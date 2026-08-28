Buscan a un menor arrastrado por la corriente durante fuertes lluvias en Panamá

La búsqueda del menor se extiende desde Samaria hasta Costa del Este, siguiendo el curso de la corriente. Tomada de Instagram

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Unidades del Cuerpo de Bomberos mantienen la búsqueda de un menor arrastrado por la corriente en el sector de Puente Rojo, en Samaria, distrito de San Miguelito, durante las fuertes lluvias registradas el jueves. Los recorridos se extienden por diferentes puntos de la ciudad de Panamá, siguiendo el posible desplazamiento del agua.

Las labores comenzaron en Samaria y el área de Puente Rojo y continuaron por la Cárcel de Mujeres, Campo Limber y Costa del Este. El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) señaló que el caso permanece bajo seguimiento, mientras se espera nueva información sobre los resultados del operativo.

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La desaparición ocurrió durante una jornada en la que las lluvias ocasionaron cerca de diez emergencias en diferentes puntos del país. El balance preliminar incluyó árboles caídos, deslizamientos de tierra, colapso de estructuras y la inundación de una vivienda, aunque no se contabilizaron otras personas afectadas.

El Centro de Operaciones de Emergencias Nacional del Sinaproc informó que los reportes fueron atendidos hasta las 8:00 p. m. del jueves 27 de agosto. Los incidentes se concentraron principalmente en San Miguelito, Panamá Este, Las Cumbres, Parque Lefevre, Pedasí, Aguadulce y la ciudad de David, en Chiriquí.

El aviso de prevención permanecerá vigente en todo el territorio nacional hasta el lunes 31 de agosto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades registraron caídas de árboles en San Miguelito, Panamá Este y David, donde los equipos operativos realizaron labores de corte y despeje para restablecer el tránsito. Otros dos deslizamientos fueron reportados en Las Cumbres y San Miguelito, y quedaron pendientes de atención al cierre del balance.

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También se reportaron colapsos de estructuras en Pedasí, provincia de Los Santos, así como en Parque Lefevre y Las Cumbres, sin personas lesionadas. En Parque Lefevre, las precipitaciones provocaron además la inundación de una vivienda, situación atendida mediante coordinaciones con las autoridades locales.

En Aguadulce, provincia de Coclé, se efectuó el corte preventivo de un árbol que representaba un riesgo para los residentes. La medida buscó evitar afectaciones ante la posibilidad de nuevos episodios de lluvia, acompañados de ráfagas de viento y actividad eléctrica durante los próximos días.

Frente a este escenario, el Sinaproc emitió un aviso de prevención para todo el territorio nacional y las zonas marítimas. La medida permanece vigente desde las 3:00 a. m. del viernes 28 hasta las 11:59 p. m. del lunes 31 de agosto, con monitoreo permanente de las áreas vulnerables.

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El aviso está sustentado en el pronóstico del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), que anticipa un aumento importante de la inestabilidad atmosférica por los remanentes de la onda tropical número 39 y por la activación de sistemas de bajas presiones asociados con otras ondas tropicales.

El IMHPA advirtió que los acumulados de agua podrían superar los 231 milímetros en algunos sectores. REUTERS/Amit Dave

Durante el período de vigilancia se esperan tormentas de intensidad variable, algunas muy fuertes, acompañadas de descargas eléctricas, ráfagas de viento y lluvias frecuentes. Los acumulados podrían ubicarse entre 50 y más de 231 milímetros, por lo que aumenta el riesgo de inundaciones y deslizamientos.

Las autoridades también advirtieron sobre crecidas repentinas y posibles desbordamientos de ríos, especialmente en comunidades vulnerables y terrenos saturados. Aunque la alerta comprende todo el país, las condiciones asociadas con El Niño pueden producir un comportamiento desigual de las lluvias entre las vertientes del Pacífico y el Caribe.

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Panamá atraviesa actualmente los efectos de un fenómeno de El Niño fuerte, que ha reducido las precipitaciones acumuladas y elevado las temperaturas en varias regiones. El IMHPA había identificado 11 cuencas hidrográficas en condición de sequía meteorológica, mientras otras zonas, especialmente del Caribe, pueden registrar lluvias superiores a lo habitual.

Los aguaceros intensos de estos días no contradicen el escenario general de sequía, debido a que El Niño reduce las lluvias durante períodos prolongados, pero no elimina los eventos fuertes y localizados. El país puede enfrentar simultáneamente déficit hídrico en algunas regiones e inundaciones repentinas en otras.

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Panamá enfrenta un escenario climático contrastante producto de El Niño, con aguaceros intensos en algunas regiones y sequía meteorológica en 11 cuencas hidrográficas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Sinaproc recomendó no cruzar ríos, quebradas ni calles inundadas, evitar permanecer cerca de árboles o estructuras inestables y alejarse de playas y espacios abiertos durante tormentas eléctricas. Ante una emergencia, la población puede comunicarse al 911 o al teléfono 520-4426.