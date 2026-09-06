“Será el mayor sitio de lanzamiento de la Tierra”: Elon Musk apuesta por una base espacial de USD 100.000 millones para acelerar su plan hacia la Luna y Marte

Starbase Louisiana prevé concentrar fabricación combustible y lanzamientos de Starship, con una inversión de 100 mil millones de dólares (SpaceX)

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La visión de Elon Musk para llevar misiones tripuladas a Marte y extender la presencia humana más allá de la Tierra requiere una cadencia de despegues que la infraestructura actual de SpaceX no puede sostener. Por eso, en la costa sur de Luisiana, la empresa proyecta Starbase Louisiana, una base para fabricar, preparar, lanzar y recuperar cohetes Starship, el vehículo elegido para esa estrategia de expansión hacia la Luna, Marte y otros destinos.

El complejo demandaría una inversión de 100.000 millones de dólares y tendría capacidad para miles de vuelos anuales. SpaceX prevé que esa escala permita desplegar grandes cargas en órbita, enviar combustible para misiones de largo alcance y reutilizar vehículos tras cada operación, pasos que la compañía considera necesarios para reducir costos y convertir los viajes interplanetarios en una actividad frecuente.

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La construcción comenzaría hacia finales de 2027, según la información difundida por el proyecto de desarrollo económico local. El primer despegue desde el nuevo puerto espacial podría ocurrir en 2029. Ese calendario fija una serie de metas industriales y técnicas exigentes para SpaceX, porque Starship todavía permanece en etapa de pruebas y aún no demostró una operación regular con carga en órbita.

El anuncio ubica a Luisiana en un lugar que hasta ahora no ocupó dentro de la industria espacial estadounidense. El estado norteamericano nunca albergó un lanzamiento orbital. El plan de SpaceX apunta a modificar esa situación mediante un complejo de dimensiones mucho mayores que las instalaciones actuales de la empresa en el sur de Texas, donde Starship acumuló 13 vuelos de prueba con resultados diversos.

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La iniciativa contempla cinco áreas de lanzamiento, cada una equipada con dos torres para Starship. Ese diseño suma 10 plataformas y prevé plantas propias para producir el combustible de los vehículos. La compañía también evalúa sumar generación de energía, transporte marítimo de aguas profundas, instalaciones de procesamiento de cohetes y un aeropuerto.

El complejo previsto en la costa sur de Luisiana sumaría 10 plataformas y plantas propias para producir el propelente de los cohetes (SpaceX)

“Tenemos previsto construir un puerto espacial autosuficiente con su propia producción de propulsor, generación de energía, capacidad de transporte marítimo en aguas profundas, instalaciones para el procesamiento de vehículos y, probablemente, un aeropuerto. Y gracias a los abundantes recursos de Luisiana, tenemos fácil acceso al gas natural que alimenta estos cohetes para alcanzar la órbita”, declaró Gwynn Shotwell, presidenta de SpaceX, durante la presentación.

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El gas natural constituye una pieza central del proyecto. Starship utiliza metano líquido y oxígeno líquido como propelentes. El metano puede obtenerse a partir del gas natural, un recurso abundante en Luisiana por su actividad energética y petroquímica. La producción en el mismo predio reduciría la dependencia de envíos constantes de combustible desde otras regiones y permitiría preparar más vuelos en menos tiempo.

La escala anunciada responde a una idea que SpaceX sostiene desde hace años: Starship debería operar como un sistema reutilizable, con frecuencias de lanzamiento que hoy resultan inalcanzables para los cohetes convencionales.

El complejo previsto en la costa sur de Luisiana sumaría 10 plataformas y plantas propias para producir el propelente de los cohetes (REUTERS/Carlos Barria)

Elon Musk, fundador y director ejecutivo de la compañía, afirmó que el nuevo complejo permitiría superar los 30 vuelos diarios en el futuro, una cifra equivalente a más de 10.000 despegues por año.

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“¡Starbase Louisiana tendrá finalmente más de una docena de torres de lanzamiento, lo que permitirá realizar más de 30 vuelos de Starship al día y la convertirá en el mayor sitio de lanzamiento de la Tierra!”, dijo el martes Elon Musk, director ejecutivo de SpaceX, en su plataforma de redes sociales X.

El esquema difundido por la empresa plantea inicialmente 10 plataformas, mientras que Musk aludió a más de una docena de torres en la etapa final. La diferencia deja abierta la posibilidad de una ampliación posterior. El proyecto también prevé infraestructura para recuperar vehículos, una operación necesaria para que el sistema alcance el ritmo de vuelos que sus directivos proyectan.

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El plan depende de recuperar cohetes y naves espaciales después de cada misión

Starship todavía necesita superar pruebas de órbita y reutilización antes de asumir las misiones regulares que SpaceX proyecta allí (REUTERS/Steve Nesius)

Starship es el vehículo de nueva generación de SpaceX. El sistema se compone de una etapa inferior, llamada Super Heavy, y una nave superior que también recibe el nombre de Starship. Juntas forman un cohete de gran tamaño diseñado para transportar satélites, carga y eventualmente personas a la órbita terrestre, la Luna, Marte y otros destinos.

