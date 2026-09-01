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Por qué el cerebro puede saber cuándo alguien está mirando, según la neurociencia

Investigadores de la Universidad de Tecnología de Sídney demostraron que el proceso opera de forma involuntaria y se activa incluso cuando la atención consciente está en otra cosa

Dibujo de un hombre de perfil en tono claro y una silueta oscura con ojos amarillos brillantes al fondo, unidos por líneas onduladas.
La ciencia explica que la sensación de que alguien nos está mirando surge por la visión periférica, la atención automática y el procesamiento cerebral de señales sociales (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Que el cerebro detecte una mirada antes de que la persona sepa que alguien la observa no es un fenómeno marginal ni anecdótico: sucede con suficiente frecuencia como para que la ciencia lo haya estudiado en detalle.

La explicación no pasa por ningún sexto sentido, sino por el trabajo conjunto de la visión periférica, la atención automática y el procesamiento cerebral de señales sociales: tres mecanismos que operan por debajo de lo que percibimos y generan una respuesta de alerta antes de que el análisis deliberado siquiera comience.

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La mirada humana tiene un peso particular en la vida social porque transmite información sobre intención, interés y alerta. Un cambio mínimo en la posición de la cabeza o un movimiento lateral puede activar esa respuesta rápida antes de que la persona identifique qué fue exactamente lo que percibió. Por eso la impresión de ser observado suele aparecer primero, y la conciencia de haber sido observado llega apenas después.

La visión periférica usa señales corporales para anticipar una mirada

La visión periférica no ofrece el mismo nivel de detalle que la visión central, pero cumple una función decisiva: capta movimientos, cambios de orientación y variaciones del entorno que escapan a la atención directa. Gracias a ese sistema, es posible registrar si otra persona gira la cabeza, modifica su postura o redirige sus ojos hacia un punto cercano, aun sin que exista una observación frontal sostenida.

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Primer plano de un hombre y una mujer mirándose sorprendidos y sonrientes en una calle urbana concurrida.
La mirada humana transmite intención, interés y alerta, y por eso activa respuestas rápidas ante cambios mínimos en la cabeza, la postura o el movimiento lateral (Imagen Ilustrativa Infobae)

La detección de la mirada resulta más confiable cuando el estímulo se encuentra cerca del punto hacia donde miramos directamente. Fuera de esa zona, el cerebro recurre a otras pistas: la posición de la cabeza, el movimiento corporal y la ubicación de la otra persona en el espacio. Esos elementos, combinados, pueden producir la impresión de que alguien está observando incluso cuando los detalles del rostro no fueron percibidos con nitidez.

De ahí que la sensación parezca inmediata. El cerebro integra señales mínimas del ambiente y activa una respuesta de alerta antes de que exista una lectura consciente completa. Lo que suele describirse como intuición puede ser, en muchos casos, el resultado de una interpretación veloz de información visual disponible.

El cerebro reacciona a una mirada directa aunque la persona no la haya notado

Un estudio publicado en diciembre de 2024 en Neuroscience of Consciousness, de Oxford Academic, aportó la primera evidencia directa de que ser observado afecta el procesamiento perceptual de forma involuntaria.

La investigación, conducida por Kiley Seymour, Jarrod McNicoll y Roger Koenig-Robert de la Universidad de Tecnología de Sídney, expuso a 54 participantes a una tarea visual mientras una parte del grupo era monitoreada por cámaras de circuito cerrado. Quienes sabían que estaban siendo vigilados detectaron rostros con mirada directa casi un segundo más rápido que el grupo de control, sin advertir que su percepción había cambiado.

Un hombre y una mujer jóvenes, ambos con chaqueta vaquera, sentados en mesas de madera en una cafetería. El hombre tiene un café, la mujer mira su teléfono.
La visión periférica permite detectar movimientos, orientación y cambios en el entorno antes de reconocer con nitidez una mirada (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los autores señalaron que ese efecto no apareció ante imágenes neutras, como formas geométricas, lo que indica que la vigilancia activa un mecanismo específicamente ligado al procesamiento social, no una respuesta general de alerta. En un artículo publicado en The Conversation, Seymour y Koenig-Robert explicaron que la vigilancia amplifica un mecanismo de supervivencia antiguo: “Simplemente saber que nos observan puede elevar de forma inconsciente nuestra sensibilidad a la mirada ajena”, escribieron los investigadores.

Ser observado pone el cerebro en un estado de mayor atención social

Esa mayor sensibilidad tiene consecuencias concretas sobre la percepción. Según informó Scientific American, la investigadora Clara Colombatto, de la Universidad de Waterloo en Ontario, estudia cómo la percepción de ser el foco de atención de otra persona altera funciones como la memoria y la concentración. “Estos efectos no se reducen a los ojos: son efectos más generales de que la mente y la atención de alguien más estén dirigidas hacia uno”, explicó Colombatto.

En ese tono, la especialista volvió a referirse al estudio mencionado y recalcó que, al conocer esta situación, percibían rostros más rápido y con mayor precisión, con una diferencia de casi un segundo. Para Colombatto, la vigilancia lleva el procesamiento social a un estado de mayor activación: “La conclusión sería que ser observado lleva este mecanismo de supervivencia al límite”, sostuvo.

Esa secuencia —percibir una presencia en el borde del campo visual y comprobar después que había alguien mirando— no es evidencia de percepción extrasensorial. Es actividad cerebral automática operando sobre señales parciales del entorno que, por su importancia social, el cerebro no puede darse el lujo de ignorar.

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