Grietas en las paredes: cuáles son normales y qué señales pueden indicar un problema estructural

Una mano provista de un guante de protección aplica masilla sobre la grieta de una pared con ayuda de una espátula. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Detectar a tiempo ciertas grietas en las paredes puede ayudar a identificar problemas estructurales antes de que deriven en daños mayores. Aunque muchas responden al asentamiento normal de una vivienda. Especialistas y organismos técnicos advierten que la orientación, ancho y evolución de esas marcas ofrecen señales para distinguir entre un cambio habitual y posible falla constructiva.

Los cambios de temperatura y humedad pueden alterar los revestimientos y paneles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Fisuras finas y verticales

Las marcas pequeñas, delgadas y verticales aparecen con frecuencia durante los primeros años de una casa. El artículo de la revista especializada en diseño de interiores y estilo de vida, House Beautiful, cita al ingeniero estructural Mike Powell, quien explica que este tipo de señal suele vincularse con el proceso de asentamiento del inmueble a medida que la estructura y el terreno se ajustan con el tiempo.

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La explicación coincide con criterios técnicos difundidos por la Federal Emergency Management Agency (FEMA) de Estados Unidos. Señala que las fisuras finas en revestimientos y paneles pueden presentarse por movimientos menores de los materiales, variaciones térmicas o cambios de humedad, sin que eso implique por sí mismo un riesgo estructural.

Las fisuras finas y verticales suelen aparecer durante los primeros años de una vivienda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También la International Association of Certified Home Inspectors (InterNACHI) indica que no todas requieren una intervención urgente. Entre las señales que suelen considerarse menos preocupantes figuran:

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Las fisuras de escaso espesor

Las marcas verticales

Las grietas estables que no aumentan de tamaño

Las que no vienen acompañadas de deformaciones en pisos, techos, puertas o ventanas

Las grietas que aumentan de tamaño pueden indicar movimientos activos en la construcción. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las grietas horizontales, diagonales o que se ensanchan

Los indicios de mayor riesgo aparecen cuando cambian de forma, se expanden o se combinan otros síntomas. El texto de House Beautiful advierte que las fisuras horizontales o diagonales tienden a ser más preocupantes que las verticales, sobre todo si aparecen cerca de puertas, ventanas o en la unión entre la pared y el techo.

Ese criterio también figura en guías de la International Code Council (ICC) y en documentos técnicos del U.S. Department of Housing and Urban Development (HUD). Se asocian las grietas diagonales pronunciadas, aberturas desparejas y desplazamientos visibles con movimientos diferenciales que pueden afectar el desempeño estructural.

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Las aberturas de tres milímetros o más justifican una consulta especializada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre las señales que justifican una consulta con un especialista se encuentran:

Grietas de 3 milímetros o más

Fisuras que crecen con el paso de los días o las semanas

Patrones en escalera, en especial sobre mampostería

Puertas o ventanas que empiezan a trabarse

Pisos inclinados o techos con hundimientos visibles

La Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) sostiene que la combinación entre fisuras activas y otras deformaciones del edificio resulta dato central para evaluar si existe un problema más profundo en la estructura o en los cimientos.

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Las grietas horizontales o diagonales requieren una observación más cuidadosa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Humedad, suelo y ejecución de la obra influyen en la aparición de daños

Las causas no son únicas. Powell explicó al medio que los cambios de humedad, lluvias intensas, sequías y compactación deficiente del suelo pueden incidir en la formación de daños que exceden el asentamiento normal. A eso se suman errores de ejecución o materiales que reaccionan ante variaciones de temperatura y humedad.

La United States Geological Survey (USGS) ha señalado que ciertos terrenos aumentan y reducen su volumen según el contenido de agua. Ese movimiento puede trasladar tensiones a la cimentación y a las paredes, con efectos visibles en forma de fisuras, desniveles o desplazamientos.

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Por su parte, Cement Concrete & Aggregates Australia (CCAA) indica que los movimientos térmicos, contracción de materiales y cambios de humedad son factores habituales en la aparición de este tipo de marcas. Aunque el patrón y progresión de cada caso determinan su gravedad.

La humedad del suelo influye en el comportamiento de los cimientos y las paredes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Seguimiento de la grieta es una medida básica antes de definir

Varios organismos coinciden en que una observación sistemática ayuda a decidir cuándo hace falta una evaluación profesional. La recomendación más frecuente es registrar la ubicación, medir el ancho y revisar si la abertura se alarga o profundiza con el tiempo.

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La FEMA y la RICS sugieren prestar atención a señales concurrentes. Una grieta aislada no tiene el mismo significado que una fisura acompañada por marcos deformados, pisos fuera de nivel o separaciones en techos y paredes. En esos casos, la evaluación técnica permite determinar si se trata de un movimiento superficial del revestimiento o alteración en elementos portantes.

La compactación deficiente del terreno puede trasladar tensiones a la vivienda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En viviendas con paredes de carga, la precaución debe ser mayor. Si la abertura aparece en sectores que sostienen parte del techo o de los pisos superiores, o presenta cambios rápidos, la revisión por parte de un ingeniero estructural o especialista en fundaciones se vuelve una medida recomendada.

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