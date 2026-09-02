¿Agua oxigenada para limpiar la ducha? Qué dicen los expertos sobre su uso en azulejos, juntas y mamparas

El peróxido de hidrógeno se usa en limpieza doméstica por su acción oxidante y desinfectante. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Limpiar la ducha con peróxido de hidrógeno puede ayudar a remover restos de jabón, manchas y moho. Especialmente en superficies como azulejos, juntas y mamparas, a partir de un compuesto conocido por su capacidad desinfectante y oxidante.

Qué es el peróxido de hidrógeno y por qué se usa en la limpieza

El peróxido de hidrógeno, también conocido como agua oxigenada, figura entre los desinfectantes de uso doméstico e institucional. La Organización Mundial de la Salud (OMS) lo incluye en formulaciones desinfectantes.

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La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) registra productos con este compuesto para distintas tareas de saneamiento. Esa capacidad se explica por su acción oxidante, que altera componentes de bacterias, hongos y otros microorganismos.

Las superficies de la ducha acumulan restos minerales, suciedad y microorganismos por el vapor y el uso diario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Diversas guías sanitarias coinciden en que una solución de 3% de peróxido de hidrógeno puede utilizarse sobre superficies duras con un tiempo de contacto suficiente antes del cepillado y del enjuague. Ese criterio responde a un principio respaldado por organismos especializados: los desinfectantes necesitan permanencia sobre la superficie para actuar.

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La OMS y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) remarcan que la eficacia de un desinfectante depende del uso correcto, concentración y tiempo de contacto. En la práctica, eso implica evitar una limpieza rápida si el objetivo es reducir suciedad adherida y carga microbiana.

La solución al 3% se aplica sobre superficies duras y requiere un tiempo de contacto antes del cepillado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo aplicarlo en azulejos, mamparas y piso

El procedimiento básico consiste en simples pasos:

Comenzar con la aplicación del líquido sobre las superficies de la ducha

Dejar reposar

La suciedad puede aflojarse con un cepillo no abrasivo o con un paño de microfibra, con atención especial en bordes y juntas

Retirar los restos con agua tibia y secar con una toalla limpia para reducir marcas de agua

La eficacia del desinfectante depende de la concentración, la técnica y la permanencia sobre el material. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esa secuencia resulta coherente con recomendaciones amplias de la EPA y CDC sobre limpieza doméstica, que distinguen entre limpiar y desinfectar.

Primero se remueve materia visible, ya que la suciedad puede interferir con la acción química. Luego se completa el enjuague o la desinfección según el producto utilizado. La remoción física de residuos y el respeto por el tiempo de contacto son dos factores centrales para obtener resultados.

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El uso de agua tibia también forma parte del enjuague final. Aunque la temperatura del agua no reemplaza la acción del producto, sí puede facilitar la eliminación de residuos desprendidos de jabón y suciedad. Además de dejar la superficie lista para el secado.

La limpieza previa de la suciedad visible mejora el resultado de la desinfección posterior. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué hacer con restos de jabón, moho y juntas manchadas

Las zonas con acumulación de película jabonosa o manchas en la junta suelen requerir más tiempo y trabajo mecánico. En esos casos, puede aplicarse bicarbonato de sodio sobre el área ya tratada con peróxido de hidrógeno para favorecer el desprendimiento del residuo.

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También puede apoyarse algodón o papel absorbente humedecido con el producto sobre juntas o selladores con manchas de moho durante 30 a 60 minutos antes del cepillado.

El enjuague con agua tibia facilita la eliminación de residuos desprendidos durante la limpieza (Imagen Ilustrativa Infobae)

La EPA advierte que la limpieza de superficies no porosas puede exigir fricción manual y secado completo, ya que la humedad persistente favorece su reaparición. Ese punto resulta clave en duchas y baños, donde la ventilación y secado posterior forman parte del control del problema, además del producto elegido.

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La Organización Panamericana de la Salud (OPS), oficina regional de la OMS, también subraya la importancia de mantener ambientes limpios, secos y ventilados. De esta manera se limita la proliferación de hongos y microorganismos en espacios húmedos. En una ducha, eso se traduce en una rutina que no termina con el cepillado, sino con el enjuague y el secado.

Una mano con guante de látex azul limpia una mesada con un paño húmedo, mientras un frasco de agua oxigenada se encuentra en primer plano, ilustrando la importancia de la higiene doméstica y la desinfección. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Precauciones y límites de este método

Aunque se trata de un recurso habitual en la limpieza del hogar, el peróxido de hidrógeno no debe usarse sin revisar las indicaciones del envase y la compatibilidad con cada material. La EPA y los CDC recomiendan seguir las instrucciones del fabricante, usar ventilación adecuada y evitar mezclas improvisadas entre productos químicos de limpieza.

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Otra limitación es que no toda mancha o deterioro responde del mismo modo. El moho profundo en materiales porosos, desgaste de selladores o suciedad acumulada durante largos períodos pueden requerir otras intervenciones o recambio de partes. El producto puede contribuir a la higiene y a la remoción de residuos visibles, pero no sustituye el mantenimiento regular ni corrige daños del material.

En superficies de uso frecuente, limpieza periódica, secado después de cada uso y ventilación del baño siguen entre las medidas más consistentes. Para evitar la acumulación de restos de jabón y humedad, dos de los factores que favorecen la aparición de manchas y colonias de hongos.

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