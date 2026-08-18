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Un obrero con experiencia te explica por qué decidir los azulejos y el váter antes de empezar las obras en la vivienda baja el gasto de la reforma

Cerrar materiales y acabados desde el principio evita retrasos y frena los sobrecostes, explica el constructor Luke Burford. Pero también hay más cosas a tener en cuenta

Un joven reforma el baño antiguo de su casa (Canva)
Un joven reforma el baño antiguo de su casa (Canva)
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Quieres hacer obras en tu vivienda, pero tienes miedo de que el presupuesto inicial se convierta en decenas de gastos imprevistos que disparen el presupuesto inicial. También puede que empieces a desconfiar cuando la empresa de reformas te pida un adelanto demasiado alto para comprar los materiales... El constructor Luke Burford, fundador de su propia empresa de comparación de presupuestos de reformas, le ha explicado al canal británico Sky News cuáles son los errores clásicos que cometemos cuando empezamos obras en la casa y ha compartido algunos consejos básicos para facilitar el proceso.

El cofundador de comparebuilders.co.uk sitúa el origen de muchos problemas antes incluso de que empiece el primer trabajo en la casa. Burford sostiene que el error más caro al contratar una obra es elegir solo por precio. De hecho, indica que si varios presupuestos son parecidos y llega otro con un descuento de 30%, “a ese presupuesto le falta algo y lo pagarás después, normalmente con intereses”. También rechaza los anticipos altos: “Un constructor legítimo con un negocio saneado no necesita un 40% por adelantado”.

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Su lista de comprobaciones previas empieza por una petición que busca sortear la selección interesada de referencias. “¿Puedo hablar con tus tres últimos clientes? No con tus tres mejores”, recomienda preguntar. La segunda, añade, debe ir al corazón de la responsabilidad: “Enséñame tus certificados de seguro y dime exactamente qué pasa si algo sale mal”.

Obrero con casco y chaleco naranja instala ladrillos en pared de casa en construcción. Otros obreros, madera, ladrillos, mezclador de cemento y andamios.
Un obrero instala ladrillos en la pared exterior de una vivienda en construcción, junto a otros trabajadores y materiales de obra. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tercera pregunta apunta a un problema frecuente en las reformas domésticas: la distancia entre quien vende la obra y quien la ejecuta. “¿Quién lleva físicamente mi obra en el día a día? La persona que te convence en la fase del presupuesto a menudo no es la persona que está en tu casa”, ha explicado Burford al medio británico.

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Qué preguntas hacer a un constructor antes de empezar una reforma

También identifica tres fallos de los clientes que se repiten al arrancar una obra. El primero son los depósitos elevados; el segundo, empezar sin un contrato adecuado; el tercero, no acordar de antemano cómo se cobrarán los cambios. “Las modificaciones son donde mueren los presupuestos”, resume.

Seis lavabos en diferentes estilos: uno de mármol, uno de piedra ovalado, uno con mosaico, uno negro cerámico, uno de pedestal y uno de piedra rectangular.
Colección de lavabos con diseños únicos en mármol, piedra, mosaico y cerámica, ofreciendo opciones para modernizar cualquier baño sin necesidad de obras mayores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Su consejo para contener el coste es cerrar decisiones antes del inicio. “Cada decisión que tomas a mitad de obra cuesta más y retrasa el proyecto. Fija la especificación antes de empezar”. Burford pide elegir cocina, azulejos y sanitarios antes de mover “el primer ladrillo” y advierte contra el ahorro en estructura, cubierta o impermeabilización, porque esos recortes “son decisiones con las que te quedas”.

Infografía de Infobae con cocina y comedor ilustrados. Muestra estantería, silla, mesa, ollas, sartenes, vajilla, estantes, carro auxiliar, cestas y sillas de comedor.
Infobae ilustra cómo transformar cocina y comedor en espacios cálidos y funcionales este invierno con cambios sencillos en mobiliario, utensilios y organización, sin necesidad de obras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En esa misma lógica, defiende que los clientes que obtienen mejor relación entre gasto y resultado son “los decididos”. “La indecisión en obra es lo más caro que existe”, afirma. También desmonta la idea de regatear por sistema el presupuesto: “Un trabajo con un precio correcto tiene el margen que necesita para hacerse bien. Si rebajas un 15 %, algunos constructores aceptarán igual y luego recortarán en la ejecución”.

Burford extiende la advertencia al valor de reventa de la vivienda. Una cocina de 100.000 libras o un baño de 80.000 en una calle donde el precio medio ronda las 600.000, señala, es dinero que no vuelve. “Las piscinas son el ejemplo clásico: caras de construir, caras de mantener, y muchos compradores las ven como una carga”.

Las señales de un mal constructor y los defectos de obra nueva

Para detectar a un profesional deficiente, Burford pide mirar lo visible para deducir lo oculto. “Los signos invisibles de un constructor chapucero son malos acabados, baldosas desniveladas, puertas que rozan, enchufes torcidos. Si han ido deprisa en lo que se ve, imagina lo que hay detrás del pladur”. También señala las puertas cortafuegos: huecos excesivos, tiras ausentes y perforaciones para cables que no se sellan.

En la compra de vivienda, sostiene que una casa “le dice la verdad al comprador cuando hace mal tiempo”. Recomienda observar cubierta, chimeneas y canalones antes que la cocina, además de grietas sobre puertas y ventanas, manchas en techos, olor a humedad, suelos desnivelados y carpintería exterior. Su consejo final es presupuestar también lo que no se ve y, si es posible, volver tras una lluvia intensa.

Sobre la obra nueva, Burford sitúa el problema en la presión por cumplir plazos. “Las grandes promotoras trabajan con fechas de entrega, y lo que se aprieta es el resultado económico y la calidad”. Por eso pide revisar cierres de puertas y ventanas, remates, umbrales, aislamiento del desván y drenaje del jardín, y añade una instrucción concreta: “Haz una lista exhaustiva de defectos, por escrito, antes de la entrega”.

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