Receta de guiso de arvejas saludable, rápida y fácil

Una cuchara sumergida en un guiso de arvejas humeante trae recuerdos de mesas familiares y días frescos. Este plato, tan reconfortante como sencillo, tiene el poder de reunir a todos alrededor de la olla, tentados por un aroma que anuncia hogar y calidez.
No hay invierno en Argentina sin algún tipo de guiso, y el de arvejas es uno de los favoritos para quienes buscan sumar proteínas vegetales y color a su dieta. Se prepara rápido, con ingredientes accesibles y se disfruta tanto al mediodía como en una cena reparadora.
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Receta de guiso de arvejas saludable
El guiso de arvejas saludable es un plato a base de vegetales y arvejas, donde la clave está en el uso de ingredientes frescos y poca materia grasa. Sin carnes ni embutidos, resulta liviano y apto para toda la familia. Se cocina en una sola olla, logrando un guiso espeso, sabroso y con el dulzor natural de las arvejas y los vegetales.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 40 minutos
- Preparación: 10 minutos
- Cocción: 30 minutos
Ingredientes
- 300 gr de arvejas frescas o congeladas
- 2 papas medianas
- 2 zanahorias
- 1 cebolla grande
- 1 morrón rojo
- 2 tomates medianos o 200 gr de puré de tomate
- 1 diente de ajo
- 2 cucharadas de aceite de oliva
- 1 hoja de laurel
- 750 cc de caldo de verduras (casero o bajo en sodio)
- Sal y pimienta a gusto
- Perejil fresco picado (opcional)
Cómo hacer guiso de arvejas saludable, paso a paso
- Pelar y cortar en cubos las papas y las zanahorias.
- Picar la cebolla, el morrón y el ajo.
- Calentar el aceite en una olla grande y rehogar la cebolla, el morrón y el ajo durante 3 minutos hasta que la cebolla esté transparente.
- Agregar las zanahorias y las papas, mezclar y rehogar 2 minutos más.
- Incorporar los tomates picados (o el puré), la hoja de laurel y el caldo de verduras. Condimentar con sal y pimienta.
- Cocinar a fuego medio durante 15 minutos, con la olla semi tapada.
- Añadir las arvejas y continuar la cocción 10 minutos más, hasta que todo esté tierno pero no deshecho. No sobrecocinar las arvejas para que mantengan su color y textura.
- Retirar la hoja de laurel, corregir la sazón y servir caliente. Espolvorear con perejil fresco picado al final para sumar frescura.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde 4 porciones abundantes.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 220 kcal
- Grasas: 6 gr
- Carbohidratos: 36 gr
- Proteínas: 7 gr
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
En heladera, hasta 3 días en recipiente hermético. Se puede freezar por 2 meses. Para recalentar, hacerlo a fuego bajo y agregar un chorrito de agua si es necesario.
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