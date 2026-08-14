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Las celebridades que volvieron a apostar por un corte de pelo de los 90 elegante, fresco y versátil

El slip bob se impuso como la elección preferida de figuras como Hailey Bieber, Margot Robbie, Bella Hadid, Penélope Cruz y Lily Collins, que encontraron en este look una forma de renovar su imagen

Una mujer con cabello bob, gafas de sol y vestimenta casual, bebe de un vaso. A su lado, una mesa con un bolso negro y una bolsa de papel.
El slip bob se convierte en el corte de pelo más solicitado de la temporada (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Hailey Bieber, Margot Robbie, Bella Hadid, Penélope Cruz y Lily Collins tienen estilos distintos, pero en los últimos meses coincidieron en una misma elección capilar: el slip bob. La repetición no es casual. Cada vez más celebridades se vuelcan a este corte corto, lacio y brillante que combina elegancia, practicidad y una estética minimalista muy en línea con el regreso de los años 90. Así, más que instalar un peinado, la tendencia refleja un cambio en la forma de llevar el pelo: menos volumen forzado, más naturalidad y sofisticación.

Hablar de tendencias contemporáneas sin mencionar a Hailey Bieber es imposible. Ella fue una de las principales impulsoras en traer de vuelta la elegancia sin esfuerzo de los años 90. La modelo estadounidense de 29 años decidió dejar atrás las melenas XL para apostar por un bob recto, sedoso y ultra brillante.

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Hailey Bieber impulsa el regreso del bob recto y pulido al centro de la moda
Hailey Bieber impulsa el regreso del bob recto y pulido al centro de la moda

Su versión del corte se caracteriza por un acabado casi “escurridizo” y pulido que refleja la luz como si fuera cristal. Este look no solo complementa su estilo streetwear de prendas oversized, sino que demuestra cómo un corte limpio puede transformarse en el accesorio de moda definitivo.

Margot Robbie, por su parte, ha demostrado en múltiples ocasiones que la sofisticación radica en la simplicidad. Al adoptar esta vertiente del bob, la actriz australiana de 36 años optó por una estructura limpia e impecable que enmarca las facciones con sutileza.

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Margot Robbie demuestra cómo el slip bob aporta sofisticación y versatilidad (2026 Backgrid/The Grosby Group)
Margot Robbie demuestra cómo el slip bob aporta sofisticación y versatilidad (2026 Backgrid/The Grosby Group)

Lo fascinante de su estilo es la versatilidad: puede llevarlo completamente lacio para un evento de gala o añadirle un ligero movimiento en las puntas para sus apariciones diarias. Su versión demuestra que la clave de este peinado es el equilibrio entre precisión y soltura.

Si hay alguien capaz de llevar cualquier tendencia al nivel más alto de la alta costura, es Bella Hadid. La supermodelo estadounidense de 29 años representa la faceta más estructurada y vanguardista de este look.

Bella Hadid lleva la versión más estructurada y vanguardista del slip bob
Bella Hadid lleva la versión más estructurada y vanguardista del slip bob

Bella suele lucir una variante ultrapulida y tajantemente recta, peinada a menudo hacia atrás con efecto húmedo o con una caída súper fluida que acentúa su estructura ósea. En ella, el peinado adopta un aire dramático, moderno y sumamente editorial.

La supermodelo apuesta por un acabado ultrapulido y dramático para resaltar sus facciones (REUTERS/Marko Djurica)
La supermodelo apuesta por un acabado ultrapulido y dramático para resaltar sus facciones (REUTERS/Marko Djurica)

Penélope Cruz sorprendió a todos al renovar su clásica melena por una melena corta llena de movimiento. La icónica actriz española, de 52 años, apostó por adaptar el concepto con capas muy ligeras y textura sedosa que aportan dinamismo sin sumar un volumen pesado o acampanado.

Penélope Cruz adapta el slip bob con capas ligeras y textura sedosa, renovando su imagen (ALESSANDRO GALATOLI / ZUMA PRESS / EUROPA PRESS)
Penélope Cruz adapta el slip bob con capas ligeras y textura sedosa, renovando su imagen (ALESSANDRO GALATOLI / ZUMA PRESS / EUROPA PRESS)

Esta adaptación demuestra que el estilo no es exclusivo de un solo tipo de pelo o textura, sino que puede ajustarse para aportar una caída natural, fresca y rejuvenecedora a cualquier edad.

Conocida por su estilo romántico y sofisticado, Lily Collins sorprendió con un cambio de look que fusiona la esencia noventera con un inconfundible aire francés. La actriz británica de 37 años luce un bob corto con terminaciones suaves que caen pegadas al rostro, resaltando la delicadeza de sus facciones.

Lily Collins fusiona el encanto parisino con la estética noventera en su slip bob (REUTERS/Caroline Brehman)
Lily Collins fusiona el encanto parisino con la estética noventera en su slip bob (REUTERS/Caroline Brehman)

Su propuesta demuestra que este corte es perfecto para quienes buscan una melena corta fácil de peinar, elegante para la noche y sumamente fresca para el día a día.

A qué tipos de rostro les favorece el slip bob

Descubre el corte de Jennifer Aniston que mejor va con tu tipo de rostro
El corte bob recto y pulido que llevó Jennifer Aniston favorece especialmente a caras alargadas u ovaladas

La gran ventaja de este corte es su capacidad de adaptación visual. Dependiendo del largo y la raya del cabello, puede estilizar casi cualquier tipo de facciones:

  • Rostros ovales y alargados. Les favorece enormemente porque enmarca las facciones de forma equilibrada. Llevarlo a la altura de la mandíbula resalta el cuello y la estructura ósea.
einado bob elegante con movimiento, corte moderno en capas, puntas hacia afuera, estilo femenino y dinámico. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
El slip bob favorece a rostros ovales, alargados, redondos y cuadrados, según el largo y el peinado (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Rostros redondos o con forma de corazón. Funciona mejor en una versión “long bob” (por encima de las clavículas) y con la raya al medio. La caída recta y vertical ayuda a alargar visualmente el rostro y suavizar los pómulos.
  • Rostros cuadrados. Al añadir una curva sutil hacia adentro en las puntas (como suele hacer Margot Robbie), se suavizan los ángulos de la mandíbula de manera muy femenina.
Variantes del corte Razor Bob en cabellos lisos, ondulados, tonos rubio, castaño, rojo, negro y colores vibrantes. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
La clave del slip bob radica en su técnica de descarga sutil de peso, logrando movimiento y ligereza (Imagen Ilustrativa Infobae)

El secreto técnico del slip bob radica en la descarga sutil de peso en las puntas. Esto permite que el cabello mantenga su forma geométrica pero caiga de manera liviana, consolidándose como el peinado favorito de las amantes del minimalismo y la elegancia contemporánea.

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