República Dominicana vence 101-66 a Chile y acaricia la clasificación al Mundial de Baloncesto Catar 2027

La selección de República Dominicana (de blanco) superó cómodamente a Chile con un marcador de 101-66 en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, acercándose un paso más a la Copa Mundial (Cortesía: Deportes en vivo).

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La Selección Dominicana de Baloncesto dio un paso gigante rumbo a la cita mundialista de 2027 tras imponerse con autoridad ante el combinado de Chile con un marcador final de 101-66. El encuentro, disputado en una repleta Arena BanReservas Profesor Virgilio Travieso Soto del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte en Santo Domingo, consolida al equipo quisqueyano en la parte alta de la tabla de posiciones y confirma el gran momento de forma por el que atraviesa el baloncesto nacional.

Con este contundente triunfo, la escuadra dominicana firma su tercera victoria consecutiva en la continuación de la segunda fase de las clasificatorias continentales, elevando su registro a 6 victorias y apenas 2 derrotas.

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Este balance deja a República Dominicana a las puertas de asegurar uno de los siete cupos que otorga el continente americano para la cita máxima del baloncesto internacional en Catar.

Desde el salto inicial, el conjunto tricolor impuso las condiciones del juego con un ritmo dinámico, una defensa asfixiante y una efectividad colectiva que desarmó por completo el esquema defensivo planteado por el cuerpo técnico chileno.

La versatilidad en la distribución de la pelota y la contundencia en la pintura permitieron a los locales construir una ventaja cómoda desde los primeros minutos, administrando el ritmo del juego y el marcador sin sobresaltos a lo largo de los cuatro períodos.

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Presencia un momento absolutamente impresionante de los Clasificatorios a la Copa Mundial FIBA mientras Jean Montero, de la República Dominicana, logra un enorme bloqueo en un extremo e inmediatamente lanza un tiro desde tres cuartos de cancha que entra justo con la chicharra.

La afición que se dio cita en la legendaria Media Naranja disfrutó de un auténtico espectáculo colectivo. El apartado ofensivo estuvo encabezado por la figura de Andrés Feliz, quien firmó una destacada actuación individual encestando 17 puntos para liderar la anotación.

Le siguió de cerca Richard Bautista, aportando 14 tantos con gran energía en la conducción del juego y en el ataque al aro. El ataque quisqueyano se complementó a la perfección con la aportación de Jean Montero, quien sumó 12 unidades, y de David Jones, finalizando con 11 puntos para redondear una labor ofensiva equilibrada, profunda y sin fisuras.

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Por su parte, la amarga derrota deja a la selección chilena con un registro de 2 victorias y 6 caídas, quedando matemáticamente eliminada y sin posibilidades de avanzar en el proceso mundialista.

¿Qué es la Copa Mundial FIBA Catar 2027 y cómo funciona la clasificación?

La Copa Mundial de Baloncesto FIBA 2027 será la vigésima edición del torneo internacional más importante a nivel de selecciones nacionales masculinas. En esta oportunidad, la sede principal será la nación de Catar, marcando un hito histórico al ser la primera vez que esta competición se traslada a la región de Oriente Medio. El evento reunirá a los 32 mejores países del planeta para competir por el cetro mundial.

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El tablero de la Arena BanReservas reflejó la superioridad quisqueyana con el marcador final 101-66.

Tras concluir esta exitosa ventana en Santo Domingo, la selección caribeña enfilará la recta final de las clasificatorias continentales con una agenda exigente. El calendario de partidos restantes para el conjunto dominicano se estructurará de la siguiente manera:

27 de noviembre de 2026: Colombia vs. República Dominicana (como visitante)

30 de noviembre de 2026: Chile vs. República Dominicana (como visitante)

5 de febrero de 2027: República Dominicana vs. Brasil (como local)

28 de febrero de 2027: República Dominicana vs. Colombia (como local)

Con el balance de 6-2 acumulado hasta el momento, la escuadra tricolor afrontará estos próximos choques decisivos con la tranquilidad de depender exclusivamente de sí misma para sellar formalmente su billete directo a la Copa Mundial en Catar.