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Dormitorios sin placard: 10 ideas simples de guardado adicional

Diseñadores y organizadores destacan soluciones que permiten distribuir mejor las pertenencias y sostener una estética limpia en espacios reducidos

Dibujo en acuarela de una habitación con cama individual, escritorio con ordenador portátil, armarios verdes y una ventana con plantas.
La ausencia de placard obliga a pensar el guardado como parte del descanso y de la estética del dormitorio. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Resolver el guardado en un dormitorio sin armario exige aprovechar paredes, muebles y rincones con funciones dobles. Una nota de House Beautiful reunió propuestas de diseñadores de interiores y organizadores profesionales para sumar espacio sin alterar el uso cotidiano del ambiente.

La publicación especializada señaló que el dormitorio plantea una exigencia distinta a la de otros sectores de la casa. Además de ordenar ropa y objetos, también necesita conservar una sensación de descanso y uso personal.

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Con ese criterio, el artículo original reunió soluciones pensadas para cuartos pequeños o con poco lugar de guardado, a partir de proyectos firmados por profesionales del diseño.

1. Llevar el guardado hacia la cama

Cama matrimonial con ropa de cama a cuadros beige, estantería blanca con libros sobre el cabecero, dos lámparas de pared y mesa de noche.
La pared detrás del respaldo de la cama puede sumar estantes para bolsos y accesorios sin agregar muebles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una de las ideas citadas por House Beautiful consiste en convertir la zona de la cama en un punto de almacenamiento. En un proyecto de la diseñadora de interiores estadounidense, Summer Thornton, los estantes ubicados detrás del respaldo suman lugar para bolsos y accesorios sin incorporar otro mueble al cuarto.

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2. Elegir muebles con más de una función

Una cama abatible gris se levanta para revelar un sofá naranja y un área de estanterías empotrada en un mueble blanco. Un escritorio con silla y ventana grande a la derecha.
Los muebles de doble función concentran apoyo y guardado, y liberan superficie en cuartos reducidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El medio también destacó piezas que combinan descanso y guardado. En un dormitorio diseñado por Studio DB, cada superficie del mueble se usa como apoyo o contención. Con una lógica que concentra varias funciones en una sola estructura y libera superficie en el resto del ambiente.

3. Reemplazar mesas de luz por una cómoda amplia

Cama vestida de blanco con un amplio cabecero a cuadros, mesas de noche de madera, alfombra clara y un sillón junto a la ventana.
Una cómoda ancha puede reemplazar mesas de luz separadas y aportar más cajones para ropa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra alternativa consiste en usar una cómoda ancha entre camas o junto al sector de descanso, en lugar de mesas de luz separadas. Según mostró la publicación en un ambiente de Heidi Caillier, diseñadora de interiores, esa decisión suma cajones para ropa y reduce la cantidad de piezas expuestas dentro del cuarto.

4. Incorporar cajones ocultos

Dormitorio pequeño y luminoso con cama de madera y ropa de cama gris. Estantes flotantes con plantas y libros. Escritorio integrado con laptop y silla de madera.
Los cajones ocultos integrados a la arquitectura permiten sumar capacidad sin afectar la limpieza visual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El artículo incluyó soluciones de guardado integradas a la arquitectura. En un espacio resuelto por Rita Konig junto con el arquitecto Gil Schafer, los cajones quedaron ocultos en la base de una cama de día, con un frente que se integra al resto de la pared.

5. Usar el espacio bajo la cama

Dormitorio infantil con paredes verdes, cama de madera con ropa de cama a rayas, cojines de Buzz Lightyear. Muebles de madera con cajones organizadores, reloj de pared y cuadros.
El espacio bajo la cama sirve para guardar ropa de otra temporada en contenedores discretos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar ropa de otra temporada o prendas de uso ocasional debajo de la cama aparece entre las opciones más directas. Ese sector puede alojar contenedores o cajas y quedar oculto con una falda textil, una salida que permite sumar capacidad sin cambiar la distribución del dormitorio.

6. Dar más trabajo a las mesas de noche

Dormitorio con cuna verde, alfombra roja y beige, sillón verde, estantes empotrados, cuadro con figura negra y flor roja, lámparas y varios objetos decorativos.
Las mesas de noche grandes funcionan como pequeñas cómodas y absorben parte del almacenamiento principal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra propuesta pasa por tratar las mesas de noche como si fueran pequeñas cómodas. House Beautiful señaló que los modelos de mayor tamaño, con cajones amplios, pueden absorber parte del guardado principal o recibir el excedente de ropa cuando no hay clóset disponible.

7. Sumar un baúl al pie de la cama

Una cama matrimonial con cojines, un baúl de mimbre a los pies, dos lámparas sobre mesas de madera y una ventana con cortinas.
Un baúl o banco al pie de la cama ofrece lugar para mantas y textiles, y también suma un asiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El baúl o banco con espacio interior aparece como una pieza útil para prendas, mantas u otros textiles. La publicación remarcó que ese recurso también agrega un asiento dentro del dormitorio, de modo que una sola pieza resuelve dos necesidades.

8. Aprovechar puertas y paredes libres

Una cama con cojines verdes en primer plano junto a un espejo arqueado de cuerpo entero y una repisa con cuadros en la pared.
Puertas y paredes libres se convierten en zonas útiles con ganchos para abrigos livianos y accesorios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los ganchos detrás de una puerta o sobre un paño vacío permiten ordenar sombreros, abrigos livianos o accesorios. En uno de los ejemplos relevados por la revista, ese sistema transforma una superficie en desuso en una zona de guardado visible y de acceso inmediato.

9. Resolver esquinas con roperos o armarios

Un armario de tono beis junto a estanterías de rincón con juguetes y libros, al lado de una ventana con cortina blanca y una cama hecha.
Esquinas y sectores irregulares admiten roperos, barrales y estantes extraíbles ocultos tras paneles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando el cuarto no tiene armario, un ropero independiente puede cumplir esa función. Las esquinas vacías admiten armarios o cómodas de mayor altura, una salida que añade volumen de guardado y, al mismo tiempo, ocupa sectores que muchas veces quedan sin uso.

10. Adaptar sectores irregulares de la casa

Escalera alfombrada, mueble de madera con jarrón de tulipanes, un espejo, cuadros colgados y cortinas estampadas junto a una ventana.
Los sectores irregulares, como techos inclinados y espacios bajo aleros, pueden transformarse en guardado extra con barrales y estantes extraíbles ocultos detrás de paneles para mantener el dormitorio ordenado y visualmente limpio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los ambientes con techos inclinados, pasillos anexos o zonas bajo aleros también pueden absorber ropa y accesorios. Entre los profesionales citados, el diseñador Tim Clarke explicó lo que lo que realizo en su casa. Utilizó áreas bajo la pendiente del techo para instalar barrales y estantes extraíbles, ocultos detrás de paneles, con el fin de ganar lugar en una planta reducida.

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