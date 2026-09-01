República Dominicana

República Dominicana vence 101-66 a Chile y acaricia la clasificación al Mundial de Baloncesto Catar 2027

Con la clasificación al Mundial en la mira, República Dominicana no tuvo piedad ante Chile y firmó una contundente victoria 101-66 en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte

La selección de República Dominicana (de blanco) superó cómodamente a Chile con un marcador de 101-66 en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, acercándose un paso más a la Copa Mundial (Cortesía: Deportes en vivo).
La selección de República Dominicana (de blanco) superó cómodamente a Chile con un marcador de 101-66 en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, acercándose un paso más a la Copa Mundial (Cortesía: Deportes en vivo).
Guardar

La Selección Dominicana de Baloncesto dio un paso gigante rumbo a la cita mundialista de 2027 tras imponerse con autoridad ante el combinado de Chile con un marcador final de 101-66. El encuentro, disputado en una repleta Arena BanReservas Profesor Virgilio Travieso Soto del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte en Santo Domingo, consolida al equipo quisqueyano en la parte alta de la tabla de posiciones y confirma el gran momento de forma por el que atraviesa el baloncesto nacional.

Con este contundente triunfo, la escuadra dominicana firma su tercera victoria consecutiva en la continuación de la segunda fase de las clasificatorias continentales, elevando su registro a 6 victorias y apenas 2 derrotas.

PUBLICIDAD

Este balance deja a República Dominicana a las puertas de asegurar uno de los siete cupos que otorga el continente americano para la cita máxima del baloncesto internacional en Catar.

Desde el salto inicial, el conjunto tricolor impuso las condiciones del juego con un ritmo dinámico, una defensa asfixiante y una efectividad colectiva que desarmó por completo el esquema defensivo planteado por el cuerpo técnico chileno.

La versatilidad en la distribución de la pelota y la contundencia en la pintura permitieron a los locales construir una ventaja cómoda desde los primeros minutos, administrando el ritmo del juego y el marcador sin sobresaltos a lo largo de los cuatro períodos.

PUBLICIDAD

Presencia un momento absolutamente impresionante de los Clasificatorios a la Copa Mundial FIBA mientras Jean Montero, de la República Dominicana, logra un enorme bloqueo en un extremo e inmediatamente lanza un tiro desde tres cuartos de cancha que entra justo con la chicharra.

La afición que se dio cita en la legendaria Media Naranja disfrutó de un auténtico espectáculo colectivo. El apartado ofensivo estuvo encabezado por la figura de Andrés Feliz, quien firmó una destacada actuación individual encestando 17 puntos para liderar la anotación.

Le siguió de cerca Richard Bautista, aportando 14 tantos con gran energía en la conducción del juego y en el ataque al aro. El ataque quisqueyano se complementó a la perfección con la aportación de Jean Montero, quien sumó 12 unidades, y de David Jones, finalizando con 11 puntos para redondear una labor ofensiva equilibrada, profunda y sin fisuras.

Por su parte, la amarga derrota deja a la selección chilena con un registro de 2 victorias y 6 caídas, quedando matemáticamente eliminada y sin posibilidades de avanzar en el proceso mundialista.

¿Qué es la Copa Mundial FIBA Catar 2027 y cómo funciona la clasificación?

La Copa Mundial de Baloncesto FIBA 2027 será la vigésima edición del torneo internacional más importante a nivel de selecciones nacionales masculinas. En esta oportunidad, la sede principal será la nación de Catar, marcando un hito histórico al ser la primera vez que esta competición se traslada a la región de Oriente Medio. El evento reunirá a los 32 mejores países del planeta para competir por el cetro mundial.

El tablero de la Arena BanReservas reflejó la superioridad quisqueyana con el marcador final 101-66.
El tablero de la Arena BanReservas reflejó la superioridad quisqueyana con el marcador final 101-66.

Tras concluir esta exitosa ventana en Santo Domingo, la selección caribeña enfilará la recta final de las clasificatorias continentales con una agenda exigente. El calendario de partidos restantes para el conjunto dominicano se estructurará de la siguiente manera:

  • 27 de noviembre de 2026: Colombia vs. República Dominicana (como visitante)
  • 30 de noviembre de 2026: Chile vs. República Dominicana (como visitante)
  • 5 de febrero de 2027: República Dominicana vs. Brasil (como local)
  • 28 de febrero de 2027: República Dominicana vs. Colombia (como local)

Con el balance de 6-2 acumulado hasta el momento, la escuadra tricolor afrontará estos próximos choques decisivos con la tranquilidad de depender exclusivamente de sí misma para sellar formalmente su billete directo a la Copa Mundial en Catar.

