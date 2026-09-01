Las remesas en criptomonedas hacia El Salvador suben 35.7% hasta julio, pero siguen en 0.69% del total

Imagen de archivo. En esta imagen se ve una representación de la criptomoneda virtual Bitcoin. Ilustración tomada el 14 de junio de 2021. REUTERS/Edgar Su/Ilustración/Archivo

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El Gobierno de Nayib Bukele continuó su estrategia de comprar bitcóin a diario, pero el uso cotidiano de la criptomoneda entre la población salvadoreña siguió siendo casi inexistente.

Las remesas que llegaron al país centroamericano a través de billeteras cripto apenas representaron el 0,69% del total de envíos recibidos entre enero y julio de este año, según datos recopilados este martes por el Banco Central de Reserva.

La cifra creció respecto del año anterior. El Banco Central de Reserva registró USD 41.11 millones en remesas a través de carteras de criptomonedas durante los primeros siete meses de 2026, un 35.7% más que en el mismo período de 2025, según informó EFE, agencia de noticias española.

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Las remesas cripto suben pero apenas mueven la aguja

El monto acumulado hasta julio superó en USD 10.82 millones a lo registrado en los mismos meses de 2025, cuando el BCR contabilizó USD 30.29 millones en este tipo de envíos.

El total de remesas que recibió El Salvador entre enero y julio de este año alcanzó los USD 5,924.85 millones. Frente a esa cifra, los ingresos en criptomonedas siguieron siendo marginales.

En términos concretos: de cada 100 dólares que un salvadoreño en el exterior envió a su familia, apenas 69 centavos llegaron a través de una billetera de criptomonedas. El año pasado esa proporción fue menor: 0.53%, sobre un total de USD 5,714.28 millones.

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El repunte llegó después de un año de caída

El crecimiento de 2026 contrastó con el desempeño del año anterior. Durante todo 2025, el acumulado de remesas recibidas mediante billeteras cripto cayó 32.5% y cerró en USD 57.67 millones.

Esa cifra quedó USD 27.83 millones por debajo de los USD 85.5 millones que se habían registrado en 2024. El repunte parcial de este año no alcanzó para recuperar los niveles de hace dos años.

Foto de archivo del presidente salvadoreño, Nayib Bukele. EFE/Javier Aparicio

Bukele impulsó el bitcóin como moneda de curso legal en 2021

El Salvador se convirtió en septiembre de 2021 en el primer país del mundo en adoptar el bitcoin como moneda de curso legal, junto al dólar estadounidense. La medida fue la principal apuesta económica del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, y colocó al país centroamericano en el centro de la discusión mundial sobre criptomonedas.

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La adopción popular nunca llegó a masificarse. Más del 90% de la población rechazó el uso cotidiano de esta criptomoneda, mientras el Gobierno impulsó exenciones para atraer inversionistas del activo digital.

El FMI condicionó el préstamo a un cambio en la ley

El experimento perdió fuerza legal a partir de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Tras cerrar un préstamo por USD 1,400 millones con el organismo, la Asamblea Legislativa, retiró al bitcoin la calidad de moneda de curso legal y limitó el papel del Estado en su uso y circulación.

La reforma se aprobó en enero de 2025 y entró en vigor de forma escalonada. Entre los cambios centrales figuraron el fin de la obligación de los comercios de aceptar bitcoin como pago, la eliminación de la posibilidad de pagar impuestos con la criptomoneda y el retiro de la garantía estatal de conversión automática.

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La billetera digital estatal Chivo, que había sido la puerta de entrada oficial al bitcoin para buena parte de la población, quedó en proceso de traspaso al sector privado como parte de los compromisos asumidos con el FMI.

La reserva estatal de bitcoin siguió en aumento

Imagen de ilustración de representaciones de la criptomoneda bitcóin. 25 de noviembre de 2024. REUTERS/Dado Ruvic

El retiro del estatus de moneda de curso legal no frenó las compras oficiales del activo digital. Según informó EFE, la reserva estratégica de bitcoin del país alcanzó las 7,740 monedas en agosto, valoradas en más de USD 492.4 millones.

El Gobierno pasó de poseer 7,517 bitcoines en diciembre de 2025 a la cifra actual, mediante una estrategia de compra de una moneda por día que se mantuvo sin interrupciones desde hace varios años.

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