Ciencia

Un estudio detectó una señal preocupante en los bosques: están perdiendo una función clave para el clima

Tras dos décadas de mediciones en un ecosistema de Nuevo Hampshire, Estados Unidos, investigadores encontraron que un ecosistema empezó a liberar más carbono del que retenía a medida que subió la temperatura en los meses fríos. Los detalles

Un sendero de tierra serpentea por un bosque denso con árboles altos y follaje verde, bajo un cielo visible y luz solar filtrada creando sombras en el camino.
Un estudio de la Universidad del Norte de Arizona indicó que el Bosque Experimental de Bartlett, en Nuevo Hampshire, debilitó su capacidad de absorber carbono entre 2004 y 2023. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Los árboles capturan dióxido de carbono de la atmósfera mediante la fotosíntesis y parte de ese carbono queda almacenado en troncos, raíces y suelo en forma de materia orgánica. Eso convierte a los bosques en sumideros de carbono: sistemas naturales que retiran más CO₂ del aire del que liberan.

Durante más de un siglo, los bosques caducifolios —pierden sus hojas en otoño— del noreste de Estados Unidos cumplieron ese rol de forma sostenida, en buena parte porque se recuperaron de las talas y el abandono agrícola del siglo XIX. La pregunta que empezó a preocupar a los científicos es si esa función puede durar para siempre, especialmente a medida que los bosques envejecen y el clima cambia.

PUBLICIDAD

Un nuevo estudio, encabezado por científicos de la Universidad del Norte de Arizona (NAU), ofrece una respuesta inquietante: al menos en el Bosque Experimental de Bartlett, en Nuevo Hampshire, esa capacidad se debilitó de manera sostenida entre 2004 y 2023, y hasta llegó a liberar más carbono del que absorbió en varios años recientes. Los resultados están disponibles en la revista científica Global Change Biology Communications.

El bosque liberó más carbono del que absorbió

Los bosques actúan como reguladores naturales del clima: a través de la fotosíntesis, los árboles absorben CO₂ de la atmósfera y lo fijan en su madera, raíces y suelo, donde puede permanecer almacenado durante décadas o siglos. Ese carbono deja de calentar la atmósfera mientras el bosque permanece en pie.

PUBLICIDAD

Bosque denso de árboles altos. Troncos marrones, follaje verde. Cielo azul entre las copas. Luz solar en los troncos.
Los bosques capturan dióxido de carbono mediante la fotosíntesis y actúan como sumideros de carbono al almacenar CO₂ en troncos, raíces y suelo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por eso, los científicos los consideran una de las herramientas naturales más eficaces para frenar el cambio climático: según la ONU, en la última década los bosques, plantas y suelo absorbieron cerca del 30% de todas las emisiones de carbono generadas por la quema de combustibles fósiles y otras actividades humanas. Cuando están sanos, son aliados silenciosos e irremplazables del clima global.

Durante 20 años, el equipo registró el intercambio de carbono entre el bosque y la atmósfera mediante una técnica llamada covarianza de torbellinos, que mide en tiempo continuo el flujo de CO₂ entre la superficie forestal y el aire. Los resultados fueron contundentes: el bosque absorbió cada vez menos carbono con el paso de los años. En los primeros años del estudio, la captación era alta: en 2007 llegó a 325 gramos de carbono por metro cuadrado. Pero en años recientes el bosque directamente liberó más carbono del que absorbió: 22 gramos en 2021, 120 gramos en 2022 y 15 gramos en 2023.

Lo que sorprendió a los investigadores fue la causa de ese cambio. La fotosíntesis se mantuvo relativamente estable a lo largo de las dos décadas. El problema estuvo del otro lado: la respiración del ecosistema. Esto quiere decir que el CO₂ que liberan plantas, raíces y microorganismos del suelo al descomponer materia orgánica, aumentó de forma sostenida y superó cualquier ganancia en la absorción.

“Nuestros hallazgos sugieren que los bosques templados de hoja caduca maduros pueden no retirar de manera confiable más carbono del que liberan bajo el cambio global continuo”, afirmó la estudiante doctoral Darby Bergl, quien lideró el estudio.

