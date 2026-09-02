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Receta de arroz con pollo al azafrán, rápida y fácil

La elaboración combina pechugas o muslos dorados con verduras, papa, arroz y caldo, más hebras disueltas para aportar color y aroma, y requiere 10 minutos de preparación y 30 de cocción

Plato hondo de arroz con pollo al azafrán, arvejas, zanahorias, morrones, presas de pollo y perejil. Mesa de madera con servilleta blanca, cubiertos y vaso de agua.
El arroz con pollo al azafrán combina el sabor clásico de la cocina argentina con un toque aromático y colorido, ideal para compartir en familia (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Hay algo en el aroma del arroz con pollo que despierta recuerdos de domingos familiares, ollas humeantes y conversaciones alrededor de la mesa. El toque distintivo del azafrán le da un color dorado y un perfume muy especial, transportando a cualquiera al corazón de la cocina casera argentina.

Esta receta es muy elegida para el almuerzo o la cena, sobre todo cuando se busca algo reconfortante, fácil y rápido. No es raro encontrarlo en reuniones de amigos, mesas familiares o como solución “salvadora” para aprovechar pollo y arroz que hay en casa. El azafrán suma ese guiño gourmet con solo un par de hebras.

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Receta de arroz con pollo al azafrán

El arroz con pollo al azafrán es un guiso sencillo y sabroso, donde se combinan trozos de pollo dorados, arroz blanco, verduras frescas y el característico color y aroma del azafrán. Se cocina todo junto en una sola olla, logrando una textura cremosa y un sabor intenso, ideal para cualquier día de la semana.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 40 minutos

  • Preparación: 10 minutos
  • Cocción: 30 minutos

Ingredientes

  • 1 cebolla mediana
  • 1 zanahoria
  • 1 morrón rojo
  • 2 pechugas de pollo (o 4 muslos, sin piel)
  • 1 papa mediana
  • 1 taza de arroz blanco
  • 1 sobrecito de hebras de azafrán o 1/2 cucharadita
  • 1 litro de caldo de pollo (puede ser de cubito)
  • 2 cucharadas de puré de tomate
  • 2 cucharadas de aceite de girasol o maíz
  • Sal y pimienta a gusto
  • 1 cucharadita de orégano seco
  • 1 pizca de provenzal (opcional)
Olla con arroz, pollo, zanahoria, guisantes, pimiento rojo en una estufa; sartén con pollo dorado; cebolla, ajo, laurel, azafrán, perejil en el mesón.
Una receta fácil y rápida, perfecta para esos días en los que se busca un plato reconfortante sin complicaciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer arroz con pollo al azafrán, paso a paso

  1. Pelar y cortar la cebolla, el morrón y la zanahoria en cubitos pequeños.
  2. Calentar el aceite en una olla grande y rehogar la cebolla, el morrón y la zanahoria durante 5 minutos, hasta que estén apenas tiernos.
  3. Cortar el pollo en trozos grandes. Dorar bien los trozos de pollo junto a las verduras, para fijar el sabor.
  4. Incorporar la papa cortada en cubos chicos y el puré de tomate. Salpimentar y sumar el orégano y, si se desea, provenzal.
  5. Disolver el azafrán en 2 cucharadas de caldo caliente y agregarlo a la olla.
  6. Verter el resto del caldo, mezclando bien. Tapar y cocinar a fuego medio durante 15 minutos.
  7. Añadir el arroz, mezclar y cocinar todo junto con la olla tapada otros 15 minutos. Revisar que no falte líquido y agregar caldo si es necesario.
  8. Apagar el fuego y dejar reposar 5 minutos antes de servir. El arroz debe estar tierno y algo cremoso, no seco.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 4 porciones abundantes.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 420 kcal
  • Grasas: 10 gr
  • Carbohidratos: 58 gr
  • Proteínas: 26 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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Plato de arroz frito con pollo, guisantes, zanahorias, maíz, huevo, cebollín y sésamo. Al fondo, botella de aceite de chile y cuenco de salsa de soja
El azafrán aporta su distintivo color dorado y un aroma inconfundible, transformando un guiso tradicional en una experiencia especial (Gemini)

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera: hasta 3 días en recipiente cerrado. En freezer: hasta 1 mes. Recalentar siempre bien antes de consumir.

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