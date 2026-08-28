Estrategias innovadoras para la gestión de riesgos: el aporte de 42 mujeres líderes en la construcción de organizaciones más responsables

El libro plantea que el compliance ya no se limita al cumplimiento normativo e incorpora derechos humanos, diversidad, transparencia y sostenibilidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El cumplimiento normativo, conocido en inglés como Corporate Compliance, se ha consolidado como un elemento central en la gestión de riesgos de las empresas. Este conjunto de procedimientos y buenas prácticas permite identificar y clasificar los riesgos operativos y legales, así como establecer mecanismos internos para prevenir, gestionar y controlar posibles contingencias.

La evolución del marco legal mundial y el aumento de las exigencias regulatorias han transformado el compliance en una obligación ineludible para numerosas empresas, que deben integrarlo en su estrategia y estructura interna para cumplir con la normativa vigente y proteger su continuidad operativa en los rubros.

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La combinación de nuevas leyes, sanciones más severas y el énfasis en la prevención han elevado el compliance a una de las prioridades más recientes y relevantes en la agenda corporativa.

En ese sentido, en Argentina, el jueves 27 de agosto, el Auditorio Dr. Francisco Valsecchi de la Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA) recibió a profesionales del compliance, referentes del sector privado y representantes de instituciones ligadas a la ética y la sostenibilidad empresarial.

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Compliance Sostenible es una obra colectiva impulsada por Women in Compliance que reúne 42 voces femeninas sobre la evolución del compliance

La ocasión fue el lanzamiento de Compliance Sostenible, una obra colectiva que reúne las voces de 42 mujeres y propone repensar los límites tradicionales de la disciplina.

El evento, co-organizado con el Departamento de Posgrado de la Facultad de Derecho UCA, marcó el debut público de un libro pensado tanto para profesionales como para organizaciones que buscan gestionar con mayor integridad y responsabilidad. El lanzamiento no se limitó a la presentación formal del libro: fue también un espacio de debate sobre hacia dónde evoluciona una profesión que, según sus propias referentes, ya no cabe en los moldes del pasado.

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La obra es el resultado de un proceso de construcción colectiva impulsado por Women in Compliance (WiC), una comunidad dedicada a la promoción, el desarrollo y la visibilización de mujeres en el ámbito del compliance.

El compliance más allá de las normas

El compliance, término del inglés que puede traducirse como “cumplimiento”, es la disciplina que se ocupa de que las organizaciones actúen dentro de los límites que fijan las leyes, las regulaciones y sus propios valores internos. Un programa de compliance sólido permite a una empresa conservar su integridad y planificar su estrategia con bases firmes. Sin él, queda expuesta a sanciones legales, pérdidas económicas y daños a su reputación. En la práctica, abarca áreas tan diversas como la gestión financiera, los derechos laborales, el impacto ambiental y el manejo de datos.

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Compliance Sostenible propone herramientas aplicables a la gestión diaria, desde la toma de decisiones hasta la relación con los stakeholders y el gobierno corporativo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La premisa que atraviesa Compliance Sostenible es que la disciplina dejó de ser sinónimo de cumplimiento normativo. Hoy, el ejercicio del compliance exige incorporar dimensiones que antes estaban fuera de su órbita: derechos humanos, diversidad, sostenibilidad, transparencia y responsabilidad empresarial. Las expectativas sociales sobre las organizaciones se ampliaron, y la integridad debe ser parte de la estrategia y la cultura institucional, no solo un mecanismo de prevención de infracciones.

Desde Women in Compliance desarrollaron este punto ante la consulta de Infobae: “El compliance no puede reducirse a cumplir normas. Las organizaciones tienen impactos económicos, sociales, ambientales y humanos, y la integridad debe atravesar todas esas dimensiones”.

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Para WiC, el cambio más profundo está en cómo se define el riesgo. La mirada clásica del compliance atendía únicamente los riesgos que una situación externa puede generar sobre la empresa. El nuevo paradigma, en cambio, también contempla los riesgos que la propia actividad de la organización genera sobre terceros: empleados, comunidades, clientes y medioambiente.

Según explicaron, “pensar el compliance desde una perspectiva de sostenibilidad implica pasar de un enfoque centrado exclusivamente en prevenir incumplimientos a una gestión que también se pregunte cómo se toman las decisiones, qué impactos generan y qué valores queremos que orienten a las organizaciones”.

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La diversidad es parte de esta ecuación. La incorporación de distintas perspectivas permite identificar riesgos que una mirada uniforme pasaría por alto, cuestionar sesgos (es decir, prejuicios o inclinaciones inconscientes que afectan las decisiones) y edificar culturas organizacionales más inclusivas.

La diversidad de perspectivas en el compliance permite identificar riesgos, cuestionar sesgos y fortalecer culturas organizacionales más inclusivas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

42 voces, ninguna igual a la otra

Uno de los rasgos más salientes de Compliance Sostenible es su construcción plural. Las 42 autoras provienen de trayectorias, sectores y especialidades distintos, y esa variedad se traduce en los 12 capítulos del libro, que abordan el compliance desde ángulos complementarios. Ese es uno de los valores centrales de la obra: en lugar de imponer una visión única sobre la disciplina, reúne múltiples perspectivas para enriquecer el debate.

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Desde WiC profundizaron sobre este aspecto: “Las autoras no siempre coincidían en sus puntos de vista, y arribar a una posición superadora contribuyó, en todos los casos, a debates sumamente enriquecedores”. El ejercicio de construir consensos desde la diferencia fue, según describió, un valor en sí mismo, independiente del producto final.

La diversidad de miradas también tiene un efecto práctico en la calidad del libro. El resultado combina conocimiento técnico con experiencia práctica y distintas formas de pensar los desafíos actuales de la profesión. El lector no encuentra una única respuesta sobre qué es el compliance o cómo debe ejercerse, sino un mapa de preguntas, tensiones y posibilidades que cada organización puede recorrer a su manera.

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Los asistentes en la conferencia de la iniciativa Women in Compliance

Una herramienta para la gestión cotidiana

Compliance Sostenible no se presenta como un texto de análisis teórico. Cada capítulo ofrece preguntas, enfoques y herramientas aplicables a la gestión diaria: desde la toma de decisiones y la identificación de riesgos hasta la relación con los distintos grupos de interés, también llamados stakeholders, término que refiere a todas las personas o entidades afectadas o involucradas en la actividad de una organización.

“La intención es que el libro no quede en una reflexión teórica, sino que invite a repensar prácticas concretas”, señalaron. La propuesta es que quien lo lea pueda preguntarse qué hace hoy su organización y qué podría hacer de forma diferente para gestionar con mayor integridad y responsabilidad.

Sobre el evento de lanzamiento, desde WiC expresaron que la expectativa excedía la presentación formal del libro: “Queremos que sea un espacio de encuentro y conversación sobre hacia dónde está evolucionando el compliance”. La convocatoria reunió a profesionales de compliance, sostenibilidad y gobierno corporativo (el conjunto de reglas y prácticas con las que una organización se dirige y controla a sí misma), así como a representantes de áreas que hoy cumplen un papel central en la construcción de organizaciones más íntegras.