los elementos apartados para donar o desechar salgan de la casa en un plazo breve, de modo que el procedimiento no termine creando una acumulación paralela.

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Kozlowski, por su parte, sugirió clasificar las tareas por dificultad y dejar que la exigencia aumente de forma gradual. Su secuencia posible parte de la superficie de una mesa de luz, sigue por sus cajones, continúa con una cómoda y recién después avanza hacia un placard. La progresión importa más que la ambición inicial, según esa lógica.

Detenerse antes del agotamiento facilita retomar el orden en otra jornada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra de las advertencias recogidas por Good Housekeeping apunta a saber cuándo detenerse. La recomendación es parar antes del agotamiento, mientras la sensación siga siendo favorable.

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Cerrar la jornada en un punto alto puede facilitar la reanudación al día siguiente, sin que el orden quede asociado a una experiencia pesada o difícil de repetir.