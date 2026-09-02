Salma Hayek, a los 60: cómo construyó una imagen sensual, elegante y siempre inolvidable

Salma Hayek construye una imagen reconocible a partir de siluetas ceñidas y detalles ornamentales (REUTERS/Mario Anzuoni)

Guardar

Salma Hayek convirtió la alfombra roja en un espacio de afirmación personal. Al cumplir 60 años este miércoles, la actriz mexicana conserva una fórmula que nunca buscó la discreción: vestir para destacar, con referencias al glamour clásico y una atención constante a los detalles.

Desde sus primeros años en Hollywood, cuando debió resolver sus apariciones con recursos propios ante la falta de apoyo de grandes firmas, hasta su vínculo actual con casas como Gucci, Saint Laurent y Balenciaga, construyó un estilo reconocible: siluetas ceñidas, corsetería, transparencias, escotes, bordados y colores intensos.

PUBLICIDAD

La actriz mexicana combina el glamour clásico con una presencia personal en cada aparición pública (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Una identidad de moda basada en la silueta y el contraste

Su estilo se sostiene en una combinación de sofisticación y presencia. Sus elecciones suelen privilegiar prendas que acompañan la figura, definen la cintura y dirigen la atención hacia el escote, los hombros o el rostro. Esa continuidad le da una línea reconocible, incluso cuando cambia de registro entre una gala y una salida cotidiana.

La silueta funciona como el eje de su vestuario. En lugar de diluir las formas con volúmenes excesivos, suele inclinarse por cortes que ordenan el conjunto y mantienen una apariencia definida. Ese criterio aparece tanto en propuestas de mayor formalidad como en combinaciones más relajadas, donde conserva el interés por la proporción entre las prendas.

PUBLICIDAD

El maquillaje y los peinados acompañan el nivel de formalidad de cada conjunto (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Otro rasgo de su imagen es el uso de materiales con presencia visual. Brillos, texturas, superficies metálicas o detalles que aportan relieve forman parte de una manera de vestir que no depende únicamente del corte. La ropa adquiere así una dimensión ornamental, aunque el resultado se mantiene centrado en una silueta estructurada.

Las gafas grandes refuerzan el carácter contemporáneo de sus estilismos cotidianos (Splash News/The Grosby Group)

El color también le permite modificar el tono de cada aparición. La referente del talento latino en Hollywood alterna neutros, tonos oscuros, acabados metálicos y colores intensos, con contrastes que introducen dinamismo en prendas de líneas clásicas. Esta elección evita que su estilo quede limitado a una sola fórmula y le permite transitar entre códigos sobrios, formales y más expresivos.

PUBLICIDAD

La comodidad urbana conserva una estética definida

La comodidad urbana mantiene una estética definida mediante chaquetas, denim y accesorios destacados (X)

Fuera de los eventos formales, la nacida en Veracruz traslada su interés por la proporción a un vestuario más funcional. La elección de prendas de líneas simples, como camperas, blusas y pantalones de denim, muestra una forma de vestir que prioriza la comodidad sin abandonar la definición de las formas.

En estos conjuntos, los detalles cumplen una función de orden: botones metálicos, cinturones visibles y calzado oscuro completan combinaciones de tonos sobrios. La presencia de anteojos de sol grandes introduce además un elemento de diseño marcado y refuerza una apariencia urbana en sus looks.

PUBLICIDAD

Los colores intensos modifican el carácter de sus conjuntos de líneas estructuradas (REUTERS/Mario Anzuoni)

La paleta de Salma Hayek no se limita a los negros, blancos o tonos metálicos asociados a las celebraciones nocturnas. También incorpora verdes intensos, rojos y combinaciones florales que alteran el registro de prendas de corte estructurado.

El uso de colores saturados le permite apartarse de una interpretación rígida de la sastrería. Un conjunto de líneas tradicionales puede adquirir otra lectura cuando suma estampados y contrastes cromáticos, con la prenda estructurada como base y el color como elemento de variación.

PUBLICIDAD

Salma Hayek mantiene un equilibrio visual entre la silueta, los accesorios y la paleta cromática

Esta manera de combinar tonos responde a una búsqueda de equilibrio. Cuando una pieza concentra el protagonismo por su color o su estampado, los demás elementos acompañan esa decisión mediante gamas relacionadas o contrastes definidos, sin que el conjunto pierda unidad visual.

El maquillaje y el cabello acompañan cada look

El maquillaje forma parte de la construcción de su imagen. Los labios rojos, las sombras cálidas y las cejas definidas se integran a un estilo en el que el rostro mantiene un lugar central, sobre todo cuando el atuendo deja despejados el cuello, los hombros o el escote.

PUBLICIDAD

La joyería aporta color, brillo y volumen a sus apariciones de gala (REUTERS/Stephane Mahe)

El peinado cambia según el contexto. Las ondas marcadas ofrecen una opción más suelta para apariciones menos formales, mientras que los moños altos y otros recogidos ordenan el rostro y acompañan los conjuntos de mayor elaboración.

La aparición de canas visibles suma un matiz distinto a esa imagen. En lugar de ocultarlas de forma sistemática, las incorpora en algunas ocasiones como parte de un aspecto que combina cuidado estético, cambios de peinado y una presentación menos uniforme.

PUBLICIDAD

En las apariciones de gala, los accesorios adquieren peso propio. Recurre a collares con piedras de gran tamaño, pendientes colgantes y anillos voluminosos para completar prendas que ya incorporan brillo, textura o detalles metálicos.

Los bolsos estructurados llaman la atención en sus combinaciones sobrias o de acabado metálico (REUTERS/Hollie Adams)

La joyería no aparece como un agregado aislado. Las piedras verdes, los metales y los acabados luminosos establecen relaciones con los tonos de los vestidos, los bolsos o el maquillaje. Así, los complementos pueden acompañar la gama cromática dominante o introducir un contraste puntual.

PUBLICIDAD

Los bolsos pequeños, de mano o tipo clutch, responden al mismo criterio. Las superficies satinadas, rígidas o metálicas mantienen una escala adecuada para la noche y suman textura sin modificar la estructura general del estilismo.

En contextos menos formales, los complementos cumplen una función distinta. Las gafas de sol de gran tamaño, los aros dorados y los bolsos estructurados introducen definición en conjuntos de líneas más directas, sin depender de piezas de joyería de gran volumen.

Collares con piedras llamativas, pendientes largos, anillos voluminosos y pequeños bolsos satinados completan sus estilismos (REUTERS/Daniel Cole)

El calzado también ocupa un lugar visible. Las sandalias de plataforma y los tonos metálicos añaden altura y brillo, mientras que los zapatos oscuros se integran a combinaciones más prácticas.

Los bolsos negros estructurados y las carteras plateadas con textura brillante muestran dos alternativas dentro de esa misma lógica. Unos sostienen una apariencia más sobria; otros suman luz a prendas de color oscuro mediante un acabado que se diferencia del resto del atuendo.

Hoy, a los 60, Salma Hayek no muestra una ruptura con la imagen que construyó a lo largo de los años, sino una continuidad cada vez más definida. Entre siluetas estructuradas, recursos clásicos del glamour y elecciones que sostienen su identidad visual, su estilo reafirma una presencia reconocible dentro y fuera de la alfombra roja.