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500 socios, 22 curvas y una recta de 800 metros: así es el exclusivo complejo de un magnate japonés inspirado en la Fórmula 1

El Magarigawa Club, ubicado en Chiba, combina una pista de 3,5 kilómetros diseñada por el estudio de Hermann Tilke con un resort cinco estrellas, una piscina infinita, restaurante, un karaoke y hasta vistas al Monte Fuji

Vista aérea de una pista de carreras sinuosa con asfalto y áreas verdes, rodeada por montañas con vegetación y el mar en el fondo
Abrió en julio de 2023 en Chiba, a 100 kilómetros de Tokio, y ofrece a sus integrantes una experiencia cinco estrellas con acceso restringido y servicios premium (@themagarigawaclub)
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En Japón, un empresario convirtió su pasión por los automóviles en un complejo exclusivo que fusiona un circuito de carreras privado con un resort de lujo cinco estrellas. El Magarigawa Club, inaugurado en julio de 2023 en la prefectura de Chiba, a unos 100 kilómetros de Tokio, permite a sus miembros llevar sus vehículos superdeportivos al límite en una pista con estándares internacionales, sin las restricciones de un circuito público, según CNN Brasil.

El complejo se levanta en medio de una zona boscosa de la región de Minamiboso, con vistas al Monte Fuji y a la bahía de Tokio. La elección del emplazamiento responde a dos razones: la distancia con las comunidades vecinas reduce el impacto del ruido de los motores, y el entorno natural garantiza la privacidad que buscan sus socios. Para construir las instalaciones fue necesario un trabajo de terraplanaje de gran escala en la zona montañosa, obra que tardó tres años en completarse.

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La pista fue diseñada por el arquitecto de los circuitos de Fórmula 1

Un automóvil deportivo amarillo y uno rojo oscuro estacionados en la curva de un circuito de carreras rodeado por montañas
La membresía cerrada incluye una cuota anual de 220.000 yenes y ya tenía más de 100 lugares ocupados antes de la apertura (@themagarigawaclub)

El trazado concentra 22 curvas, cambios de elevación pronunciados y una recta principal de 800 metros en 3,5 kilómetros de longitud total. Su diseño corrió a cargo del estudio de Hermann Tilke, responsable de la gran mayoría de los circuitos modernos del campeonato mundial de Fórmula 1, según informó CNN Brasil. Las pendientes alcanzan hasta el 20% de inclinación en los tramos de ascenso y un 16% en los de descenso, lo que añade un desafío técnico considerable para cualquier piloto.

El pit lane es climatizado y el edificio de boxes tiene capacidad para 36 vehículos. La infraestructura cumple con los estándares internacionales de seguridad y está preparada tanto para pilotos con experiencia como para entusiastas sin formación competitiva. El propio club aclara que el espacio no está pensado para la disputa de competencias oficiales: las carreras quedan fuera de su propuesta.

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El acceso es solo para miembros y el club limita el número de socios a 500

Edificio de varios niveles con paredes de hormigón, ventanales de vidrio, terrazas con sillas y una ladera rocosa bajo un cielo despejado
La ubicación en una zona boscosa de Minamiboso busca alejarse de comunidades vecinas y asegurar reserva (@themagarigawaclub)

El establecimiento funciona bajo un modelo de membresía cerrada, con un tope de 500 socios. Antes de su inauguración, más de 100 lugares ya estaban ocupados. Ingresar al club tiene un costo de ingreso de 36 millones de yenes (USD 224.766,80), más una cuota anual de 220.000 yenes (aproximadamente USD 1.300).

Quienes buscan una categoría superior pueden acceder a paddocks privados con alojamiento propio y espacio para guardar sus vehículos; algunos de estos espacios se vendieron antes de la apertura por hasta 800 millones de yenes (cerca de USD 5.000.000).

Además del uso individual, el espacio recibe eventos privados y actividades organizadas por marcas de automóviles de alta gama. CNN Brasil describió al complejo como “una versión asiática de los llamados race resorts, concepto ya conocido en Europa”, en referencia a iniciativas similares como el Ascari Race Resort en Ronda, España.

Dentro del paddock hay spa, piscina infinita, restaurante y baños termales

Piscina rectangular con luz azul junto a un edificio con ventanales de madera y vidrio iluminados por la noche con tumbonas en la terraza
La propuesta suma hospedaje de alto nivel, restaurante, bar, karaoke y gimnasio, además de rutas de senderismo y áreas para acompañantes (@themagarigawaclub)

Una vez dentro, la experiencia excede lo automovilístico. El club ofrece hospedaje de alto nivel, restaurante, bar, karaoke, gimnasio, piscina infinita con vistas al Monte Fuji y baños termales naturales de tipo onsen. En los exteriores, el complejo suma un patio infantil, un parque para perros y rutas de senderismo por el entorno boscoso, pensadas para acompañantes que no participan de las actividades en pista.

El diseño arquitectónico del paddock combina elementos de la arquitectura japonesa tradicional, como el uso de maderas y techos inclinados, con recursos contemporáneos como grandes superficies vidriadas y hormigón visto. La propuesta convierte al sitio en un destino donde la adrenalina del asfalto convive con el descanso de un hotel cinco estrellas, todo dentro de un mismo predio privado en las montañas de Chiba.

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