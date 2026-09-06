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Cómo evitar el abandono del gimnasio: la clave de los primeros 28 días y las rutinas progresivas según la ciencia

Estudios y expertos coinciden en que la regularidad durante las primeras semanas aumenta notablemente la permanencia en programas de ejercicio de fuerza

Un hombre sujeta una pesa rusa en un gimnasio. Se observan estantes con mancuernas, discos de pesas, bancos y paredes de ladrillo.
La constancia en las primeras semanas aumentó la adherencia al ejercicio de fuerza a largo plazo, según un estudio publicado en Frontiers (Imagen Ilustrativa Infobae)
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No abandonar el gimnasio suele depender menos del entusiasmo inicial que de una rutina asumible desde el primer día. SportLife propone empezar con cargas moderadas, máquinas cómodas y una estructura simple, mientras un estudio observacional publicado en Frontiers asocia la constancia temprana con una mayor adherencia al ejercicio de fuerza a largo plazo.

Cada vuelta a la rutina suele reactivar los mismos propósitos: retomar el ejercicio, perder peso o, al menos, recuperar hábitos. El planteamiento de SportLife parte de esa escena habitual y propone convertir la visita al gimnasio en una parte más de la vida diaria, en vez de afrontarla como un esfuerzo excepcional.

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La idea de fondo es evitar el abandono en las primeras semanas. En esa línea, Frontiers analizó datos de 389.481 personas adultas usuarias de una aplicación de entrenamiento y halló que la constancia durante los primeros 28 días fue el factor más asociado con la adherencia posterior.

Empezar con un plan asumible

Para el trabajo cardiovascular, SportLife aconseja elegir máquinas que resulten cómodas y permitan sostener la carga durante el tiempo necesario. Entre las opciones que menciona figuran la bicicleta, la elíptica y el remo.

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También son recomendables movimientos que no eleven en exceso la frecuencia cardíaca. SportLife añade que conviene priorizar opciones poco agresivas para las articulaciones y sin impacto, con el fin de evitar sobrecargas en las primeras sesiones.

Un hombre ejercita con una máquina de cables en un gimnasio con otras personas y equipo de entrenamiento en el fondo.
SportLife recomendó empezar el gimnasio con un plan asumible, cargas moderadas y una rutina simple para evitar el abandono (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esa lógica de entrada gradual encaja con los resultados observacionales de Frontiers, que describen una disminución sostenida de la adherencia con el paso del tiempo. Entre los usuarios principiantes, solo el 10,1% mantenía la práctica a los 12 meses, definidos como 52 semanas de seguimiento con al menos un entrenamiento semanal y hasta seis semanas de ausencia.

Cómo plantear el ejercicio de fuerza

En los programas de fuerza para personas que empiezan, SportLife propone centrarse al comienzo en los grandes grupos musculares. El argumento es práctico: los grupos pequeños ya participan como apoyo en muchos ejercicios principales.

También se aconseja elegir una máquina por grupo muscular y organizar la sesión en circuito. A eso suma cargas moderadas y series de entre 15 y 20 repeticiones con un peso ligero o moderado, sin llegar al fallo muscular.

El estudio de Frontiers refuerza la idea de una estructura clara durante la fase inicial. Según sus resultados, una mayor presencia del ejercicio de fuerza y una mayor diversidad en el uso de equipamiento se asociaron con un menor riesgo de abandono.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
En los programas de fuerza, SportLife propuso centrarse al inicio en los grandes grupos musculares y organizar la sesión en circuito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los autores también observaron que las sesiones más largas se relacionaron con una mejor adherencia entre quienes entrenaban con mayor frecuencia, sobre todo al inicio del seguimiento. Aun así, el propio trabajo habla de asociaciones y no plantea una relación causal directa.

La constancia pesa más que el impulso

El consejo práctico de no excederse desde el principio también aparece en el trabajo abdominal que sugiere SportLife. La recomendación es dejar los abdominales para el final, ya que fatigarlos al inicio puede restar capacidad para estabilizar la columna durante el resto de la sesión.

Un hombre realiza una plancha y una mujer sostiene una pesa rusa sobre esterillas en un gimnasio con zonas iluminadas de rojo en el torso.
El trabajo abdominal debe dejarse para el final de la sesión, según la sugerencia de SportLife (Imagen Ilustrativa Infobae)

La constancia, más que la intensidad aislada, aparece como el punto de unión entre ambas fuentes. En Frontiers, el tiempo mediano de abandono fue de 19 semanas, lo que apunta a una pérdida progresiva del hábito tras el arranque inicial.

El estudio también detectó diferencias por edad, sexo y experiencia previa. La adherencia fue más alta en personas de 51 años o más que en las de 18 a 40, mayor en hombres que en mujeres y bastante más elevada entre usuarios intermedios y avanzados que entre principiantes.

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