Temas Relacionados

República DominicanaBaloncestoCatar 2027FIBAWCFIBA

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Menos tiempo en el tráfico: Gobierno dominicano ampliará la red de transporte masivo a 73 kilómetros antes de 2028

La administración de Luis Abinader presentó en Santo Domingo un plan que integra Metro, teleféricos, monorriel y corredores de autobuses, con la meta de sumar 38 kilómetros a la infraestructura actual

Menos tiempo en el tráfico: Gobierno dominicano ampliará la red de transporte masivo a 73 kilómetros antes de 2028

La vaguada ligada a Dolly provoca aguaceros y tormentas eléctricas en República Dominicana este martes

El pronóstico del Instituto Dominicano de Meteorología anticipa aguaceros con tormentas eléctricas en varias provincias, con riesgo de inundaciones urbanas y complicaciones en calles y carreteras, según los modelos oficiales difundidos

La vaguada ligada a Dolly provoca aguaceros y tormentas eléctricas en República Dominicana este martes

La fuga de un niño destapó una red de explotación infantil y permitió el rescate de 13 menores en República Dominicana

Lo que prometía ser un refugio de fe resultó ser una pesadilla. Un valiente niño de 12 años logró romper su cautiverio en una supuesta fundación de Haina y acudió a las autoridades, logrando destapar una presunta red de explotación infantil y trata de personas

La fuga de un niño destapó una red de explotación infantil y permitió el rescate de 13 menores en República Dominicana

Gobierno y sociedad civil coordinan acciones para reducir la mortalidad materna y neonatal en República Dominicana

La mesa reunió a directores de centros materno-infantiles, sociedades especializadas y al representante de la OPS para acordar acciones, revisar fallas y reforzar protocolos en la atención de embarazadas y recién nacidos

Gobierno y sociedad civil coordinan acciones para reducir la mortalidad materna y neonatal en República Dominicana

Desmantelan una planta clandestina de licor adulterado y decomisaron más de 25,000 bebidas en República Dominicana

El operativo fue en Yaguate y halló alcohol etílico; la asociación de productores de ron pidió investigar el origen y a los financistas de la red

Desmantelan una planta clandestina de licor adulterado y decomisaron más de 25,000 bebidas en República Dominicana

TECNO

Qué hace realmente la inteligencia artificial cuando responde, según diversos estudios

Qué hace realmente la inteligencia artificial cuando responde, según diversos estudios

Ver Atlético Mineiro vs Cruzeiro en Roja Directa o Fútbol Libre infecta el celular con publicidad y virus

Cómo funciona el algoritmo del MIT que simula y podría anticipar eventos extremos

Cómo crear una imagen de Las Guerreras K-pop en el universo de Phineas y Ferb

La expansión de la IA obliga a los docentes a redefinir qué vale la pena enseñar

ENTRETENIMIENTO

Relatos inéditos de la vida de Matthew Perry: así es la serie documental que Netflix estrenará a 3 años de su muerte

Relatos inéditos de la vida de Matthew Perry: así es la serie documental que Netflix estrenará a 3 años de su muerte

La biopic de Britney Spears aún es un boceto, pero su guionista asegura que es el momento ideal para realizarla

Dolly Parton dejó un mensaje para graduados de Imagination Library: “Cada libro es un tesoro”

Kim Kardashian donó 50 mil dólares a familias separadas en la frontera de Estados Unidos y México

Premios Juventud 2026: fecha, horarios, nominados y dónde ver la gala con Marc Anthony, Santos Bravos y más artistas

MUNDO

Una montaña aislada, piedras con rituales de hace 4.000 años y cerca de 90 mil grabados: así es Saimaluu Tash

Una montaña aislada, piedras con rituales de hace 4.000 años y cerca de 90 mil grabados: así es Saimaluu Tash

El precio del petróleo superó los USD 90 y Wall Street cerró con pérdidas ante la escalada militar entre Estados Unidos e Irán

Quién es Renan Santos, el rockero outsider que quiere ser presidente de Brasil y propone construir una bomba atómica

Irán dijo que lanzó una ofensiva con misiles y drones contra objetivos de Estados Unidos en Medio Oriente tras los nuevos bombardeos

Netanyahu confirmó la captura del jefe de seguridad interior de Hamas en Gaza