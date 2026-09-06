Tendencias

Cómo incorporar ejercicios de fuerza durante la mediana edad: 5 movimientos básicos

Una entrenadora consultada por The Telegraph explicó de qué manera una rutina sencilla puede contribuir a conservar la masa muscular, reforzar la salud ósea y mantener la autonomía física

Mujer con cabello gris y ropa deportiva oscura hace una zancada en una alfombra, frente a una ventana, un sofá y una estantería de libros.
El organismo comienza a perder masa muscular después de los 35 años y ese proceso puede afectar la fuerza y las actividades cotidianas (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Después de los 35 años, el organismo comienza a perder masa muscular de manera natural, un proceso que puede repercutir con el paso del tiempo en la fuerza y en la capacidad para realizar actividades cotidianas.

Además, durante la mediana edad los cambios hormonales asociados con esta etapa, incluida la menopausia, pueden influir en la salud muscular y ósea.

PUBLICIDAD

Frente a este escenario, el entrenamiento de fuerza aparece como una estrategia para preservar la capacidad física y favorecer la autonomía a medida que pasan los años.

Mujer de más de 50 años con camiseta azul y mallas negras, sonriente y sosteniendo mancuernas rosas en un parque con árboles de otoño.
El entrenamiento de fuerza ayuda a conservar la masa muscular y favorece la autonomía durante el envejecimiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

La entrenadora Caroline Idiens propuso a The Telegraph cinco movimientos funcionales para quienes buscan comenzar a trabajar con pesas, incluso sin experiencia previa y desde el hogar.

PUBLICIDAD

Por qué incorporar ejercicios de fuerza durante la mediana edad

Durante mucho tiempo, buena parte de las recomendaciones dirigidas especialmente a las mujeres estuvo vinculada con la reducción del peso corporal y el número que marcaba la balanza.

El enfoque planteado por Idiens destaca la importancia de desarrollar y conservar la masa muscular como parte del cuidado de la salud a largo plazo.

Mujer con ropa deportiva haciendo sentadillas sobre colchoneta de yoga, usando banda de resistencia, en salón con sofá, estantería y plantas.
La mediana edad y la menopausia pueden influir en la salud muscular y ósea a través de cambios hormonales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según la especialista, las actividades destinadas a fortalecer los músculos contribuyen a la salud ósea, el equilibrio, la movilidad y la independencia física durante el envejecimiento. Además, el cuerpo mantiene la capacidad de adaptarse al estímulo de las cargas en diferentes edades.

El entrenamiento tampoco requiere necesariamente acudir a un gimnasio. Una rutina puede realizarse en casa mediante movimientos sencillos, ejercicios con el propio peso corporal, bandas de resistencia o un par de mancuernas. Para quienes recién comienzan, recomendó utilizar un par de 2 kilos.

Una rutina breve puede ser suficiente para comenzar

Uno de los principales obstáculos para incorporar actividad física es la falta de tiempo. En este caso, la propuesta plantea sesiones relativamente cortas: al iniciar, pueden realizarse dos o tres entrenamientos semanales de alrededor de 30 minutos.

La frecuencia puede aumentar progresivamente hasta alcanzar entre tres y cuatro sesiones por semana. Como referencia inicial, la entrenadora sugirió realizar dos o tres series por ejercicio, con aproximadamente 8 a 12 repeticiones controladas.

Mujer vestida con ropa deportiva oscura camina por un camino de asfalto en un parque mientras mira un reloj digital en su muñeca.
Idiens explicó en The Telegraph que el entrenamiento de fuerza también contribuye a la salud ósea, el equilibrio y la movilidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

La elección de la carga también ocupa un lugar central. El peso debe generar un desafío que permita mantener una técnica adecuada y las últimas repeticiones deberían resultar exigentes.

A medida que aumenta la capacidad física, la progresión puede lograrse mediante una mayor carga, más repeticiones o modificaciones que incrementen la dificultad. Antes de comenzar la rutina, también señaló la importancia de realizar un calentamiento.

