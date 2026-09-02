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¿Cómo saber si las sobras de la heladera ya no son seguras para comer?

Autoridades de salud pública y nutrición coinciden en que la prevención empieza mucho antes de sentarse frente al plato, con prácticas adecuadas dentro de la cocina

Ilustración en acuarela de una mujer rubia con camisa azul que sostiene un recipiente transparente frente a un refrigerador abierto.
Las sobras pueden contener microorganismos peligrosos sin alterar su olor, sabor o apariencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Las sobras pueden parecer en buen estado y, aun así, representar un riesgo: las bacterias, virus y parásitos. Esto puede causar enfermedades transmitidas por alimentos; no siempre alteran el olor, el sabor ni el aspecto de la comida.

Esa es una de las principales advertencias de especialistas en seguridad alimentaria consultados por el medio especializado en alimentación y bienestar, EatingWell. Un planteo en línea con guías de organismos internacionales sobre conservación y recalentado de alimentos.

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Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), las enfermedades transmitidas por alimentos provocan alrededor de 128.000 hospitalizaciones y 3.000 muertes al año en ese país. A escala global, la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que 600 millones de personas enferman cada año por consumir alimentos contaminados y 420.000 mueren por esa causa.

Infografía con una heladera abierta, gérmenes ilustrados, la cifra 600 millones y seis recuadros con recomendaciones sobre comida.
La seguridad alimentaria depende del tiempo, la temperatura y la manipulación de las preparaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El olor y apariencia no alcanzan para definir si una sobra es segura

La doctora Vanessa Coffman, experta en seguridad alimentaria, trazó una diferencia central entre seguridad y calidad de los alimentos.

  • La seguridad: remite a los peligros que pueden causar enfermedad, entre ellos los microbiológicos, físicos, químicos y alergénicos.
  • La calidad: se vincula con características sensoriales como el olor, el sabor, el color o la textura.

Esa distinción es relevante porque muchos microorganismos patógenos no producen cambios detectables a simple vista. En otras palabras, un alimento puede conservar una apariencia normal y, de todos modos, contener agentes capaces de causar una infección.

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Persona de espaldas guarda un recipiente rectangular con pechugas de pollo cocidas y tapa azul en la heladera, que contiene sandía, espárragos y otros vegetales.
Los alimentos cocidos se refrigeran dentro de las dos horas posteriores a su elaboración. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La OMS sostiene que las enfermedades transmitidas por alimentos suelen estar asociadas con bacterias, virus, parásitos o sustancias químicas que ingresan al organismo a través del consumo.

Por eso, las señales visibles sirven para desechar comida en mal estado, pero no funcionan como garantía de inocuidad. La recomendación general de especialistas y organismos como la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) es atender también:

  • Tiempo de almacenamiento
  • Temperatura de refrigeración
  • Forma en que fueron manipuladas las preparaciones
Interior de refrigerador. Estantes con recipientes transparentes de tapas celestes. Contienen vegetales picados, frutas, queso, legumbres, granos y comidas cocinadas.
El margen para guardar las sobras se reduce cuando la temperatura ambiente supera los 32 grados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hay 5 señales que justifican desechar la comida

La nutricionista Krizella Pascua, citada por EatingWell, enumeró indicios que pueden mostrar que una sobra ya se deterioró y no conviene consumirla. Entre los principales aparecen:

  1. Olor agrio o extraño al abrir el recipiente
  2. Textura viscosa o pegajosa en la superficie
  3. Manchas de moho o crecimiento visible de hongos
  4. Cambios de color inusuales o desparejos
  5. Envases hinchados, espuma o burbujas sin explicación
Bloque de queso amarillo con moho verde y blanco, envuelto en plástico, sobre un estante de refrigerador. Se ven botellas de leche, frascos y fruta.
El moho visible puede extenderse por debajo de la superficie de los alimentos blandos o húmedos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos cambios pueden aparecer cuando distintos microorganismos degradan proteínas, grasas o carbohidratos y generan compuestos que modifican el alimento.

La FDA advierte que en muchos productos blandos o húmedos el moho visible puede extenderse por debajo de la superficie. Retirar solo la parte afectada no siempre elimina el riesgo.

En recipientes cerrados, un envase inflado o comida que burbujea puede indicar producción de gas por crecimiento microbiano. Los especialistas señalaron que, ante cualquiera de estas señales, lo más prudente es descartar el contenido.

Refrigerador blanco con estantes llenos de sobras: pollo asado, espaguetis con albóndigas, arroz, pizza, patata asada y varios condimentos.
El margen para guardar las sobras se reduce cuando la temperatura ambiente supera los 32 grados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La temperatura y tiempo de guarda son claves para prevenir intoxicaciones

La etapa más importante no empieza cuando se revisa la heladera, sino apenas termina la comida. La FDA y el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) recomiendan refrigerar las sobras dentro de las dos horas posteriores a la cocción. Si la temperatura ambiente supera los 32 ℃ (89,6 ℉), ese margen baja a una hora.

La explicación se relaciona con la llamada zona de peligro, el rango en el que las bacterias se multiplican con mayor rapidez. De acuerdo con las guías oficiales, esa franja va de 4 ℃ a 60 ℃ (40 ℉ a 140 ℉). Mantener los alimentos fuera de la heladera dentro de ese intervalo durante demasiado tiempo favorece el aumento de microorganismos.

Primer plano de un refrigerador moderno y abierto, mostrando estantes llenos de frutas, verduras, jugos y otros alimentos frescos en recipientes de vidrio con tapas de bambú.
La mayoría de las sobras cocidas dura entre tres y cuatro días en refrigeración. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre las medidas que los expertos consideran más útiles figuran:

  • Guardar las sobras en recipientes limpios y herméticos
  • Usar envases poco profundos para acelerar el enfriamiento
  • Mantener la heladera en 4 ℃ (40 ℉) o menos
  • Evitar el contacto entre alimentos listos para comer y carnes crudas o sus jugos
  • Rotular los recipientes con la fecha de preparación

El USDA agrega que la mayoría de las sobras cocidas puede conservarse de manera segura en refrigeración entre tres y cuatro días. Aunque el plazo puede variar según el tipo de alimento. Para reducir errores, la referencia habitual es la tabla oficial de almacenamiento en frío de FoodSafety.gov.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Los envases hinchados, la espuma y las burbujas pueden indicar crecimiento microbiano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recalentar bien también forma parte de la seguridad alimentaria

La conservación correcta no elimina por sí sola todos los riesgos. Los organismos sanitarios recomiendan recalentar las sobras hasta alcanzar una temperatura interna de 74 ℃ (165 ℉). Ese control, sostienen las guías, ayuda a destruir la mayor parte de las bacterias que pudieron multiplicarse durante el almacenamiento.

Para comprobarlo, la recomendación es usar un termómetro para alimentos en lugar de guiarse por el vapor, tiempo en microondas o temperatura superficial. La OMS y la FDA coinciden en que la manipulación segura exige una cadena de cuidados desde la preparación inicial hasta el consumo.

Según las autoridades sanitarias, la prevención sigue siendo la herramienta más eficaz frente a un problema que cada año afecta a millones de personas en todo el mundo.

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