Moho oculto en casa: cuáles son los 5 puntos que los expertos sugieren revisar

La humedad persistente en interiores se asocia con más síntomas respiratorios y agravamiento del asma. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una inspección de los espacios menos visibles del hogar puede ser tan importante como revisar el baño cuando se trata de detectar moho.

La evidencia reunida por la Organización Mundial de la Salud y agencias de salud de Estados Unidos vincula los ambientes con humedad persistente. Sumado al crecimiento microbiano con más riesgo de síntomas respiratorios, infecciones y agravamiento del asma. La OMS sostiene que deben evitarse la humedad persistente y el crecimiento microbiano en superficies y estructuras interiores.

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El olor a moho suele aparecer antes que las manchas visibles y activa la necesidad de revisar sectores ocultos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) añaden que el moho puede crecer allí donde hay filtraciones, condensación o materiales que permanecen húmedos. En ese marco, House Beautiful recopiló advertencias de especialistas sobre cinco zonas de la casa que suelen pasar inadvertidas.

Para el fundador de un sitio vinculada a mantenimiento o remediación en viviendas, Sam Hickerson, una de las primeras señales no siempre aparece a la vista. “El mayor indicio suele ser el olor antes que la vista”, afirmó en declaraciones recogidas por el medio citado. La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) coincide en que el olor a moho, condensación y antecedentes de daños por agua son signos que justifican una revisión más profunda.

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1. Detrás y debajo de los electrodomésticos

Las conexiones de agua y la condensación vuelven sensibles a heladeras, lavarropas y lavavajillas. (Imágen Ilustrativa Infobae)

Heladeras, lavarropas y lavavajillas concentran conexiones de agua, desagües o superficies frías donde puede formarse condensación. Según la EPA, puede crecer sobre:

Madera

Cartón

Yeso

Alfombras

Telas

Polvo

Pintura

Empapelados

Otros materiales si existe humedad suficiente

El moho crece sobre materiales porosos cuando permanecen húmedos, como cartón, yeso, telas y alfombras

Eso vuelve a los sectores ocultos detrás de los aparatos en puntos sensibles dentro de la vivienda. Hickerson señaló que los lugares que más sorprenden a los propietarios son los que quedan detrás y debajo de los electrodomésticos. En especial las heladeras y los lavarropas, donde la condensación puede acumularse durante meses sin revisión.

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Los CDC recomiendan reparar filtraciones en techos, paredes o cañerías y mantener la humedad interior en niveles bajos para reducir el riesgo de crecimiento de moho.

2. Detrás de paredes, empapelados y muebles

La pintura ampollada y los desprendimientos pueden indicar humedad detrás de paredes y empapelados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las superficies terminadas también pueden ocultar humedad proveniente de caños, filtraciones o condensación. La OMS identifica como indicadores de humedad la presencia de condensación en superficies o estructuras, olor a moho, moho visible y historial de pérdidas de agua.

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Cuando el problema queda detrás de una pared o bajo un empapelado, esas señales pueden aparecer como pintura ampollada, manchas o desprendimientos.

La humedad detrás de empapelados y placas puede avanzar sin verse, y suele aparecer recién cuando surgen manchas, ampollas en la pintura o bordes que se despegan. (Imagen Ilustrativa Infobae)

House Beautiful cita a la especialista Cadence Denoto, fundadora de un directorio gratuito que conecta a propietarios con profesionales para remediación de moho. Explica que gran parte crece en sectores que no se ven, como detrás del yeso, del empapelado, dentro de cavidades de pared alrededor de instalaciones sanitarias o detrás de gabinetes y muebles.

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La EPA advierte que el moho oculto puede encontrarse en la cara posterior del placa de yeso laminado, detrás de paneles o sobre superficies tapadas por mobiliario.

3. Debajo de alfombras y revestimientos de piso

La humedad atrapada bajo alfombras y pisos se delata por deformaciones, manchas u olor persistente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque una habitación parezca seca, la humedad puede haber alcanzado las capas inferiores del suelo. Los CDC indican que el moho también puede desarrollarse en alfombras, tapizados, aislantes y papel mural. La EPA agrega que los materiales porosos afectados por agua pueden resultar difíciles de limpiar por completo y, en ciertos casos, deben reemplazarse.

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Hickerson indicó que también detecta moho debajo del acolchado de alfombras junto a paredes exteriores, donde pequeñas diferencias de temperatura favorecen la condensación lenta. El olor inusual, manchas y deformaciones del piso figuran entre las señales que pueden apuntar a humedad atrapada debajo del revestimiento, según la EPA.

4. Áticos y extractores de baño

La ventilación eficaz y el control de temperatura ayudan a reducir condensación en ambientes cerrados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los sectores altos y poco transitados de la casa suelen recibir menos controles periódicos. La OMS subraya que la ventilación distribuida de manera eficaz y control de la temperatura resultan necesarios para evitar exceso de humedad y condensación. Los CDC recomiendan que los extractores de cocina y baño descarguen el aire hacia el exterior de la vivienda.

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Denoto explicó que uno de los puntos donde aparece moho oculto con frecuencia es la junta de goma entre el extractor del baño y el techo. Especialmente si ese sistema descarga aire húmedo hacia el ático en lugar de expulsarlo fuera de la casa.

La especialista mencionó la presencia del hongo Cladosporium en ambientes fríos, incluido el interior de heladeras, un dato que amplía la vigilancia hacia zonas que se consideran seguras.

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5. Cerca de cañerías, techos y filtraciones invisibles

Las pérdidas mínimas avanzan por cavidades y techos antes de dejar señales claras en la superficie. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una pérdida mínima no siempre forma un charco visible. El agua puede avanzar hacia muebles, techos o cavidades interiores antes de dar una señal clara en la superficie. La OMS y EPA ubican a los antecedentes de daños por agua y filtraciones como marcadores centrales para detectar focos de moho oculto. Controlar la humedad y corregir el origen del agua aparece como el principio básico en las guías consultadas.

Russell Vent, vicepresidente de una empresa de restauración de daños en propiedades en Nueva York, dio su opinion sobre el tema. Afirmó que la pintura ampollada, manchas en el techo, goteos, paredes húmedas del subsuelo e inodoros con pérdidas deben leerse como alertas.

Secar áreas mojadas dentro de 24 a 48 horas y reparar filtraciones reduce la probabilidad de moho oculto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La EPA sostiene que las áreas mojadas o dañadas por agua deben secarse dentro de las 24 a 48 horas para reducir la posibilidad de aparición de moho. Los CDC añaden que, si el moho está presente, no alcanza con limpiarlo: también hace falta resolver la fuente de humedad.

Señales frecuentes : olor persistente a humedad, condensación, manchas, pintura levantada, goteos o materiales deformados.

Zonas a revisar : detrás de electrodomésticos, bajo alfombras, detrás de muebles, alrededor de extractores y junto a cañerías.

Medidas básicas: bajar la humedad interior, mejorar la ventilación y reparar filtraciones.