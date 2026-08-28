Crimen y Justicia

La Matanza: una policía baleó a dos motochorros y evitó un asalto en una estación de servicio

Ocurrió en Gregorio Laferrere. La agente, perteneciente de la fuerza porteña, advirtió un intento de robo a un cliente y sacó su arma reglamentaria. El video

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Una oficial de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires frustró un intento de robo armado durante la madrugada de este viernes en una estación de servicio situada en la intersección de Intendente Russo y General Rojo, en Gregorio Laferrere, partido de La Matanza. El episodio se produjo mientras la agente, integrante de la División Anillo Digital, se encontraba fuera de servicio, vestida de civil y cargando combustible en la estación.

Según informaron fuentes policiales a Infobae, la oficial advirtió la presencia de dos jóvenes armados que se trasladaban en una motocicleta. Los sospechosos se aproximaron hasta un hombre de 34 años, identificado como Leonel Enrique González, con la intención de asaltarlo a punta de pistola. Ante esa situación, la mujer extrajo su arma reglamentaria, una pistola Pietro Beretta, y efectuó cinco disparos en dirección a los asaltantes para repeler el ataque.

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De acuerdo con la información oficial, dos de los disparos impactaron en uno de los sospechosos, quien fue identificado como Román Maximiliano Bravo, de 17 años. El joven sufrió heridas de arma de fuego en el abdomen y en la pierna izquierda. Su acompañante logró escapar del lugar a bordo de la motocicleta, sin que hasta el momento pudiera ser identificado ni detenido. Tanto la víctima del intento de robo como la oficial policial resultaron ilesos.

A los pocos minutos del hecho, arribó una ambulancia al lugar y el personal médico procedió a trasladar al herido al Hospital Simplemente Evita. Bravo permanece internado bajo observación, a la espera de estudios que permitan determinar la gravedad de sus lesiones. Hasta el momento, no se reportó su fallecimiento.

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En paralelo, la Policía de la Provincia de Buenos Aires desplegó un operativo en la zona para localizar al segundo sospechoso, quien permanece prófugo. La causa fue caratulada como tentativa de robo agravado y quedó bajo investigación judicial. Las autoridades buscan establecer las circunstancias precisas del hecho y si la intervención de la oficial se ajustó a los protocolos vigentes para situaciones de este tipo, según precisaron fuentes consultadas por Infobae.

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