Cómo se realizaron dos décadas de mediciones continuas

Bosque Bartlett
El equipo midió durante dos décadas el intercambio de carbono con una torre instalada en un bosque maduro de Nuevo Hampshire. (Northern Arizona University)

El estudio se basó en datos del Bosque Experimental de Bartlett, ubicado en Nuevo Hampshire y administrado por el Servicio Forestal del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA). Allí funciona desde 2004 una torre de 26,5 metros instalada en un sector dominado por árboles de entre 100 y 125 años, entre ellos el arce rojo, la haya americana y el abedul amarillo.

Desde entonces, la torre midió cinco veces por segundo la temperatura del aire, el vapor de agua, la concentración de CO₂ y el movimiento del viento. Con esos datos, el equipo calculó el flujo de carbono cada 30 minutos durante dos décadas. Para los períodos sin registros, el estudio recurrió a un modelo de inteligencia artificial que estimó los valores faltantes a partir de variables como la temperatura, la humedad del suelo y la radiación solar.

Los investigadores también analizaron la fenología del bosque (el calendario de eventos biológicos como la brotación de hojas en primavera y su caída en otoño) mediante fotografías periódicas.

El bosque no llegó intacto al estudio. A lo largo de su historia acumuló una tala generalizada a principios del siglo XX, un huracán en 1938, una tormenta de hielo en 1998 y décadas de lluvia ácida. Al momento del estudio, dos enfermedades activas afectaban a las hayas del lugar.

El calentamiento invernal y los cambios en la luz de verano explican el cambio

Vista aérea de un denso bosque con múltiples capas de árboles de hoja verde y algunos árboles secos, con una niebla suave entre el follaje iluminado por el sol.
El bosque del noreste de Estados Unidos liberó más carbono del que absorbió en 2021, 2022 y 2023. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las implicancias de esa tendencia van más allá de un bosque en Nuevo Hampshire. Gran parte de los modelos climáticos globales asume que los bosques templados continuarán absorbiendo grandes cantidades de CO₂ en las próximas décadas. Si esa capacidad se debilita, o se revierte, las proyecciones sobre el ritmo del calentamiento global podrían quedarse cortas.

El análisis del estudio identificó dos factores principales detrás del aumento de la respiración. El primero es el calentamiento invernal: la temperatura del suelo en enero, febrero y marzo aumentó entre 0,09 y 0,11 °C por año durante el período analizado. Inviernos más cálidos extienden la actividad biológica en meses en que el bosque era antes más inactivo, lo que eleva la liberación de CO₂ por parte de raíces y microorganismos del suelo incluso en pleno invierno.

El segundo factor es el aumento de la radiación difusa en agosto, es decir, la luz solar que llega a la copa del bosque dispersada por nubes y partículas en lugar de hacerlo de forma directa. A diferencia de la luz directa, la radiación difusa se distribuye de manera más uniforme entre todas las hojas del árbol, incluidas las que están en sombra, lo que mejora la fotosíntesis del bosque en su conjunto.

Vista de un bosque denso con un gran árbol alerce cubierto de musgo en primer plano. La luz del sol se filtra a través de las copas de los árboles, iluminando el suelo.
El calentamiento invernal elevó la temperatura del suelo y extendió la actividad biológica, lo que incrementó la emisión de dióxido de carbono por raíces y microorganismos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pero ese mayor ingreso de carbono por fotosíntesis también estimuló la actividad de los microorganismos del suelo, lo que aceleró la descomposición de materia orgánica y, con ello, la liberación de CO₂. En otras palabras, el bosque fotosintetizó más, pero respiró aún más.

Andrew Richardson, catedrático en el Centro de Ciencia y Sociedad de los Ecosistemas de la NAU (Ecoss) y autor principal del estudio, señaló: “Nuestros resultados muestran claramente los impactos de largo plazo del cambio en el clima invernal sobre la salud y la productividad de los bosques del norte”. El envejecimiento del bosque también podría contribuir a esa tendencia: a medida que los árboles maduran, los costos de mantenimiento celular aumentan y la eficiencia en el uso del carbono disminuye, lo que eleva la respiración sin un aumento equivalente en la fotosíntesis.

