El video especial que la selección argentina le dedicó a Messi tras su retiro del equipo nacional: “Te voy a contar un secreto”

El video que compartió la AFA en las redes sociales

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La selección argentina le dedicó a Lionel Messi un video de despedida en el que el protagonista no es ningún jugador ni ningún dirigente: es el escudo de la camiseta albiceleste el que toma la palabra para decirle adiós al hombre que durante 21 años la llevó en el pecho.

El clip, difundido por el combinado nacional horas después de que Messi anunciara su retiro, recorre imágenes de toda su trayectoria con la Albiceleste mientras se escuchan los gritos de la multitud.

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El recurso narrativo del video es tan sencillo como poderoso. Al hacer hablar al escudo, la selección argentina le devuelve a Messi algo que él mismo nunca buscó: el reconocimiento de una institución, no solo de las personas que la integran. No habla un compañero, no habla un técnico, no habla un presidente de la AFA. Habla el símbolo. El mismo que Messi llevó en el pecho desde aquel 17 de agosto de 2005, cuando debutó con apenas 18 años en un amistoso ante Hungría en Budapest y fue expulsado a los 40 segundos. El mismo que estuvo presente en las derrotas más duras y en las noches más gloriosas.

Las imágenes que acompañan la voz del escudo condensan dos décadas de historia: los llantos en las finales perdidas, el festejo en el Maracaná con la Copa América 2021, la noche de Qatar con la copa en alto. El montaje no elude el dolor. Muestra las lágrimas, los golpes, los momentos en que el sueño parecía imposible.

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“Leo, te habla el escudo de la selección y quería decirte lo mucho que te voy a extrañar. ¿Quién lo diría, no? Yo seré el escudo, pero fuiste vos el que siempre me defendió. Me llevaste con orgullo en el pecho y me cambiaste para siempre, porque yo tenía dos y vos me pusiste la tercera estrella. Aunque los dos sabemos que merecíamos alguna más, ¿o no? Fueron más de veinte años escuchando tus latidos. Con la quince, con la dieciocho, la diecinueve o la diez, tuve el honor de ir siempre pegado a vos. No hay foto que no estemos juntos, aunque en algún momento pensaste que no era para vos, y ahí escuché cómo se rompía tu corazón", señala el inicio del discurso.

“Pero nos caímos y nos levantamos juntos. Nunca me voy a olvidar de tus latidos en ese pitazo final del Maracaná, cuando ese penal entró o cuando le ganamos a Inglaterra. Nunca tanta gente alrededor del mundo llevó la celeste y blanca conmigo en el pecho. Y eso te lo debemos a vos. Hoy me toca despedirte para que otro venga a poner el pecho. Pero antes te voy a contar un secreto, porque cada vez hay más chicos que se ponen esta camiseta. ¿Y sabés qué les escucho decir cada vez que la usan? Que cuando sean grandes, todos quieren ser como vos", cierra.

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El video se completa con el relato del epílogo de la final del Mundial 2022: “Argentina, campeón del mundo! ¡Argentina, campeón del mundo! ¡Somos campeones del mundo! Lágrimas eternas. Ya está. Lágrimas eternas. Ya está“.

Messi anunció su retiro con una carta escrita dos días después de la final del Mundial 2026

El video llegó en un contexto cargado de emoción. Este lunes, Messi publicó en sus redes sociales la carta con la que anunció formalmente su retiro de la selección, un texto que había escrito el 21 de julio, apenas 48 horas después de la derrota ante España en la final del Mundial 2026. “Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección”, comenzaba el mensaje del rosarino.

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La carta fue redactada con una lapicera adornada con un giratiempos, el artefacto de la saga de Harry Potter que permite regresar al pasado. El detalle no pasó inadvertido: tanto Messi como su familia son fans declarados de la saga. La elección del objeto, consciente o no, funcionó como metáfora. Un hombre que durante 21 años intentó reescribir una historia de derrotas, que volvió a levantarse cada vez que se cayó, que eligió seguir cuando todo indicaba que era hora de parar.

“Fue una decisión que dolió y duele en el alma pero entiendo que es el momento”, escribió el capitán en uno de los pasajes más crudos de su texto. Y más adelante: “Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar.” La carta cerraba con una revelación que le dio otro peso a todo lo anterior: la decisión de publicarla llegó después de la muerte de su padre, Jorge Messi. “Hoy después de lo de mi papá, estoy más convencido que antes”, escribió.

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Veinte años de historia que el escudo vivió desde adentro

Para entender por qué el video de la selección eligió ese recurso —la voz del escudo— hay que repasar lo que ese símbolo presenció durante dos décadas. Estuvo en las tres finales perdidas entre 2014 y 2016: el Mundial de Brasil, la Copa América de Chile y la Copa América Centenario en Estados Unidos, la misma noche en que Messi falló su penal y anunció por primera vez, desconsolado, que dejaba la selección. Estuvo también el 10 de julio de 2021 en el Maracaná, cuando Argentina venció a Brasil y se consagró campeona de América por primera vez en 28 años. Y estuvo, sobre todo, el 18 de diciembre de 2022 en Lusail, cuando Messi levantó la Copa del Mundo.

La carta con la que Messi anunció su retiro de la Selección (@leomessi)

Esa historia de caídas y resurrecciones es la que comprime el video en imágenes, y la que el escudo cierra con esas pocas palabras. “¡Somos campeones del mundo!” es la frase que más tiempo tardó en poder decirse. Cuando finalmente pudo, lo cambió todo.

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El ciclo de Messi en la selección terminó con el Mundial 2026, en el que el rosarino marcó ocho goles y asistió cuatro veces, rendimiento que hubiera parecido extraordinario en cualquier otro jugador de 39 años. Argentina llegó a la final, pero cayó ante España en el alargue.

“Queda poco y se van cerrando etapas y esta es una que me duele mucho. Amo, amé y amaré siempre estar en la Selección”, escribió en su carta. Y antes de cerrar, agradeció a su familia, a los entrenadores, a los compañeros y a los hinchas que lo acompañaron —y que también lo cuestionaron— durante dos décadas. “Voy a extrañar mucho escucharlos desde adentro. Ahora voy a ser uno más de ustedes”, prometió.

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El video que la selección le dedicó condensó todo eso en imágenes y en una voz que no pertenece a nadie en particular, sino a todos. El escudo no tiene dueño. Lo llevaron miles de jugadores a lo largo de la historia. Pero durante 21 años, hubo uno que lo hizo brillar más que todos los demás.