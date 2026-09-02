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Utensilios de madera: claves de expertos para limpiarlos y mantenerlos en buen estado

Especialistas y organismos de referencia coinciden en una serie de prácticas simples para reducir el deterioro, prevenir la contaminación cruzada y extender su durabilidad

Dos manos lavan una cuchara de madera con una esponja y espuma bajo el chorro de agua de un grifo.
Los utensilios de madera requieren un lavado cuidadoso después de cada uso. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Los utensilios y superficies de madera siguen presentes en muchas cocinas. Pero su durabilidad y seguridad dependen de un cuidado específico que combina limpieza, secado completo y mantenimiento periódico.

La recomendación central coincide en distintas guías de inocuidad alimentaria y especialistas citados por el sitio especializado en limpieza y hogar, Good Housekeeping. La madera no debe exponerse a humedad prolongada ni a calor intenso.

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La directora del Kitchen Appliances and Innovation Lab del Good Housekeeping Institute, Nicole Papantoniou, detalló puntos a tener en cuenta. Explicó que los utensilios, tablas y cuencos de madera pueden deformarse, agrietarse o resecarse si se los lava de manera inadecuada.

Esa advertencia se alinea con indicaciones de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) y el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) sobre superficies en contacto con alimentos.

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Infografía con dibujos de utensilios de madera, un fregadero, alimentos y manos lavando y aceitando, acompañados de texto explicativo.
Las tablas deformadas o demasiado desgastadas deben reemplazarse para garantizar una higiene adecuada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lavar a mano y evitar el remojo reduce el deterioro de la madera

El primer paso consiste en lavar estos elementos a mano con agua tibia y una pequeña cantidad de detergente suave. Papantoniou señaló que dejarlos en remojo puede torcer la madera. Mientras que el lavavajillas reúne dos factores problemáticos para este material: humedad sostenida y altas temperaturas.

Esa pauta también aparece en orientaciones de la FDA, que aconseja limpiar las tablas de cortar con agua caliente y jabón después de cada uso. En materiales del USDA, que recomiendan una higiene inmediata de las superficies que entran en contacto con alimentos.

En documentos basados en esas guías, como el boletín Safe Cutting Boards: Materials, Usage, and Maintenance de la University of Maine Cooperative Extension, se precisa que las tablas deben lavarse después de cada uso. Sin permanecer sumergidas en agua, porque el exceso de humedad favorece deformaciones y grietas.

Utensilios de madera en un frasco de cerámica, tablas de picar, ajos, limones y macetas con plantas sobre una mesada de mármol.
La ventilación favorece la eliminación de la humedad retenida en la madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Secado completo como medida de higiene y conservación

Después del lavado, el secado completo es clave. Papantoniou advirtió al medio citado que guardar o volver a usar madera húmeda puede favorecer la aparición de moho y alterar el material.

En la misma línea, la University of Maine Cooperative Extension indica que la tabla o utensilio debe secarse de inmediato con un paño limpio. Luego, airearse por completo, de ser posible en posición vertical, para permitir la circulación de aire.

Unas manos sostienen una cuchara de madera bajo el agua de un grifo sobre un fregadero blanco en una cocina con azulejos.
El remojo prolongado puede deformar las tablas, cucharas, espátulas y cuencos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La importancia de este paso también se vincula con la seguridad alimentaria. El portal oficial FoodSafety.gov, coordinado por agencias federales de Estados Unidos, sostiene que las superficies dañadas o difíciles de limpiar deben reemplazarse. El USDA añade que conviene usar tablas distintas para:

  • Carnes
  • Aves
  • Mariscos crudos
  • Frutas
  • Verduras
  • Pan
  • Otros alimentos listos para consumir

El objetivo es reducir el riesgo de contaminación cruzada.

Manos de una persona que seca cucharas de madera sobre un tapete azul en una mesada de cocina junto al fregadero.
El secado completo reduce la aparición de moho y conserva la estructura del material. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aceitado ayuda a prevenir grietas y astillas cuando la madera se reseca

El mantenimiento periódico aparece como una segunda capa de cuidado. Papantoniou explicó que, cuando la madera luce seca o empieza a astillarse, puede aplicarse una capa fina y uniforme de aceite apto para uso alimentario. Ese recurso ayuda a evitar que la superficie se agriete o se desgaste con el uso.

Esa indicación coincide con la guía de la University of Maine Cooperative Extension, que recomienda:

  • Aplicar aceite mineral apto para alimentos o mezclas con cera de abejas aproximadamente una vez por mes.
  • Repetirlo cuando la superficie se vea reseca.

El objetivo es reducir la pérdida de humedad del material y conservar su integridad. El mismo documento advierte que los aceites de cocina comunes pueden enranciarse con el tiempo. Por esto se aconseja elegir productos formulados para contacto con alimentos.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Las grietas y ranuras profundas dificultan la limpieza eficaz de las superficies. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las señales de desgaste indican cuándo ya no alcanza con limpiar

El cuidado preventivo no elimina la necesidad de revisar el estado del utensilio o de la tabla. Si la madera presenta alguno de estos problemas, distintas guías aconsejan descartarla:

  • Ranuras profundas
  • Grietas marcadas
  • Bordes deformados
  • Zonas que ya no pueden higienizarse bien
Isla de cocina de madera con tablas para cortar, cuenco con manzanas, plantas en maceta, fregadero y ollas de cobre.
Los aceites de cocina comunes pueden enranciarse y afectar el estado del utensilio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La University of Maine Cooperative Extension señala que las superficies con surcos profundos o desgaste excesivo deben reemplazarse cuando ya no pueden limpiarse de manera eficaz.

En el artículo citado también se menciona ese deterioro visible. Una señal de final de vida útil es el borde deformado que aparece en algunas tablas con el paso del tiempo.

La observación de la especialista coincide con el criterio sanitario de las agencias públicas. Cuando una superficie acumula daño estructural, se vuelve más difícil remover residuos y reducir la presencia de microorganismos.

Una mano sostiene un cuchillo que corta una remolacha en rodajas sobre una tabla de madera, con gotas de líquido rojo y las hojas de la remolacha visibles.
Las mezclas con cera de abejas contribuyen a mantener la integridad de la madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La rutina básica combina higiene inmediata, secado total y revisión del desgaste

La autora Perri Ormont Blumberg, graduada en artes culinarias, consultó para el artículo a Papantoniou a partir de una pregunta frecuente en cocinas domésticas. Cómo lavar, secar y mantener cucharas, espátulas, cuencos y tablas de madera sin acortar su vida útil. La respuesta, apoyada en la especialista y en recomendaciones institucionales, apunta a una rutina concreta:

  • Lavado a mano
  • Nada de remojo
  • Secado completo
  • Aceitado ocasional cuando la superficie lo necesita

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