“El hecho de que solo hayamos detectado este debilitamiento del sumidero de carbono después de dos décadas de mediciones continuas subraya la importancia de la inversión sostenida en la investigación ecológica de largo plazo”, concluyó Bergl.

Temas Relacionados

BosquesDióxido de carbonoCambio climáticoCalentamiento globalCarbonoÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El dragón de Komodo ya era gigante antes de llegar a las islas de Indonesia

Un análisis de ADN y rasgos anatómicos identificó una antigua hibridación en la historia evolutiva del mayor lagarto del planeta y cuestionó la explicación basada en el aislamiento geográfico

El dragón de Komodo ya era gigante antes de llegar a las islas de Indonesia

Cuál es el secreto de las ballenas azules para localizar alimento en el océano

Un nuevo estudio detalla cómo estos mamíferos marinos utilizan gradientes físicos en la superficie para optimizar su forrajeo en la Corriente de California

Cuál es el secreto de las ballenas azules para localizar alimento en el océano

Un estudio reconstruyó 10.000 años de incendios en la Amazonía: concluyó que casi nunca ocurren sin intervención humana

La investigación internacional analizó 1.361 muestras de carbón vegetal y restos arqueológicos de 303 sitios de la cuenca amazónica. Qué cambios registró

Un estudio reconstruyó 10.000 años de incendios en la Amazonía: concluyó que casi nunca ocurren sin intervención humana

Luna llena de septiembre 2026: cuándo es

El calendario astronómico prepara una cita que iluminará el cielo nocturno, coincidirá con otros eventos de interés y tendrá una denominación ligada al cambio de estación en el hemisferio norte

Luna llena de septiembre 2026: cuándo es

Qué reveló el hallazgo de una extraña red de polígonos en Marte sobre la presencia de agua antigua y las condiciones para la vida

Fotografías enviadas por el explorador Curiosity mostraron un sector del monte Aeolis Mons cubierto por grietas geométricas con aspecto de panal. El equipo de la NASA evalúa si estas marcas surgieron tras la desecación de sedimentos húmedos, lo cual confirmaría que existieron fluidos subterráneos

Qué reveló el hallazgo de una extraña red de polígonos en Marte sobre la presencia de agua antigua y las condiciones para la vida
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 1 de septiembre: se manifiestan en Fiscalía de CDMX

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 1 de septiembre: se manifiestan en Fiscalía de CDMX

Padre de empresario secuestrado afirma que él gestionó su liberación y desmiente al Gobierno: “La PNP está coludida”

‘Jhonsson Pulpo’ fue entregado a la Policía peruana en Desaguadero tras ser expulsado de Bolivia y será trasladado a Lima

Perú rompe relaciones diplomáticas con Irán por restricciones en el estrecho de Ormuz y retroceso democrático

Ariadna Montiel agradeció a Sheinbaum por hacer el llamado “a que nadie se equivoque” con la oposición

DEPORTES

El emotivo mensaje de Mastantuono a Lionel Messi por su retiro de la selección argentina: “Para la eternidad”

El emotivo mensaje de Mastantuono a Lionel Messi por su retiro de la selección argentina: “Para la eternidad”

Francisco Cerúndolo avanzó a la segunda ronda del US Open y va por una cuenta pendiente en Nueva York

Traspaso histórico: en qué posición del ranking de transferencias en Europa quedó el pase de Enzo Fernández al Manchester City

Kyle Lowry llegará a lo más alto en Toronto: los Raptors retirarán su número 7

La sentida carta con la que Enzo Fernández confirmó su pase al Manchester City: “No han sido días fáciles”

ENTRETENIMIENTO

Callina Liang habló sobre su preparación para interpretar a Chun-Li: “Cambié drásticamente mi dieta”

Callina Liang habló sobre su preparación para interpretar a Chun-Li: “Cambié drásticamente mi dieta”

Sarah Jessica Parker se despidió de Carrie Bradshaw: “Dominó mi pulso profesional durante 27 años”

“Será bastante buena, tiene un elenco realmente muy divertido”: Robert Pattinson habló sobre la secuela de Batman

Una mujer es grabada mientras le rapan la cabeza por no pagar su cuenta en un bar de Bangkok

Así será la lujosa bolsa de regalos que recibirán las estrellas invitadas a los Premios Emmy 2026