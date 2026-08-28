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Por qué las rayas de los Na’vi de Avatar podrían tener una base en la biología humana

Alfred Blaschko identificó un sistema de líneas cutáneas que no seguían ninguna estructura nerviosa ni vascular conocida y que hoy la ciencia vincula con los patrones que podrían ser similares a los del mundo creado por James Cameron, según National Geographic

Avatar: Fuego y Cenizas
National Geographic vinculó las líneas de Blaschko con las rayas de los Na'vi de Avatar a partir de una similitud visual en el rostro (20th Century Studios)
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Las líneas de Blaschko son marcas invisibles que recorren la piel humana y reflejan cómo se organizaron las células durante el desarrollo embrionario. Según la revista estadounidense National Geographic, esas líneas guardan parecido con las rayas de los Na’vi de Avatar, una conexión entre biología real y ciencia ficción que vuelve a cobrar interés.

La conexión entre biología real y ciencia ficción parte de una pregunta visual: ¿de dónde vienen esas líneas que adornan la piel de los Na’vi? La respuesta, según detalla National Geographic, podría estar en un fenómeno descubierto hace más de un siglo.

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En 1901, el dermatólogo alemán Alfred Blaschko presentó, a partir del estudio de más de 150 cuerpos, un sistema de líneas cutáneas que no seguían ninguna estructura nerviosa, vascular ni linfática conocida. Tampoco coincidían con los dermatomas, las regiones de piel asociadas a raíces nerviosas específicas. A ese mapa invisible se lo conoce hoy como líneas de Blaschko.

El trabajo original de Blaschko dejó zonas sin cartografiar. El cuero cabelludo quedó incompleto por falta de información, y la cara y la parte ventral del cuello apenas recibieron atención superficial.

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Espalda de un hombre iluminada por líneas azules sobre la columna en un laboratorio oscuro con científicos de fondo.
El mapa original de las líneas de Blaschko dejó incompletos el cuero cabelludo, la cara y la parte ventral del cuello por falta de información (Imagen Ilustrativa Infobae)

Exactamente 100 años después, en 2001, el doctor alemán Rudolf Happle completó ese mapa utilizando una metodología similar a la de su predecesor.

Happle precisó la distribución en cabeza y cuello: en la frente, las líneas forman una configuración de embudo que desciende desde el cuero cabelludo hasta las cejas y converge en la raíz nasal; en el cuero cabelludo, adoptan una espiral que culmina en el vértice, cuya dirección, puntualizó Happle, no coincide con la del remolino del cabello.

En el resto del cuerpo, el patrón varía según la zona: arcos en el tórax, formas de S en el abdomen y una configuración en V en la línea media posterior, donde se ubica la columna vertebral.

Estas líneas, en condiciones normales, permanecen invisibles. Solo se manifiestan en determinados trastornos cutáneos, tanto congénitos como adquiridos, y también aparecen en la variación de color del pelaje en animales como ratones y perros.

Cómo se forman las líneas de Blaschko

Plano macro de piel humana con líneas luminosas de color azul y violeta en forma de V y espirales.
Las líneas de Blaschko forman arcos en el tórax, figuras en S en el abdomen y una configuración en V en la línea media posterior (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según explica National Geographic, la razón de su existencia radica en la embriogénesis: las líneas de Blaschko reflejan los patrones de migración y expansión de las células de la piel durante el desarrollo fetal, un proceso vinculado al mosaicismo somático de origen ectodérmico.

Si tras la fecundación surge una mutación en una de esas células, el resultado puede ser el mosaicismo genético, es decir, la coexistencia de dos poblaciones celulares con distinta información genética en un mismo organismo.

Un estudio publicado en julio de 2025 en Nature por la Somatic Mosaicism across Human Tissues Network —la iniciativa más exhaustiva realizada hasta la fecha sobre mosaicismo somático en tejidos humanos— confirmó que la piel es uno de los tejidos donde este fenómeno deja huellas más rastreables, un hallazgo que refuerza décadas de observaciones documentadas en la literatura científica especializada.

Al multiplicarse, las células mutadas se expanden siguiendo esos patrones embrionarios y vuelven visibles las líneas que, de otro modo, permanecerían ocultas.

El parecido con los Na’vi de Avatar

Ahí aparece el vínculo con la ficción. National Geographic señala que las rayas de los Na’vi —los seres de piel azul de casi tres metros de altura que habitan Pandora, una luna ficticia del sistema estelar Alfa Centauri— reproducen de forma similar la distribución de las líneas de Blaschko en el rostro humano. Una imagen comparativa entre el mapa de Happle y el rostro de Neytiri, princesa del clan Omaticaya, ilustra el parecido entre ambas configuraciones lineales.

(L-R) Neytiri (Zoe Saldaña) and Jake Sully (Sam Worthington) in 20th Century Studios' AVATAR: FIRE AND ASH. Photo courtesy of 20th Century Studios. © 2025 20th Century Studios. All Rights Reserved.
National Geographic señaló que la similitud entre las rayas de los Na'vi y las líneas de Blaschko no tiene confirmación oficial del equipo de James Cameron (20th Century Studios)

El artículo de la revista estadounidense National Geographic no cita declaraciones oficiales del equipo de producción de James Cameron al respecto, por lo que la similitud podría ser coincidencia o una inspiración no documentada.

No obstante, la publicación plantea que, de confirmarse la analogía en términos narrativos, cada miembro de la raza Na’vi albergaría mosaicismo genético: dos poblaciones celulares diferenciadas cuyo rastro quedaría inscrito sobre su piel en forma de rayas.

Avatar (2009) es la película más taquillera de la historia, y su secuela, Avatar: el sentido del agua (2022), ocupa el tercer puesto en el ranking histórico de recaudación mundial. La tercera entrega, Avatar: Fuego y ceniza se estrenó en 2025.

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