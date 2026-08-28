República Dominicana: Sequía provocada por El Niño reduce el suministro de agua en Santo Domingo hasta un 68%

La reducción de los caudales en los ríos que abastecen a Santo Domingo disminuyó hasta 68% la producción de agua potable en sectores de la capital dominicana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La reducción de los caudales en los ríos que abastecen los principales acueductos de Santo Domingo ha provocado una disminución de hasta 68% en la producción de agua potable en sectores clave de la capital dominicana.

Según informó la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD), la situación responde a la persistente ausencia de lluvias desde mayo en las cuencas de los ríos Haina, La Isabela, Nizao, Isa, Mana y Duey, recursos hídricos esenciales para el suministro de la ciudad.

De acuerdo con un comunicado de la Dirección de Comunicaciones de la CAASD, el sistema Haina-Manoguayabo, diseñado para producir 91 millones de galones diarios, solo pudo entregar 21 millones el último domingo.

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Al mismo tiempo, el acueducto Isabela, cuya capacidad nominal es de 9 millones de galones por día, registró una producción de apenas 3 millones. Ambas infraestructuras presentan reducciones superiores al 65% frente a sus niveles habituales.

La caída en los caudales no solo impacta a estos dos sistemas. La CAASD especificó que los acueductos Isa-Mana y Duey también presentan reducciones superiores al 60%.

Esta disminución afecta a los sectores de Santo Domingo Oeste, Los Alcarrizos, Pantoja, Pedro Brand y parte del Distrito Nacional, así como a zonas residenciales ubicadas a lo largo de la avenida República de Colombia, incluyendo Puerta de Hierro, Cuesta Hermosa 1, 2 y 3 e Isabel Villa.

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El sistema Haina-Manoguayabo pasó de una capacidad de 91 millones de galones diarios a una producción de 21 millones, según informó la CAASD. (Cortesía: Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo)

Además, áreas al sur de la avenida John F. Kennedy y barrios como Los Kilómetros, El Cacique, El Portal, 30 de Mayo, Atalah, Zona Universitaria y Gascue experimentan dificultades en el acceso al agua.

“Desde el mes de mayo hasta la fecha hemos tenido una reducción en las lluvias, fundamentalmente en las cuencas que abastecen a los ríos Haina, Isa, Mana, Duey e Isabela; al igual que el río Nizao, que abastece al acueducto Valdesia. Producto de esta situación, el acueducto Haina-Manoguayabo tiene una reducción en su producción de un 68%”, informó la CAASD en el comunicado.

Redistribución de agua y refuerzo logístico ante la crisis hídrica

Para atender la crisis, la CAASD implementó un plan de contingencia que contempla el trasvase de agua desde el Acueducto Valdesia-Santo Domingo hacia Pantoja, Los Girasoles y los residenciales próximos a la avenida República de Colombia. Aunque el río Nizao también registra una baja en su caudal, el acueducto Valdesia-Santo Domingo cuenta con dos presas que mantienen reservas suficientes, lo que permite operar en condiciones normales, según aseguró la institución.

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El organismo destacó que Valdesia se considera actualmente la fuente más confiable, por lo cual desde este sistema se está redistribuyendo agua hacia los puntos más afectados. Asimismo, se indicó que el Distrito Nacional, que recibe agua tanto del sistema Haina-Manoguayabo como de Valdesia, está siendo abastecido principalmente por este último.

Para reforzar la distribución ante la emergencia, la CAASD adquirió 40 nuevos camiones cisterna, de los cuales ya han sido entregados 16 y el resto se sumará en los próximos días. Estos vehículos se suman a una flota de 76 camiones contratados al sector privado, además de una reserva de 10 mil galones para atención inmediata en las zonas más críticas.

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La CAASD activó un plan de contingencia con trasvase desde el Acueducto Valdesia-Santo Domingo hacia Pantoja, Los Girasoles y residenciales cercanos. (Cortesía: Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo)

La institución informó que tanto la Dirección General como la de Operaciones monitorean continuamente los pronósticos del Instituto Dominicano de Metodología (INDOMET), dada la influencia directa del fenómeno El Niño en la sequía. El comunicado de la CAASD advierte que este fenómeno afecta no solo a la República Dominicana, sino que se trata de un problema compartido por otros países latinoamericanos.

La situación permanece bajo vigilancia, mientras las autoridades insisten en la importancia de optimizar el uso del agua en los hogares y comercios afectados.