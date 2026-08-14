Receta de migas españolas clásicas, rápida y fácil

La receta de migas españolas transforma el pan duro con ajo, chorizo, panceta y fuego bajo hasta lograr una textura dorada y suelta - (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El pan duro nunca se tira en una cocina española. Esa máxima, grabada a fuego en generaciones de cocineros y pastores, es el origen de uno de los platos más honestos de la gastronomía ibérica. Las migas nacieron de la escasez, de esas madrugadas en las que había que alimentar a los hombres de campo antes de salir al trabajo con lo poco que había: un trozo de pan de días anteriores, un ajo, algo de grasa y mucho fuego lento. El resultado, lejos de ser una comida de resignación, se convirtió en un plato de culto.

Lo que hace especial a las migas españolas no es la sofisticación de sus ingredientes, sino la transformación que ocurre en la sartén. Ese pan duro y aparentemente inservible se rehidrata, absorbe los jugos del chorizo y la panceta, y tras casi una hora de movimiento constante sobre el fuego, aparece algo completamente distinto: bocados dorados, sueltos, con una capa levemente crocante y un interior tierno que concentra todos los sabores de la cocina de campo.

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En España existen tantas versiones como regiones: las manchegas se sirven con uvas frescas para equilibrar la grasa; las andaluzas llevan pimiento y se hacen más secas; las extremeñas incorporan chorizo de matanza y panceta curada. Todas comparten el mismo principio: paciencia, fuego bajo y no parar de mover.

En Argentina, este plato encontró terreno fértil en las provincias con mayor influencia española, especialmente en Mendoza, La Rioja y San Juan, donde la cocina de campo tiene raíces ibéricas muy marcadas. Hoy se lo puede encontrar en bodegones y mesas familiares como un plato de domingo, contundente y sin vueltas, que se sirve bien caliente y se come en el momento.

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Receta de migas españolas

Se trata de trozos de pan duro humedecido que se saltean en aceite con ajo y chorizo colorado hasta volverse dorados, sueltos y levemente crocantes por fuera. La clave está en el movimiento constante durante la cocción y en el reposo previo del pan, que define la textura final del plato.

Tiempo de preparación

Total: 1 hora 15 minutos (más 2 horas de reposo del pan, idealmente desde la noche anterior).

Preparación activa: 15 minutos

Cocción: 40 a 50 minutos

La receta de migas españolas exige humedecer el pan duro y dejarlo reposar en la heladera al menos dos horas antes de la cocción - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

500 gr de pan duro del día anterior

1 chorizo colorado

100 gr de panceta en dados

6 dientes de ajo

1 morrón verde italiano

1 cucharadita de pimentón dulce o ahumado

200 ml de aceite de oliva

Agua con sal (aproximadamente 250 ml)

Sal a gusto

Cómo hacer migas españolas, paso a paso

Cortar el pan duro en cubos pequeños y colocarlos en un bol amplio. Humedecer con el agua con sal, mezclando bien con las manos para que el pan absorba la humedad de manera pareja, sin quedar empapado. Tapar el bol y llevar a la heladera por al menos 2 horas (idealmente, desde la noche anterior). A la mitad del tiempo, dar vuelta el pan para que la humedad se distribuya bien. Cortar el chorizo en rodajas o cubos pequeños. En una sartén grande a fuego medio-alto, saltear el chorizo y la panceta sin agregar aceite, para que suelten su propia grasa. Cuando estén bien doraditos, retirar y reservar. En la misma sartén con la grasa que soltaron, agregar el aceite de oliva y freír los ajos (enteros o en mitades, sin piel) junto con el morrón cortado en tiras. Cuando los ajos estén levemente dorados, retirar el morrón y reservar junto al chorizo. Incorporar el pan humedecido a la sartén. El fuego debe estar bien bajo desde este momento. Comenzar a mover constantemente con una espátula o cuchara de madera, desmenuzando el pan hasta formar bolitas pequeñas. Añadir el pimentón y sal a gusto. Seguir moviendo sin parar durante 40 a 50 minutos, hasta que las migas estén sueltas, doradas y con una textura levemente crocante por fuera. Este es el paso que define el plato: la paciencia y el movimiento constante son irremplazables. Reincorporar el chorizo, la panceta y el morrón. Mezclar todo bien, dejar 2 minutos más sobre el fuego y servir de inmediato.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 4 porciones generosas como plato principal, o 6 porciones como entrada o acompañamiento.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: aprox. 520 kcal

Grasas: 28 gr

Carbohidratos: 48 gr

Proteínas: 18 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Las migas se disfrutan mejor recién hechas, ya que la textura crocante se pierde con el tiempo.

Heladera: hasta 2 días en un recipiente hermético. Al recalentar, usar una sartén con un chorrito de aceite a fuego bajo, nunca microondas.

Freezer: no se recomienda, ya que el pan pierde su textura característica al descongelarse.