De consentimiento a honestidad: cuáles son los 6 principios que definen el bienestar íntimo

Psychology Today retomó el modelo clínico de Douglas Braun-Harvey y Michael Vigorito para evaluar la salud sexual con seis principios (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La salud sexual se mide hoy con criterios más precisos que la ausencia de enfermedad o el uso de métodos anticonceptivos. Un modelo clínico desarrollado por los terapeutas Douglas Braun-Harvey y Michael Vigorito organiza el bienestar íntimo en seis principios concretos y evaluables: consentimiento sostenido, equilibrio, protección, honestidad, valores compartidos y placer mutuo.

Cada dimensión opera de manera independiente y, al mismo tiempo, en relación con las demás. El modelo surgió del trabajo clínico con personas que consultaban por comportamientos sexuales difíciles de controlar, aunque sus autores lo plantearon desde el inicio como referencia válida para evaluar cualquier experiencia íntima.

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La especialista Sari Cooper lo difundió en Psychology Today con ese alcance: aplica a cualquier persona que busque mayor coherencia entre su vida sexual y sus valores, no solo a quienes atraviesan una crisis.

1. Consentimiento: más que una aceptación inicial

El consentimiento continuo exige que la aceptación se mantenga durante toda la experiencia sexual y no solo al inicio del encuentro (Imagen Ilustrativa Infobae)

El modelo lo distingue de la mera aceptación formal. No alcanza con que una práctica sea legal o cuente con un “sí” al inicio: el consentimiento debe sostenerse durante toda la experiencia. Cuando alguna de las partes siente presión, temor, ansiedad o la necesidad de continuar para evitar conflicto o culpa, el consentimiento se fractura, aunque ninguna norma haya sido violada.

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Ciertas creencias culturales —sobre el deber de complacer o sobre modelos rígidos de masculinidad— llevan a muchas personas a ignorar su propia ambivalencia. Cuando ese patrón se repite durante meses o años, puede erosionar la conexión con los propios deseos.

2. El equilibrio de poder en la intimidad

Plantea que ninguna de las partes debe obtener beneficio a expensas de la otra. El modelo presta especial atención a situaciones con asimetría de poder: diferencias de edad, jerarquía laboral, dependencia económica o emocional que pueden limitar la capacidad real de decir que no. Esa asimetría no invalida por sí sola una experiencia sexual, pero exige mayor atención a si los acuerdos son genuinos o están condicionados por esa desigualdad.

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Un marco clínico con respaldo académico internacional propone seis criterios concretos para evaluar si una experiencia íntima es realmente saludable (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cooper advirtió en Psychology Today que la explotación no siempre adopta formas evidentes. En muchos casos opera de manera gradual, a través de presiones sutiles, expectativas implícitas o dinámicas relacionales en las que el rechazo se percibe como una amenaza al vínculo.

3. Protección: ITS, embarazo y responsabilidad compartida

En cuanto a la protección contra infecciones de transmisión sexual —ITS, patologías que se contagian por contacto sexual— y embarazos no planificados, los expertos aseguran que es el que más se acerca al enfoque tradicional de la salud sexual. El modelo no lo abandona: lo integra como una responsabilidad compartida y parte de un acuerdo explícito entre las personas involucradas, no como una obligación individual que recae de forma desigual.

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Una revisión sistemática publicada en el Bulletin of the World Health Organization que analizó 63 estudios encontró vínculos consistentes entre salud sexual, salud general y bienestar. Quienes reportaban experiencias sexuales más positivas mostraban, además, menores niveles de depresión y ansiedad y mayor satisfacción vital.

4. Honestidad: la base de los acuerdos íntimos

El consentimiento, la honestidad y el placer mutuo figuran entre los principios que definen el bienestar sexual según terapeutas e investigadores (Imagen Ilustrativa Infobae)

Se entiende en un sentido amplio: sobre los propios deseos, las incomodidades, los límites y el estado de la relación. El modelo no exige transparencia total —las personas tienen derecho a cierta privacidad dentro de su vida sexual—, sino honestidad sobre los aspectos que afectan directamente al vínculo: el estado de salud, los acuerdos de exclusividad, los límites que no se quieren cruzar.

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Muchas dificultades en la vida sexual no se originan en incompatibilidades profundas, sino en la acumulación de silencios y verdades a medias que con el tiempo erosionan la confianza. Un estudio publicado en 2026 con datos de 2.555 adultos relevados en 2024 a través del cuestionario SHAPE de la Organización Mundial de la Salud (OMS), una herramienta estandarizada para medir prácticas y experiencias sexuales; encontró que el 89% reportó deseo durante su último encuentro sexual y el 87% reportó placer, pero la satisfacción general apenas alcanzó el 56%. La brecha entre experiencia inmediata y satisfacción sostenida sugiere que algo ocurre más allá del momento del encuentro.

5. Valores compartidos: definir juntos qué significa el sexo

Sari Cooper advirtió que la presión, el temor y ciertas creencias culturales pueden alejar a las personas de sus deseos y necesidades en la sexualidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este principio remite a los valores compartidos y a la necesidad de establecer acuerdos sobre qué significa la sexualidad dentro de una relación concreta. El modelo no exige coincidencia absoluta, sino conversaciones que permitan definir qué márgenes de seguridad, exclusividad, frecuencia y exploración resultan razonables para todas las partes.

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En Europa, una agenda de investigación promovida por la European Sexual Medicine Network planteó la necesidad de profundizar el estudio de los factores sociales, tecnológicos y sanitarios que moldean la experiencia íntima contemporánea. Una investigación de la red señaló vacíos de evidencia y propuso ampliar el estudio del bienestar sexual más allá del enfoque centrado en la enfermedad.

6. Placer mutuo: el principio más ignorado

El sexto principio —y el que históricamente ha recibido menos atención en los marcos clínicos— es el placer mutuo. El modelo sostiene que una vida sexual saludable no solo debe estar libre de daño: debe incluir la posibilidad real de que todas las personas involucradas experimenten satisfacción. El placer de cada parte es una variable legítima, no un resultado secundario.

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El 89% de los adultos reportó deseo durante su último encuentro sexual, pero solo el 56% declaró satisfacción general, según un estudio de la OMS con más de 2.500 participantes (Imagen ilustrativa Infobae)

Un artículo publicado en The Lancet Public Health propuso considerar el bienestar sexual como un concepto específico dentro de la salud pública, con siete dimensiones propias: seguridad sexual, respeto, autoestima, resiliencia ante experiencias pasadas, capacidad de perdonar experiencias negativas, autodeterminación —la posibilidad de tomar decisiones sobre la propia sexualidad sin presión externa— y comodidad con la propia sexualidad.

El trabajo sostuvo que ese enfoque permite registrar tendencias que no aparecen en los indicadores tradicionales de salud. En tanto, el estudio SHAPE de la OMS detectó que la comunicación sobre salud sexual fue más frecuente con las parejas, con el 49% de los participantes; que con los profesionales de la salud, con un 31%.

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