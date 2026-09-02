Receta de pan de plátanos con frutos secos, rápida y fácil

El olor de las bananas maduras mezclado con nueces y canela que sale del horno es uno de esos aromas que hacen que toda la familia aparezca en la cocina sin que nadie las llame. El pan de bananas con frutos secos es una preparación de origen anglosajón —el clásico banana bread— que se instaló con fuerza en las casas argentinas como una solución inteligente y deliciosa para esas bananas que ya nadie quiere comer solas.
En Argentina se prepara especialmente en otoño e invierno, cuando el frío invita a encender el horno y a aprovechar la fruta que madura rápido. Hoy forma parte del repertorio habitual de desayunos y meriendas caseras, y en muchas panaderías artesanales ya ocupa un lugar fijo en la vidriera.
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Receta de pan de bananas con frutos secos
Se trata de un budín húmedo y compacto, preparado a base de bananas muy maduras pisadas, harina, huevos, manteca y azúcar, con el agregado de nueces o almendras picadas que aportan textura y sabor. La mezcla se vuelca en un molde tipo budinera y se hornea hasta lograr una corteza dorada y un interior tierno y aromático.
Tiempo de preparación
Tiempo total: 1 hora y 10 minutos.
- Preparación: 15 minutos.
- Cocción: 55 minutos.
Ingredientes
- 3 bananas muy maduras (con la cáscara negra o muy manchada)
- 200 gr de harina 0000
- 100 gr de azúcar
- 80 gr de manteca a temperatura ambiente
- 2 huevos
- 1 cdita. de esencia de vainilla
- 1 cdita. de polvo de hornear
- 0,5 cdita. de bicarbonato de sodio
- 0,5 cdita. de canela en polvo
- 1 pizca de sal
- 100 gr de nueces picadas gruesas (o almendras, o una mezcla de ambas)
- Aceite o manteca extra para enmantecar el molde
Cómo hacer pan de bananas con frutos secos, paso a paso
- Precalentar el horno a 180 ℃ con calor arriba y abajo. Enmantecar y enharinar un molde budinera de aproximadamente 25 cm.
- Pelar las bananas y pisarlas en un bol con un tenedor hasta obtener un puré con algunos grumos. No hace falta que quede completamente liso.
- En otro bol, batir la manteca con el azúcar hasta integrar bien. Agregar los huevos de a 1 y continuar batiendo.
- Sumar el puré de bananas y la esencia de vainilla. Mezclar hasta unificar.
- Tamizar la harina junto con el polvo de hornear, el bicarbonato, la canela y la sal. Incorporar a la mezcla húmeda con movimientos envolventes, sin batir en exceso para no desarrollar el gluten y que el budín quede tierno.
- Agregar las nueces picadas y mezclar suavemente.
- Volcar la preparación en el molde y distribuir de manera uniforme. Opcionalmente, colocar algunas mitades de nueces encima para decorar.
- Llevar al horno y cocinar durante 50 a 55 minutos. A los 45 minutos, pinchar el centro con un palillo: si sale limpio, está listo.
- Retirar del horno y dejar reposar 10 minutos dentro del molde antes de desmoldar. Dejar enfriar sobre una rejilla antes de cortar.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde aproximadamente 10 porciones en rebanadas medianas.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 240 kcal
- Grasas: 11 gr
- Carbohidratos: 31 gr
- Proteínas: 5 gr
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
- A temperatura ambiente: hasta 3 días, envuelto en papel film o en un recipiente hermético, en un lugar fresco y seco.
- En heladera: hasta 7 días bien tapado. Se recomienda llevar a temperatura ambiente o calentar brevemente antes de servir.
- En freezer: hasta 2 meses. Cortar en porciones individuales, envolver cada una en film y guardar en una bolsa o recipiente hermético. Descongelar a temperatura ambiente.
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