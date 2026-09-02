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Receta de tortilla de espinaca y acelga, rápida y fácil

La preparación combina ingredientes habituales, ayuda a reducir desperdicios y se adapta a otros vegetales que haya en el hogar

Una porción de tortilla de verduras con ensalada de espinaca y tomate cherry en un plato cerámico junto a cubiertos y queso rallado.
La tortilla de espinaca y acelga permite incorporar verduras en una comida principal o como acompañamiento (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La tortilla de espinaca y acelga es una preparación práctica que permite incorporar verduras en una comida principal o como acompañamiento. Se elabora con ingredientes de uso habitual y admite variantes según la disponibilidad de la cocina. También puede adaptarse a distintas cantidades y tipos de cocción.

La combinación de ambas verduras aporta fibra, vitaminas y minerales, además de una consistencia adecuada para integrar con huevo y otros ingredientes. Es una alternativa para aprovechar hojas frescas o cocidas y reducir el desperdicio de alimentos. Puede incluir cebolla, queso, papa u otras verduras, de acuerdo con la receta elegida.

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Por su versatilidad, esta tortilla puede servirse caliente, tibia o fría. Resulta adecuada para cenas, almuerzos, viandas o porciones individuales. Su preparación no requiere técnicas complejas y permite organizar comidas con anticipación.

Receta de tortilla de espinaca y acelga

La tortilla de espinaca y acelga se prepara con huevos, hojas cocidas y bien escurridas, cebolla salteada y queso rallado. Los ingredientes se integran en un recipiente y se cocinan en una sartén apenas aceitada, a fuego medio, hasta que la base quede firme. Luego se da vuelta con ayuda de un plato o tapa para completar la cocción del otro lado.

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El resultado es una tortilla de interior húmedo y consistente, con las verduras distribuidas de manera uniforme. Puede servirse caliente, tibia o fría, como plato principal, acompañamiento o parte de una vianda. Para una preparación más firme, se puede prolongar unos minutos la cocción a fuego bajo; si se busca una textura más suave, conviene retirarla cuando el centro aún conserve humedad.

Una sartén de hierro sobre una cocina contiene una tortilla dorada, junto a un bol con hojas verdes, huevos, queso y un rallador.
El paso a paso de la tortilla de espinaca y acelga indica cocinar la mezcla en sartén a fuego medio y darla vuelta cuando la base esté firme (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo de preparación

Tiempo total: 40 minutos

  • Preparación: 20 minutos
  • Cocción: 20 minutos

Ingredientes

  • 1 atado de espinaca
  • 1 atado de acelga
  • 1 cebolla mediana
  • 5 huevos
  • 2 cucharadas de queso rallado
  • 2 cucharadas de aceite (puede ser de girasol o maíz)
  • Sal y pimienta a gusto
  • Nuez moscada (opcional)

Cómo hacer tortilla de espinaca y acelga, paso a paso

  1. Lavar bien la espinaca y la acelga. Hervirlas en agua con sal por 2 a 3 minutos. Escurrirlas perfectamente y picar finito.
  2. Picar la cebolla y rehogar en 1 cucharada de aceite hasta que quede transparente. Dejar enfriar un poco.
  3. En un bol grande, batir los huevos con sal, pimienta y, si se quiere, una pizca de nuez moscada.
  4. Agregar la espinaca y acelga picadas, la cebolla salteada y el queso rallado. Mezclar bien.
  5. Calentar una sartén antiadherente con 1 cucharada de aceite. Cuando esté bien caliente, verter la mezcla y cocinar a fuego medio.
  6. Dejar que la base se dore bien antes de dar vuelta la tortilla (ayudarse con un plato llano o tapa para evitar accidentes).
  7. Cocinar del otro lado hasta que esté dorada y firme. Si se prefiere más jugosa, retirar antes; para una tortilla bien cocida, dejar unos minutos extra.
  8. Servir caliente, tibia o fría.

Consejo técnico: Escurrir MUY bien las verduras para que la tortilla no quede aguada. La sartén debe estar bien caliente al principio para que no se pegue.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

La cantidad de ingredientes, junto con el paso a paso, deja como resultado una receta que rinde aproximadamente 4 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 170 kcal
  • Grasas: 10 g
  • Carbohidratos: 6 g
  • Proteínas: 11 g

Los números son estimados y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

  • En heladera: hasta 3 días, en recipiente hermético.
  • Freezer: hasta 2 meses, cortada en porciones y envuelta en film.

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