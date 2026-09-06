La Comisión de Turismo del Congreso de Guatemala inicia el análisis de la reforma integral del Inguat

Integrantes de la Comisión de Turismo del Congreso de la República de Guatemala celebran una reunión de trabajo junto a representantes del sector turístico y exportador. (Congreso de la República de Guatemala)

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La Comisión de Turismo del Congreso de Guatemala comenzó a estudiar la iniciativa 6811, una reforma integral a la ley del Inguat que busca sustituir un marco vigente desde 1967 para modernizar la gobernanza del instituto, redefinir su Junta Directiva, revisar el Fondo de Inversión Turística y crear una ventanilla única, en un sector que, de acuerdo con el WTTC, ya aporta Q51.8 mil millones y 5.4 % del PIB del país.

El debate legislativo arrancó con una petición de más tiempo para revisar las 29 reformas incluidas en el proyecto. Los diputados Luis Rodríguez y César Fión solicitaron un análisis detallado antes de que el dictamen avance, con espacio para observaciones y posibles cambios.

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La discusión se produjo mientras el turismo guatemalteco muestra un peso económico creciente. Según el World Travel & Tourism Council, en 2025 la actividad sostuvo 556 mil empleos, y para 2026 la proyección es de Q55 mil millones y una contribución de 5.6 % al Producto Interno Bruto.

Integrantes de la Comisión de Turismo del Congreso de la República participan en una sesión de trabajo con sus respectivos identificadores de mesa. (Congreso de la República de Guatemala)

La reforma redefine la dirección del Inguat y abre una revisión técnica artículo por artículo

La comisión, presidida por el diputado Alberto de León, conoció el proyecto de dictamen junto con autoridades del instituto y representantes empresariales. Asistieron Bianka Espósito, subdirectora general del Inguat; Andreas Kuestermann, integrante de la Junta Directiva de Agexport; y delegados de la Cámara de Turismo de Guatemala.

Durante la presentación se indicó que la legislación actual quedó obsoleta y que la propuesta pretende modernizar la institución sin alterar su espíritu. Los cambios se concentran en cuatro ejes: gobernabilidad institucional, Junta Directiva, Foditur y ventanilla única de turismo.

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Uno de los puntos centrales es la nueva integración de la Junta Directiva. El esquema planteado incluye representantes designados por el presidente de la República en Consejo de Ministros, el Ministerio de Economía, el Congreso por medio de la Comisión de Turismo y el sector privado, con participación de Camtur y Agexport.

En el caso del representante del Congreso, la comisión deberá convocar, depurar expedientes y presentar seis nombres al pleno para la elección. El director general del instituto también participaría en la Junta, aunque sin derecho a voto.

Ante las observaciones de los diputados, De León propuso instalar una mesa técnica la próxima semana para revisar cada artículo con los integrantes de la sala legislativa y sus asesores. El objetivo, explicó, es incorporar correcciones y observaciones antes de que el proyecto continúe su trámite.

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El Congreso discute la reforma mientras el turismo se acerca a 1,9 millones de visitantes

El núcleo de la iniciativa es una actualización legal del Inguat para responder a las necesidades actuales del sector turístico. Esa respuesta incluye herramientas para modernizar la planificación, fortalecer la promoción nacional e internacional, mejorar infraestructura en destinos priorizados, impulsar inversión, facilitar trámites y actualizar mecanismos de control.

La propuesta también parte de tres principios: estabilidad para el sector, gobernanza compartida y generación de oportunidades. El texto plantea que el desarrollo turístico debe involucrar al Estado, al sector privado, las municipalidades, las comunidades receptoras y los prestadores de servicios.

Héctor Aldana respaldó la necesidad de actualizar la ley, aunque advirtió que algunos puntos deben revisarse. Entre ellos mencionó disposiciones que podrían vincularse con competencias de otras instituciones y propuestas relacionadas con cargas tributarias.

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Nery Mazariegos sostuvo que Guatemala cuenta con una riqueza natural y cultural que no ha sido aprovechada plenamente para atraer turismo nacional e internacional. Fión, por su parte, señaló que Tikal genera alrededor de Q31 millones anuales, recursos que actualmente son destinados al Instituto de Antropología e Historia, y planteó discutir cómo fortalecer el financiamiento para promoción y desarrollo turístico.

Cuando presentó la propuesta en julio, Harris Whitbeck afirmó que: “La reforma permitirá que el INGUAT responda con mayor capacidad técnica, planificación, financiamiento, promoción, control y ejecución a los desafíos actuales”.

El proceso legislativo coincide con un aumento de visitantes internacionales. Según datos del Inguat difundidos por la agencia EFE, Guatemala recibió 1.915.874 visitantes entre enero y julio de 2026, y solo en julio ingresaron alrededor de 288.700, un 2 % más que los 283.091 registrados en el mismo mes de 2025.

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Espósito y los representantes de Camtur expresaron su disposición a participar en el análisis técnico para explicar los alcances de la reforma y responder a las observaciones. Kuestermann añadió que el sector impulsa cambios para fortalecer el turismo nacional desde hace más de 20 años y confirmó la participación de la entidad en la mesa técnica.

En la reunión participaron de forma presencial los diputados César Fión, Gustavo Cifuentes, Héctor Aldana, Nery Mazariegos, Christian Martínez y Luis Rodríguez. De forma virtual asistieron Mercedes Monzón y Ronalth Ochaeta.