Los 5 movimientos recomendados por Caroline Idiens

La selección propuesta por la especialista reúne patrones de movimiento vinculados con acciones habituales de la vida diaria: ponerse en cuclillas, realizar un movimiento de flexión de cadera, empujar y tirar.

1. Sentadilla

La sentadilla trabaja principalmente las piernas y los glúteos. Su utilidad se relaciona con movimientos cotidianos como subir escaleras, levantarse de una silla y realizar tareas que requieren fuerza en la parte inferior del cuerpo.

Mujer mayor de 70 años haciendo una sentadilla sin peso en una sala iluminada, con plantas y muebles sencillos.
La especialista recomienda hacer dos o tres series de 8 a 12 repeticiones controladas y elegir una carga que permita mantener la técnica adecuada (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para quienes necesitan una variante más sencilla, Idiens propuso comenzar con sentadillas utilizando únicamente el peso corporal o practicar el movimiento de sentarse y levantarse de una silla.

2. Peso muerto rumano

El peso muerto rumano concentra el trabajo en la zona posterior del cuerpo, incluidos glúteos e isquiotibiales. Según la especialista, estos grupos musculares resultan importantes para la postura, el equilibrio y la realización segura de movimientos de levantamiento.

Una alternativa para principiantes consiste en practicar primero el movimiento de flexión de cadera sin utilizar pesas.

Una mujer vestida con ropa deportiva gris oscuro se inclina para levantar una barra con discos negros en el interior de una casa con alfombra.
La rutina de fuerza puede hacerse en casa con el peso corporal, bandas de resistencia o mancuernas de 2 kilos para principiantes (Imagen Ilustrativa Infobae)

3. Remo inclinado

El remo inclinado fortalece la parte superior de la espalda y favorece la postura. También desarrolla la fuerza necesaria para los movimientos de tracción presentes en distintas actividades diarias. Como adaptación inicial, se puede apoyar una mano sobre una silla mientras el otro brazo realiza el movimiento.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El movimiento activa la musculatura de la espalda y ayuda a mejorar la postura corporal (Imagen Ilustrativa Infobae)

4. Press de pecho

El press de pecho trabaja pecho, hombros y brazos. El ejercicio busca desarrollar la fuerza de empuje necesaria para acciones como abrir puertas, levantar objetos y transportar cargas.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El ejercicio involucra varios grupos musculares de la parte superior del cuerpo y trabaja la capacidad de empuje (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para reducir la dificultad, recomendó comenzar acostado en el suelo y utilizar pesas más ligeras, aprovechando la estabilidad que proporciona esta posición.

5. Press de hombros

El press de hombros está orientado al fortalecimiento de los brazos y los hombros, capacidades relacionadas con acciones como alcanzar objetos ubicados por encima de la cabeza, levantar y transportar elementos.

Secuencia de dos fotos de una mujer sentada en un banco alzando mancuernas desde la altura de los hombros hacia arriba.
El ejercicio prepara la musculatura para acciones que requieren elevar los brazos por encima de la cabeza (Imagen Ilustrativa Infobae)

Quienes recién incorporan este movimiento pueden realizarlo sentados y con cargas ligeras, mientras aprenden la técnica.

Temas Relacionados

Entrenamiento de fuerzaMasa MuscularMenopausiaEjerciciosActividad físicaFuerzaBienestarMagazinesNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

“Será el mayor sitio de lanzamiento de la Tierra”: Elon Musk apuesta por una base espacial de USD 100.000 millones para acelerar su plan hacia la Luna y Marte

El nuevo puerto sumará 10 plataformas en la costa del Golfo de Luisiana y dará soporte a miles de vuelos de Starship al año

“Será el mayor sitio de lanzamiento de la Tierra”: Elon Musk apuesta por una base espacial de USD 100.000 millones para acelerar su plan hacia la Luna y Marte

Una hora que vale oro: por qué lo que hacemos antes de ir a dormir puede arruinar el descanso, según los especialistas en sueño

