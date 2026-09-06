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Grietas en las paredes: cuáles son normales y qué señales pueden indicar un problema estructural

La clave está en distinguir entre alteraciones habituales de los materiales y manifestaciones que pueden estar asociadas a movimientos más profundos en la construcción

Ilustración en acuarela de una mano con guante transparente que usa una espátula para cubrir una grieta en una pared beige.
Una mano provista de un guante de protección aplica masilla sobre la grieta de una pared con ayuda de una espátula. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Detectar a tiempo ciertas grietas en las paredes puede ayudar a identificar problemas estructurales antes de que deriven en daños mayores. Aunque muchas responden al asentamiento normal de una vivienda. Especialistas y organismos técnicos advierten que la orientación, ancho y evolución de esas marcas ofrecen señales para distinguir entre un cambio habitual y posible falla constructiva.

Infografía explicativa con esquemas de una casa, tipos de fisuras en paredes, símbolos de medición y el logotipo de Infobae.
Los cambios de temperatura y humedad pueden alterar los revestimientos y paneles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Fisuras finas y verticales

Las marcas pequeñas, delgadas y verticales aparecen con frecuencia durante los primeros años de una casa. El artículo de la revista especializada en diseño de interiores y estilo de vida, House Beautiful, cita al ingeniero estructural Mike Powell, quien explica que este tipo de señal suele vincularse con el proceso de asentamiento del inmueble a medida que la estructura y el terreno se ajustan con el tiempo.

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La explicación coincide con criterios técnicos difundidos por la Federal Emergency Management Agency (FEMA) de Estados Unidos. Señala que las fisuras finas en revestimientos y paneles pueden presentarse por movimientos menores de los materiales, variaciones térmicas o cambios de humedad, sin que eso implique por sí mismo un riesgo estructural.

Primer plano de una mano sujetando una espátula de metal y madera, aplicando masilla blanca en una grieta vertical en una pared blanca junto a una ventana
Las fisuras finas y verticales suelen aparecer durante los primeros años de una vivienda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También la International Association of Certified Home Inspectors (InterNACHI) indica que no todas requieren una intervención urgente. Entre las señales que suelen considerarse menos preocupantes figuran:

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  • Las fisuras de escaso espesor
  • Las marcas verticales
  • Las grietas estables que no aumentan de tamaño
  • Las que no vienen acompañadas de deformaciones en pisos, techos, puertas o ventanas
Un hombre con mono azul pasa una esponja sobre una grieta en una pared blanca, junto a un cubo con masilla y varias herramientas en el suelo.
Las grietas que aumentan de tamaño pueden indicar movimientos activos en la construcción. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las grietas horizontales, diagonales o que se ensanchan

Los indicios de mayor riesgo aparecen cuando cambian de forma, se expanden o se combinan otros síntomas. El texto de House Beautiful advierte que las fisuras horizontales o diagonales tienden a ser más preocupantes que las verticales, sobre todo si aparecen cerca de puertas, ventanas o en la unión entre la pared y el techo.

Ese criterio también figura en guías de la International Code Council (ICC) y en documentos técnicos del U.S. Department of Housing and Urban Development (HUD). Se asocian las grietas diagonales pronunciadas, aberturas desparejas y desplazamientos visibles con movimientos diferenciales que pueden afectar el desempeño estructural.

Corriente de aire visible que entra por una grieta bajo el marco de una ventana en una sala con sofá y mesa
Las aberturas de tres milímetros o más justifican una consulta especializada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre las señales que justifican una consulta con un especialista se encuentran:

  • Grietas de 3 milímetros o más
  • Fisuras que crecen con el paso de los días o las semanas
  • Patrones en escalera, en especial sobre mampostería
  • Puertas o ventanas que empiezan a trabarse
  • Pisos inclinados o techos con hundimientos visibles

La Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) sostiene que la combinación entre fisuras activas y otras deformaciones del edificio resulta dato central para evaluar si existe un problema más profundo en la estructura o en los cimientos.

Pared beige con una larga grieta diagonal, piso de madera, marco de puerta blanca y mesita de noche con lámpara.
Las grietas horizontales o diagonales requieren una observación más cuidadosa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Humedad, suelo y ejecución de la obra influyen en la aparición de daños

Las causas no son únicas. Powell explicó al medio que los cambios de humedad, lluvias intensas, sequías y compactación deficiente del suelo pueden incidir en la formación de daños que exceden el asentamiento normal. A eso se suman errores de ejecución o materiales que reaccionan ante variaciones de temperatura y humedad.

La United States Geological Survey (USGS) ha señalado que ciertos terrenos aumentan y reducen su volumen según el contenido de agua. Ese movimiento puede trasladar tensiones a la cimentación y a las paredes, con efectos visibles en forma de fisuras, desniveles o desplazamientos.

Por su parte, Cement Concrete & Aggregates Australia (CCAA) indica que los movimientos térmicos, contracción de materiales y cambios de humedad son factores habituales en la aparición de este tipo de marcas. Aunque el patrón y progresión de cada caso determinan su gravedad.

Una mano aplicando sellador de silicona blanco con una pistola de calafateo sobre una grieta entre la pared y el zócalo de una cocina.
La humedad del suelo influye en el comportamiento de los cimientos y las paredes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Seguimiento de la grieta es una medida básica antes de definir

Varios organismos coinciden en que una observación sistemática ayuda a decidir cuándo hace falta una evaluación profesional. La recomendación más frecuente es registrar la ubicación, medir el ancho y revisar si la abertura se alarga o profundiza con el tiempo.

La FEMA y la RICS sugieren prestar atención a señales concurrentes. Una grieta aislada no tiene el mismo significado que una fisura acompañada por marcos deformados, pisos fuera de nivel o separaciones en techos y paredes. En esos casos, la evaluación técnica permite determinar si se trata de un movimiento superficial del revestimiento o alteración en elementos portantes.

Un inspector de viviendas con casco blanco y linterna señala una gran grieta en la pared a una pareja preocupada, que observa la falla en su apartamento.
La compactación deficiente del terreno puede trasladar tensiones a la vivienda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En viviendas con paredes de carga, la precaución debe ser mayor. Si la abertura aparece en sectores que sostienen parte del techo o de los pisos superiores, o presenta cambios rápidos, la revisión por parte de un ingeniero estructural o especialista en fundaciones se vuelve una medida recomendada.

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