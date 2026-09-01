Receta de guiso de arvejas saludable, rápida y fácil

El guiso de arvejas saludable se cocina en una sola olla y alcanza un tiempo total de 40 minutos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Una cuchara sumergida en un guiso de arvejas humeante trae recuerdos de mesas familiares y días frescos. Este plato, tan reconfortante como sencillo, tiene el poder de reunir a todos alrededor de la olla, tentados por un aroma que anuncia hogar y calidez.

No hay invierno en Argentina sin algún tipo de guiso, y el de arvejas es uno de los favoritos para quienes buscan sumar proteínas vegetales y color a su dieta. Se prepara rápido, con ingredientes accesibles y se disfruta tanto al mediodía como en una cena reparadora.

PUBLICIDAD

Receta de guiso de arvejas saludable

El guiso de arvejas saludable es un plato a base de vegetales y arvejas, donde la clave está en el uso de ingredientes frescos y poca materia grasa. Sin carnes ni embutidos, resulta liviano y apto para toda la familia. Se cocina en una sola olla, logrando un guiso espeso, sabroso y con el dulzor natural de las arvejas y los vegetales.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 40 minutos

Preparación: 10 minutos

Cocción: 30 minutos

Ingredientes

La receta de guiso de arvejas saludable rinde 4 porciones abundantes para almuerzo o cena (Imagen Ilustrativa Infobae)

300 gr de arvejas frescas o congeladas

2 papas medianas

2 zanahorias

1 cebolla grande

1 morrón rojo

2 tomates medianos o 200 gr de puré de tomate

1 diente de ajo

2 cucharadas de aceite de oliva

1 hoja de laurel

750 cc de caldo de verduras (casero o bajo en sodio)

Sal y pimienta a gusto

Perejil fresco picado (opcional)

Cómo hacer guiso de arvejas saludable, paso a paso

Pelar y cortar en cubos las papas y las zanahorias. Picar la cebolla, el morrón y el ajo. Calentar el aceite en una olla grande y rehogar la cebolla, el morrón y el ajo durante 3 minutos hasta que la cebolla esté transparente. Agregar las zanahorias y las papas, mezclar y rehogar 2 minutos más. Incorporar los tomates picados (o el puré), la hoja de laurel y el caldo de verduras. Condimentar con sal y pimienta. Cocinar a fuego medio durante 15 minutos, con la olla semi tapada. Añadir las arvejas y continuar la cocción 10 minutos más, hasta que todo esté tierno pero no deshecho. No sobrecocinar las arvejas para que mantengan su color y textura. Retirar la hoja de laurel, corregir la sazón y servir caliente. Espolvorear con perejil fresco picado al final para sumar frescura.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

La receta incluye arvejas, papas, zanahorias, cebolla, morrón rojo, tomate, ajo y caldo de verduras (Imagen Ilustrativa Infobae)

Rinde 4 porciones abundantes.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 220 kcal

Grasas: 6 gr

Carbohidratos: 36 gr

Proteínas: 7 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

PUBLICIDAD

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, hasta 3 días en recipiente hermético. Se puede freezar por 2 meses. Para recalentar, hacerlo a fuego bajo y agregar un chorrito de agua si es necesario.