La moda también juega en el US Open 2026: todos los looks de las figuras internacionales que disfrutan del torneo

El US Open 2026 convierte la alfombra azul en una pasarela de celebridades (EFE/EPA/OLGA FEDOROVA)

Guardar

El US Open 2026 en Nueva York no solo ha sido el epicentro del tenis mundial, sino también una verdadera vitrina para las tendencias más actuales de la moda.

En el USTA Billie Jean King National Tennis Center, la alfombra azul vio desfilar a celebridades que supieron conjugar comodidad, elegancia y creatividad, confirmando que el deporte y el estilo pueden convivir en armonía.

PUBLICIDAD

Desde propuestas clásicas hasta apuestas atrevidas y juveniles, los asistentes lograron captar las miradas y marcar el pulso de la temporada. A continuación, un recorrido por los looks más destacados de las figuras presentes en el torneo.

Tinashe

Tinashe combina transparencias, pedrería y total white con una minifalda satinada (The Grosby Group)

La cantante Tinashe fue una de las primeras en dejar huella con un look que fusiona sensualidad y sofisticación. Optó por un conjunto completamente blanco, formado por una blusa de gasa translúcida, con manga larga y escote profundo en V, cerrada sutilmente con un lazo central. Los detalles de pedrería y perlas en los puños y el cuello añaden brillo y un toque lujoso, mientras que la minifalda de satén, también blanca y decorada con apliques brillantes, aporta frescura y movimiento.

PUBLICIDAD

Sandalias de tacón alto, abiertas y en el mismo tono, estilizan la figura y completan la propuesta. Para los accesorios, Tinashe eligió un collar de grandes estrellas y pendientes plateados, que suman sofisticación. El clutch blanco nacarado y el peinado recogido con mechones sueltos refuerzan una imagen juvenil, fresca y segura, ideal para la atmósfera chic del US Open.

Bridget Moynahan

Bridget Moynahan apuesta por un palazzo azul petróleo y una chaqueta oversize con frases en tonos pastel (Photo by XNY/starmaxinc.com/Newscom/Sipa USA)

La modelo y actriz Bridget Moynahan apostó por la comodidad sin sacrificar el estilo, eligiendo un pantalón palazzo azul petróleo de tiro alto y caída amplia, que combinó con una blusa lencera blanca satinada. El toque más personal lo puso su chaqueta blanca oversize, decorada con dibujos y frases manuscritas en tonos pastel, aportando un aire artístico y contemporáneo al conjunto.

PUBLICIDAD

Los accesorios también hablaron de lujo discreto: gafas de sol translúcidas, pendientes largos, anillos dorados y un bolso clásico de Gucci en tonos beige y marrón. Las sandalias abiertas de tacón medio, en tonos neutros, aseguraron la comodidad necesaria para una larga jornada.

Emma Roberts

Emma Roberts elige un vestido midi con blanco calado y un panel de seda con rayas asimétricas (REX Features)

La actriz Emma Roberts se inclinó por el minimalismo con un vestido midi de tirantes finos. El cuerpo, en tejido blanco calado y bordado, transmite frescura y un aire veraniego, mientras que la falda beige incorpora un panel de seda con rayas asimétricas en azul, marrón y naranja, aportando un toque artístico al diseño.

PUBLICIDAD

Completó el conjunto con stilettos bicolor en blanco y negro y un bolso celeste, sumando un guiño contemporáneo. Las gafas oscuras con montura cuadrada y el cabello suelto con raya al medio refuerzan la actitud relajada y moderna. Su maquillaje, natural y luminoso, encaja perfectamente con la estética retro y desenfadada de la propuesta.

Vera Wang

Vera Wang sostiene el minimalismo con un vestido blanco recto y una bomber negra de aire urbano (Photo by Anthony Behar/Sipa USA)

La diseñadora Vera Wang se mantuvo fiel a su estilo minimalista y monocromático, luciendo un vestido largo blanco de líneas rectas y corte limpio. Sobre el vestido llevó una chaqueta negra tipo bomber, que aporta un toque urbano y juvenil.

PUBLICIDAD

Los accesorios, como el clutch negro y las gafas de sol extragrandes, refuerzan su imagen vanguardista. La cinta negra en la cabeza y el cabello largo y liso cierran un look que respira modernidad y elegancia. Vera Wang demuestra que el minimalismo puede ser sinónimo de impacto visual y sofisticación, incluso en un entorno deportivo.

Jimmy Fallon

Jimmy Fallon prioriza la comodidad con una camisa azul claro de manga corta y estilo relajado (REUTERS/Eduardo Munoz)

Jimmy Fallon apostó por la sencillez y la comodidad en el US Open 2026, fiel a su estilo desenfadado. Eligió una camisa azul claro de manga corta, ideal para el clima cálido y la atmósfera informal del torneo.

PUBLICIDAD

La prenda, de corte relajado, le permite moverse con soltura y disfrutar del evento sin complicaciones. Fallon prescindió de accesorios llamativos, dejando que la naturalidad y su simpatía fueran los protagonistas.

Gayle King

Gayle King se destaca con un vestido lila floreado y un bolso con lazo rojo a juego (The Grosby Group)

Gayle King apostó todo al color y la alegría, luciendo un vestido midi lila con estampado de flores rojas. El corte clásico, con escote redondo y falda evasé, resulta favorecedor y festivo.

PUBLICIDAD

El gran lazo rojo de su bolso y los zapatos a juego son el centro de todas las miradas y suman un guiño lúdico a la propuesta. Pulseras y pendientes en tonos vibrantes, un peinado suelto con ondas suaves y un maquillaje luminoso completan una imagen que irradia optimismo y energía positiva, perfecta para el ambiente del torneo.

Orlando Bloom

Orlando Bloom opta por básicos en negro con camiseta blanca, calzado marrón y accesorios discretos (Photo by XNY/starmaxinc.com/Newscom/Sipa USA)

El actor Orlando Bloom optó por la sobriedad y el confort, con pantalón y chaqueta negros de corte relajado y camiseta blanca. Los zapatos marrón tostado de diseño robusto aportan un toque utilitario y masculino.

PUBLICIDAD

El reloj de esfera grande y la alianza completan los accesorios. Con peinado natural y actitud relajada, Bloom demuestra que la moda masculina puede ser efectiva con básicos bien combinados y detalles funcionales.

Tate McRae

Tate McRae lleva un look athleisure con cárdigan negro bordado, shorts altos y zapatillas blancas (Photo by XNY/starmaxinc.com/Newscom/Sipa USA)

Tate McRae apostó por el estilo athleisure para su paso por el US Open 2026, con un conjunto que fusiona comodidad y tendencia urbana. La cantante lució un cárdigan negro de punto bordado en blanco sobre el pecho, y unos shorts negros de talle alto que resaltan sus piernas y aportan un aire juvenil y desenfadado al look.

Combinó las prendas con unas zapatillas blancas clásicas y calcetines altos, reforzando la inspiración deportiva y la funcionalidad ideal para un evento de larga duración.