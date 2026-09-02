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Receta de flan de yemas de huevo, rápida y fácil

Con pocos ingredientes y una preparación sin complicaciones, esta versión logra una textura suave y delicada, sin burbujas y fácil de desmoldar

Un flan con caramelo y dulce de leche en un plato de cerámica junto a una cuchara en una mesa de madera.
La receta de flan de yemas de huevo combina yemas, huevos, leche, azúcar y esencia de vainilla sobre una base de caramelo (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El aroma dulce que invade la cocina se mezcla con el caramelo dorado que chisporrotea en el molde, creando un postre irresistible. En muchas casas argentinas, el flan de yemas de huevo es sinónimo de sobremesa en domingo, acompañado de crema o, mejor aún, una generosa cucharada de dulce de leche.

Este postre es un clásico que atraviesa generaciones. Nació como una manera de aprovechar las yemas sobrantes de otras recetas y se transformó en un emblema de la repostería casera. Es habitual verlo en cumpleaños, reuniones familiares o como broche de oro en bodegones y restaurantes de todo el país.

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Receta de flan de yemas de huevo

El flan de yemas de huevo es un postre suave y cremoso, preparado a base de yemas, leche y azúcar, cocido a baño María sobre una base de caramelo. Es muy fácil de hacer y su textura sedosa lo convierte en el favorito de grandes y chicos.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 1 hora 40 minutos
  • Preparación: 20 minutos
  • Cocción: 1 hora 20 minutos (incluye enfriado)

Ingredientes

Flan con caramelo en un plato de vidrio sobre mármol, acompañado de yemas de huevo, cáscaras, una vaina de vainilla y una cuchara.
El caramelo del flan se hace en la flanera con 150 gramos de azúcar hasta lograr un color dorado que cubra base y bordes (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • 6 yemas de huevo
  • 2 huevos enteros
  • 1 litro de leche
  • 250 gr de azúcar (para el flan)
  • 150 gr de azúcar (para el caramelo)
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla

Cómo hacer flan de yemas de huevo, paso a paso

  1. Preparar el caramelo: Colocar 150 gr de azúcar en una flanera y calentar a fuego medio hasta que tome color dorado, moviendo el molde para cubrir base y bordes. Dejar enfriar.
  2. Batir las yemas y huevos: En un bol, batir suavemente 6 yemas y 2 huevos con 250 gr de azúcar y la esencia de vainilla hasta integrar, sin espumar demasiado para evitar burbujas.
  3. Agregar la leche: Incorporar 1 litro de leche fría en forma gradual, mezclando bien.
  4. Volcar en la flanera: Verter la mezcla sobre el caramelo ya frío.
  5. Cocinar a baño María: Colocar la flanera dentro de una fuente con agua caliente (llegando hasta la mitad del molde). Llevar a horno moderado (160°C) durante 1 hora, o hasta que al pinchar con un cuchillo salga limpio.
  6. Enfriar y desmoldar: Dejar enfriar a temperatura ambiente. Llevar a la heladera al menos 4 horas antes de desmoldar.
  7. Consejo clave: Para un flan más liso y sin burbujas, pasar la mezcla por un colador antes de llevarla al molde.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Flan de caramelo en un plato grande sobre una mesa de madera con tazas de café, vasos con agua, cubiertos y servilletas de tela.
Para lograr un flan de yemas de huevo liso y sin burbujas, la preparación recomienda batir sin espumar y colar la mezcla (Imagen Ilustrativa Infobae)

Rinde aproximadamente 8 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 240 kcal
  • Grasas: 7 gr
  • Carbohidratos: 36 gr
  • Proteínas: 7 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, bien tapado, hasta 5 días. Se puede freezar por 1 mes, aunque pierde algo de textura al descongelar.

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