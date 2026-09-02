Inter Miami anunció el fichaje de “Riquelme”: la curiosa historia detrás del nuevo refuerzo del equipo de Lionel Messi

El delantero brasileño Riquelme Fillipi fue presentado como nuevo refuerzo de Inter Miami (@InterMiamiCF)

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Inter Miami dio a conocer este miércoles a su nuevo refuerzo para afrontar la temporada de la Major League Soccer (MLS). Se trata del delantero extremo brasileño Riquelme Fillipi, de 19 años, quien llega desde el Palmeiras. El joven futbolista llega a Las Garzas con un contrato vigente hasta finales de 2030, con opción a extenderse un año más, y además ocupará una ficha de Sub 22.

Nacido en la ciudad de San Pablo, el delantero diestro inició su formación en los clubes locales Nacional Atlético Clube e Ibrachina FC antes de sumarse a la academia de Palmeiras en la categoría Sub 15, en 2021. Su progresión constante a través de las divisiones inferiores del club paulista lo llevó a debutar en el fútbol profesional en 2025 con el Verdao. En la categoría Sub 20, Riquelme Fillipi disputó 80 partidos, en los que convirtió 30 goles y repartió cuatro asistencias. El acuerdo entre los clubes se selló por la compra del 60% del pase del delantero a cambio de USD 4,2 millones, e incluye una opción para hacerse con un 30% adicional por USD 2 millones, de acuerdo con el medio brasileño Ge Globo y el periodista especializado en mercado de pases César Luis Merlo.

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Antes de completar su mudanza al sur de Florida, el extremo acumuló 11 apariciones con el plantel mayor de Palmeiras en diversas competencias: el Campeonato Brasileño de Serie A, el Campeonato Paulista, la Copa de Brasil y la Copa Libertadores Sub 20. En esta última, fue el máximo goleador de la edición 2025 con cuatro tantos.

Riquelme Fillipi debutó en el fútbol profesional con Palmeiras en 2025 tras su recorrido por las divisiones inferiores del club paulista

A nivel de selecciones nacionales, integró el equipo brasileño que se consagró campeón del Campeonato Sudamericano Sub 17 en 2023, torneo en el que registró dos goles y tres asistencias. Más tarde ese mismo año, Riquelme Fillipi viajó a Indonesia para representar a Brasil en la Copa Mundial Sub 17 de la FIFA, donde la selección verdeamarela llegó hasta los cuartos de final.

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Detrás del nombre del nuevo refuerzo del Inter Miami hay una particular historia que conecta directamente con el fútbol sudamericano. Su padre, Fábio Adriano Rodrigues de Souza, reveló a la FIFA que la elección fue un acto de admiración por Juan Román Riquelme, ídolo de Boca Juniors y actual presidente del club de La Ribera: “Al elegir su nombre era muy difícil. Su madre no quería. Quería ponerle Román Riquelme, pero ella no lo dejó en absoluto, así que dije que iba a ponerle al menos Riquelme”, contó el padre.

El propio jugador amplió el relato: “A mi padre le gustaba mucho ver jugar a Riquelme, justo en esa temporada alta de Boca y Villarreal. La forma en que Riquelme jugó, la patada, finalmente, deleitó a mi padre y decidió hacer este homenaje poniéndome su nombre”, según recoge el medio brasileño Ge Globo.

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Riquelme Fillipi llegó desde Palmeiras a Inter Miami con un contrato hasta 2030

Tal como anunció el club que tiene como máxima estrella a Lionel Messi, Fillipi se incorpora al plantel de Inter Miami a la espera de recibir su Certificado de Transferencia Internacional (ITC) y su Visa P-1, trámites necesarios para quedar habilitado de cara a la competencia. El delantero brasileño quedará bajo contrato con Las Garzas hasta el cierre de la temporada 2029-30 de la MLS, con posibilidad de extender el vínculo hasta la campaña 2030-31.

De esta manera, Fillipi se sumará a los otros refuerzos que Inter Miami incorporó durante la temporada 2026: el mediocampista defensivo Casemiro, procedente del Manchester United como jugador libre; el delantero argentino con nacionalidad mexicana Germán Berterame, adquirido al Monterrey de la Liga MX; el extremo argentino Tadeo Allende, transferido desde el Celta de Vigo; el lateral español Sergio Reguilón, llegado sin cargo desde el Tottenham Hotspur; y el defensor central Facundo Mura, incorporado como agente libre tras su paso por Racing, entre otros movimientos del mercado invernal.

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Inter Miami se encuentra como escolta de Nashville SC, con 42 puntos, en la Conferencia Este de la MLS, a 10 de la cima, y viene de golear 7-1 a Montreal en su última presentación, con cuatro tantos de Lionel Messi. El sábado 5 de septiembre recibirá al Atlanta United en el Nu Stadium.