La rutina del final del día tiene un impacto directo en el cerebro y los relojes biológicos. Expertos consultados por Infobae explicaron la importancia de reducir el uso de pantallas y otros hábitos que ayudan a dormir más y mejor

Una hora que vale oro: por qué lo que hacemos antes de ir a dormir puede arruinar el descanso, según los especialistas en sueño

Preguntar “cómo” en vez de “por qué”: la clave para impulsar el pensamiento científico en los niños

Un estudio del Instituto Weizmann de Ciencias concluyó que los pequeños desde segundo grado pueden construir explicaciones basadas en causas, procesos y efectos. Cómo ayudarlos a favorecer este tipo de razonamiento

Preguntar “cómo” en vez de “por qué”: la clave para impulsar el pensamiento científico en los niños

Cuál es el mejor vino para una picada argentina: 10 opciones para un maridaje perfecto

Aunque la tradición ubica al vermut como el compañero habitual de este ritual previo al almuerzo o la cena, y los aperitivos y la cerveza también pisan fuerte, hay etiquetas que se adaptan muy bien a embutidos, chacinados, fiambres, quesos y encurtidos

Cuál es el mejor vino para una picada argentina: 10 opciones para un maridaje perfecto

Los 10 platos icónicos de las mejores regiones gastronómicas más famosas del mundo

La selección de Taste Atlas recorre comidas de Italia, Grecia y Portugal, con ingredientes locales y técnicas heredadas que siguen vigentes, e incluye el origen de cada preparación y una guía práctica para hacerlas en casa

Los 10 platos icónicos de las mejores regiones gastronómicas más famosas del mundo

DEPORTES

La increíble oferta que recibió Dennis Rodman en un bar de Finlandia para jugar un partido de básquet a los 44 años

La increíble oferta que recibió Dennis Rodman en un bar de Finlandia para jugar un partido de básquet a los 44 años

Con una asistencia de Lionel Messi, el Inter Miami empató 2-2 con el Atlanta United del Tata Martino por la MLS

Tras el empate de Boca Juniors, así está la pelea por clasificar a la Copa Libertadores y la Sudamericana

El melancólico mensaje de Rodrigo De Paul por el retiro de Lionel Messi en la selección argentina

Conexión con Dybala, gol a los 92 minutos y ovación: la jugada de Matías Soulé para darle la victoria a la Roma en la Serie A

TELESHOW

Leticia Brédice, del desafío de ser Susana y la alegría de Es mi sueño a Milagro, su proyecto más personal: “Me potencia accionar”

Leticia Brédice, del desafío de ser Susana y la alegría de Es mi sueño a Milagro, su proyecto más personal: “Me potencia accionar”

Maribel Verdú se animó por primera vez al terror con Bajo tus pies: “Fue una pesadilla humana y asfixiante”

El Flaco Pailos vuelve a Buenos Aires con Solo de Humor: “El cariño de la gente es lo más lindo que tiene esto”

Mariela Prieto y el Turco García brindaron juntos y sellaron la reconciliación: "Vos y yo siempre"

Carmen Barbieri recordó su peor anécdota en la noche porteña: "La policía tiró la puerta abajo"

INFOBAE AMÉRICA

Europa se une a la carrera espacial: una empresa alemana lanzó su primer cohete desde el Ártico

Europa se une a la carrera espacial: una empresa alemana lanzó su primer cohete desde el Ártico

“Será el mayor sitio de lanzamiento de la Tierra”: Elon Musk apuesta por una base espacial de USD 100.000 millones para acelerar su plan hacia la Luna y Marte

Israel lanzó una nueva operación contra Hezbollah en el sur de Líbano e instó a evacuar Arab Salim

Irán lanzó un nuevo ataque contra un dron naval estadounidense en Ormuz tras la ofensiva del CENTCOM

“La magia sobrevive”: Marilú Marini y el teatro como un lugar donde se cuentan historias a la tribu