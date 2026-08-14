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Albahaca con tallos largos y pocas hojas: qué hacer para que vuelva a crecer

Expertos en horticultura dan consejos sobre floración, ubicación y frecuencia de cosecha para mejorar el rendimiento de una de las hierbas más usadas en cocina

Manos cosechando hierbas de una jardinera rectangular blanca. Parte de un balcón con barandilla metálica y vegetación borrosa en el fondo.
La albahaca estira sus tallos cuando recibe poca luz y acumula calor. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La albahaca puede perder forma y volumen cuando alarga sus tallos y reduce la densidad de hojas. En esos casos, la poda, luz y riego aparecen como los factores centrales para ayudar a que recupere un crecimiento más compacto.

Qué provoca que la albahaca se vuelva larguirucha

La albahaca suele estirarse cuando se combinan poca luz, calor intenso y falta de poda frecuente. La Royal Horticultural Society indica que esta hierba necesita una ubicación con sol y cortes regulares en las puntas para favorecer la ramificación. En la misma línea, la entidad recomienda retirar las flores a medida que aparecen para sostener la producción de hojas.

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Infografía sobre albahaca con tallos largos que muestra plantas con poca luz, sin podar y floreciendo, y luego podando, en ventana y regando.
El despunte frecuente favorece la ramificación y aumenta la densidad de hojas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aspecto larguirucho, con tallos altos y hojas espaciadas, puede hacerse más visible en etapas avanzadas del ciclo de la planta, de acuerdo con una nota de The Spruce. Ese cuadro también coincide con lo que describen guías de extensión agrícola de Estados Unidos, que asocian el crecimiento débil con escasez de sol y con un manejo irregular de la poda.

La temperatura también influye. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ubica a la albahaca entre las hierbas de clima cálido, sensibles al frío y con mejor desempeño en ambientes templados a cálidos.

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Cuando el calor acelera la emisión de flores, la planta desvía recursos hacia la formación de semillas y reduce el desarrollo de follaje tierno. Ese cambio de etapa explica por qué una planta puede verse alta, menos frondosa y con hojas de menor calidad culinaria.

Hierba aromática, albahaca, cocina natural, planta medicinal, sabor fresco. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Cortar por encima de un nudo impulsa la salida de brotes laterales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La poda cambia la forma de crecimiento

El recurso más citado por instituciones de jardinería y por especialistas en horticultura es la poda. La Royal Horticultural Society aconseja despuntar con frecuencia para evitar que la albahaca concentre su energía en un tallo principal y para promover brotes laterales. De acuerdo con esa recomendación, cortar justo por encima de un nudo ayuda a que la planta emita nuevas ramas.

Guías universitarias de extensión consultadas por The Spruce y por otras publicaciones de jardinería coinciden en otro punto: conviene no retirar demasiado material de una sola vez. La referencia más repetida es no quitar más de un tercio de la planta en cada intervención, para no frenar la recuperación. Ese criterio resulta útil cuando la albahaca ya presenta tallos largos y espacios amplios entre hojas.

También conviene retirar las flores. Si la planta florece de forma continua, baja la producción de hojas y el sabor puede alterarse. Se remarcó el mismo punto al señalar que el pinzado de flores permite redirigir energía hacia el follaje.

Tres plantas en macetas de albahaca, lavanda y romero sobre una encimera de madera en una cocina con azulejos blancos, ajo y limón rebanado.
Una poda moderada evita frenar la recuperación de plantas debilitadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Luz, agua y sustrato, las otras claves

La necesidad de sol aparece en casi todas las guías técnicas. La Royal Horticultural Society recomienda cultivar la albahaca en un lugar luminoso y con varias horas de sol directo. Documentos de extensión agrícola de Clemson University y del sistema cooperativo de jardinería de Estados Unidos ubican ese umbral en al menos 6 horas diarias de sol, una referencia que también recogió The Spruce.

El riego debe ser constante, aunque sin exceso. La FAO y diversas guías hortícolas coinciden en que las plantas aromáticas de hoja agradecen humedad regular en el suelo, buen drenaje, porque el anegamiento favorece problemas sanitarios. Regar en la base y conservar una humedad pareja del sustrato ayuda a sostener el crecimiento sin debilitar tallos y hojas.

En cuanto a la fertilización, las recomendaciones son más prudentes. Servicios universitarios de extensión sostienen que la albahaca responde bien a suelos fértiles, pero no necesita aportes excesivos. De hecho, se advirtió que el sobreabonado puede empujar un crecimiento rápido y desbalanceado, con tallos largos y menos densidad de hojas. Si el sustrato es pobre, la salida más aceptada es usar un fertilizante equilibrado en dosis moderadas.

Un ramo de hojas de albahaca verde atado con cordel reposa sobre una mesa de madera rústica y rayada, con una ventana blanca al fondo.
El riego parejo mantiene el sustrato húmedo sin generar encharcamientos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo intentar recuperarla en plena temporada

Cuando la planta ya perdió forma, el primer paso consiste en revisar cuánta luz recibe y si el riego fue estable durante los días más calurosos.

Si está en maceta y quedó en semisombra, moverla a un sitio más soleado puede mejorar su respuesta. Si el suelo se seca con frecuencia, mantener una provisión pareja de agua reduce el estrés.

Después llega la poda de recuperación. La recomendación extendida consiste en recortar los tallos más largos por encima de brotes laterales o nudos visibles. Ese corte estimula una respuesta más ramificada y permite reconstruir una planta más compacta en las semanas siguientes. Otra pauta repetida en manuales de cultivo sugiere esperar a que los brotes nuevos ganen altura antes de volver a cosechar de forma intensa.

Jardinera de madera con melisa, albahaca verde y morada, y menta en primer plano. Se ven herramientas de jardinería y macetas de terracota al fondo.
La cosecha regular mantiene la forma compacta hasta el cierre de la temporada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El seguimiento también importa. La Royal Horticultural Society y guías de extensión agrícola sostienen que la albahaca mantiene mejor su forma cuando se cosecha y se despuntan sus puntas de manera regular.

En ese esquema, la planta no se corrige una sola vez: entra en una rutina de poda, sol suficiente, riego parejo y control de floración que puede sostener la producción de hojas hasta el cierre de la temporada.

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