La característica que diferencia al proyecto es la reutilización total. SpaceX busca recuperar tanto el propulsor como la nave superior después de cada misión. Falcon 9, el cohete que hoy concentra buena parte de los lanzamientos de la empresa, ya recupera su primera etapa. Starship aspira a extender esa práctica a todos sus componentes, algo que todavía no ocurrió con un vehículo de estas dimensiones.

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Las torres de lanzamiento ocuparán una función que excede el despegue. La empresa quiere emplearlas para atrapar los propulsores en su regreso desde el espacio. Esas estructuras, de varias decenas de metros de altura, usarían brazos mecánicos para sostener al vehículo antes de que toque el suelo. SpaceX también pretende recuperar la nave superior, un desafío técnico que sigue pendiente.

Las torres del futuro puerto espacial también buscarán recuperar el propulsor y la nave superior tras cada vuelo de Starship en Luisiana (REUTERS/Steve Nesius)

El complejo no se limitaría a recibir cohetes terminados. Sus instalaciones tendrían capacidad para procesar vehículos y fabricar o almacenar el combustible necesario para las misiones. Por eso, la propuesta se presenta como un puerto espacial autosuficiente, con operaciones terrestres y marítimas integradas.

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La necesidad de esa infraestructura surge de una limitación concreta: las bases actuales no podrían absorber la frecuencia que SpaceX proyecta para Starship. La empresa mantendrá operaciones en Texas y estudia comenzar vuelos desde Florida, pero Luisiana concentraría el mayor volumen de actividad si el proyecto avanza como está previsto.

La transición prevista muestra hasta qué punto SpaceX vincula el futuro de sus operaciones con Starship. El cohete debería trasladar volúmenes de carga mucho mayores que Falcon 9. Además, podría poner en órbita grandes cantidades de satélites Starlink en cada vuelo, siempre que la empresa consiga resolver las pruebas pendientes y certificar el sistema para operaciones comerciales.

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Artemis convierte a Starship en una pieza del próximo programa lunar de la NASA

La misión Artemis IV requeriría una secuencia de vuelos de reabastecimiento para llevar astronautas hasta la superficie lunar en 2028 (REUTERS/Steve Nesius)

El proyecto posee además una dimensión vinculada a la exploración lunar. La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de Estados Unidos, conocida como NASA, contrató a SpaceX para diseñar una versión de Starship que funcione como módulo de alunizaje para el programa Artemis.

La misión Artemis III figura para mediados de 2027. Su propósito incluye llevar la nave Orion a la órbita terrestre para practicar maniobras de encuentro y acoplamiento con una Starship Versión 3 de prueba. El calendario posterior sitúa el primer alunizaje del programa en Artemis IV, previsto para 2028 según la información difundida en el anuncio.

Ese cronograma obliga a SpaceX a acelerar el paso desde un prototipo experimental hasta una nave tripulada certificada para descender a la superficie lunar. La Starship destinada a Artemis necesitará una configuración distinta de la usada para lanzar satélites o carga. El vehículo deberá permanecer en el espacio, recibir combustible y trasladar a astronautas entre la órbita lunar y la superficie.

La NASA contrató a SpaceX para adaptar Starship como módulo lunar dentro del programa Artemis que prevé volver a la Luna, con tripulación (REUTERS/Steve Nesius)

Las misiones más allá de la órbita terrestre baja requieren reabastecimiento de combustible en el espacio. Para ello, otras Starship despegarían con propelente y transferirían esa carga al vehículo que viajará hacia la Luna. Una misión como Artemis IV podría requerir hasta 12 vuelos de abastecimiento, de acuerdo con las proyecciones incluidas en el plan.

El gobernador de Luisiana, Jeff Landry, presentó la llegada de SpaceX como una oportunidad económica e industrial para el estado. “Durante generaciones, las industrias llegaron a Louisiana no para generar una prosperidad duradera, sino para extraer riqueza”, dijo Landry. “Con demasiada frecuencia, Louisiana se quedó con las cicatrices mientras otros disfrutaban de las ganancias. Hoy, lo que Elon Musk y su equipo ofrecen a Louisiana es diferente”.

El proyecto abarcaría 50.586 hectáreas. Shotwell aseguró que SpaceX preservará amplias zonas del terreno para que los humedales de mayor valor ecológico permanezcan fuera de la infraestructura. “Ayudaremos a financiar la protección, la restauración y la gestión mientras construimos”, dijo la presidenta de la empresa.

La base ocuparía 50 mil hectáreas y SpaceX promete preservar áreas de humedales de alto valor ecológico dentro del predio proyectado (REUTERS/Steve Nesius)

Aun así, Starbase Louisiana deberá atravesar estudios sobre medioambiente, humedales, recursos naturales y seguridad de los lanzamientos. Los antecedentes de Texas anticipan procesos extensos. Las evaluaciones para instalaciones más pequeñas de SpaceX en ese estado demandaron casi una década, mientras grupos ambientalistas mantienen disputas judiciales por los efectos de las pruebas sobre comunidades locales.

La construcción todavía depende de esas autorizaciones y del desempeño de Starship en las próximas pruebas. Si el programa cumple sus plazos, Luisiana pasará de no tener antecedentes de lanzamientos orbitales a convertirse en la mayor base operativa de SpaceX para su cohete más ambicioso.