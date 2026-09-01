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Receta de guiso de arvejas saludable, rápida y fácil

Una preparación ideal para quienes buscan una alternativa saludable sin resignar sabor ni tradición, elaborada con vegetales, ingredientes accesibles y todo el sabor de una comida casera

Tazón con guiso de arvejas, zanahorias y pimientos, con una cuchara de madera, trozos de pan y hojas de laurel en una mesa de madera.
El guiso de arvejas saludable se cocina en una sola olla y alcanza un tiempo total de 40 minutos (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Una cuchara sumergida en un guiso de arvejas humeante trae recuerdos de mesas familiares y días frescos. Este plato, tan reconfortante como sencillo, tiene el poder de reunir a todos alrededor de la olla, tentados por un aroma que anuncia hogar y calidez.

No hay invierno en Argentina sin algún tipo de guiso, y el de arvejas es uno de los favoritos para quienes buscan sumar proteínas vegetales y color a su dieta. Se prepara rápido, con ingredientes accesibles y se disfruta tanto al mediodía como en una cena reparadora.

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Receta de guiso de arvejas saludable

El guiso de arvejas saludable es un plato a base de vegetales y arvejas, donde la clave está en el uso de ingredientes frescos y poca materia grasa. Sin carnes ni embutidos, resulta liviano y apto para toda la familia. Se cocina en una sola olla, logrando un guiso espeso, sabroso y con el dulzor natural de las arvejas y los vegetales.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 40 minutos
  • Preparación: 10 minutos
  • Cocción: 30 minutos

Ingredientes

Un cuenco con arvejas, verduras cortadas en cubos, un pimiento rojo, perejil y una jarra con aceite sobre una mesa clara.
La receta de guiso de arvejas saludable rinde 4 porciones abundantes para almuerzo o cena (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • 300 gr de arvejas frescas o congeladas
  • 2 papas medianas
  • 2 zanahorias
  • 1 cebolla grande
  • 1 morrón rojo
  • 2 tomates medianos o 200 gr de puré de tomate
  • 1 diente de ajo
  • 2 cucharadas de aceite de oliva
  • 1 hoja de laurel
  • 750 cc de caldo de verduras (casero o bajo en sodio)
  • Sal y pimienta a gusto
  • Perejil fresco picado (opcional)

Cómo hacer guiso de arvejas saludable, paso a paso

  1. Pelar y cortar en cubos las papas y las zanahorias.
  2. Picar la cebolla, el morrón y el ajo.
  3. Calentar el aceite en una olla grande y rehogar la cebolla, el morrón y el ajo durante 3 minutos hasta que la cebolla esté transparente.
  4. Agregar las zanahorias y las papas, mezclar y rehogar 2 minutos más.
  5. Incorporar los tomates picados (o el puré), la hoja de laurel y el caldo de verduras. Condimentar con sal y pimienta.
  6. Cocinar a fuego medio durante 15 minutos, con la olla semi tapada.
  7. Añadir las arvejas y continuar la cocción 10 minutos más, hasta que todo esté tierno pero no deshecho. No sobrecocinar las arvejas para que mantengan su color y textura.
  8. Retirar la hoja de laurel, corregir la sazón y servir caliente. Espolvorear con perejil fresco picado al final para sumar frescura.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Brazos con suéter gris sostienen una cuchara de madera que revuelve un guiso de arvejas en una olla roja sobre una cocina.
La receta incluye arvejas, papas, zanahorias, cebolla, morrón rojo, tomate, ajo y caldo de verduras (Imagen Ilustrativa Infobae)

Rinde 4 porciones abundantes.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 220 kcal
  • Grasas: 6 gr
  • Carbohidratos: 36 gr
  • Proteínas: 7 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, hasta 3 días en recipiente hermético. Se puede freezar por 2 meses. Para recalentar, hacerlo a fuego bajo y agregar un chorrito de agua si es necesario.

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