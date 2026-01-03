Tendencias

Qué es el consentimiento entusiasta y cómo mejora la intimidad en la pareja, según terapeutas sexuales

Especialistas consultadas por Women’s Health destacan que este enfoque va más allá del ‘sí’ o el ‘no’, fomentando comunicación clara, deseo mutuo y una conexión más profunda entre las parejas

El consentimiento entusiasta redefine la intimidad de pareja al priorizar la comunicación activa y el deseo mutuo para fortalecer la relación (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los últimos años, el consentimiento entusiasta ha ganado relevancia como una nueva forma de comprender la intimidad en pareja, según expertas consultadas por Women’s Health.

Esta mirada sostiene que el consentimiento sexual implica algo más que un simple “sí” o un acuerdo implícito: exige una participación activa, clara y deseada por todas las personas involucradas. Según las especialistas, este enfoque contribuye a fortalecer la comunicación y la satisfacción dentro de la relación, sin importar cuánto tiempo lleven juntas las parejas.

A diferencia de los modelos tradicionales de consentimiento, centrados en el “no es no” o el “sí es sí”, el consentimiento entusiasta promueve una participación activa y clara, en la que ambas partes manifiestan de manera inequívoca su deseo y disponibilidad.

Como señala Women’s Health, cada persona expresa de forma activa su disposición a participar en la experiencia sexual, lo que evita incertidumbres y presiones ocultas.

De-Andrea Blaylock-Solar, trabajadora social clínica certificada y terapeuta de pareja, explicó: “Las parejas que se piden mutuamente su consentimiento con entusiasmo buscan la emoción de participar en actividades sexuales, no solo la ausencia de un ‘no’”.

Señales verbales y no verbales: la clave de la claridad

Señales verbales y no verbales combinadas permiten identificar un consentimiento sexual claro, evitando ambigüedades y reforzando la confianza entre las parejas

La práctica del consentimiento entusiasta se refleja en frases y gestos que evidencian un deseo genuino. Según las expertas consultadas por Women’s Health, algunos ejemplos son: “Realmente te deseo esta noche”, “Sí, eso se siente increíble. Sigue adelante” o “Quiero probar esto, ¿te interesa también?”.

Es fundamental atender tanto a señales verbales como no verbales, como los acercamientos o el contacto visual. No obstante, la terapeuta sexual Gabby Jimmerson enfatiza que las señales físicas, por sí solas, no garantizan un consentimiento claro; la combinación de comunicación verbal y no verbal resulta esencial, ya que factores como la ansiedad o el deseo de complacer pueden generar malentendidos. Integrar ambos lenguajes previene la ambigüedad y refuerza la confianza en la interacción.

Este enfoque cobra particular relevancia en parejas de larga duración, donde la rutina o la familiaridad pueden llevar a suponer, de manera errónea, que el consentimiento otorgado en el pasado sigue vigente.

Blaylock-Solar advirtió que “la familiaridad no reemplaza la necesidad de claridad” y recordó que “el consentimiento no es estático; puede cambiar en cualquier momento”. Por ello, actualizar el diálogo resulta imprescindible, sin importar cuánto tiempo lleve la relación.

Comunicación erótica y flexibilidad

Incorporar el consentimiento entusiasta a la vida íntima no implica incomodidad ni interrumpe el clima erótico de la pareja. Según Jimmerson, preguntas simples como “¿Te sientes bien?”, “¿Esto está funcionando para ti?” o “¿Quieres que siga?” pueden ser eróticas y reforzar la confianza durante el encuentro.

La especialista subraya que estas conversaciones no constituyen una evaluación de desempeño, sino que representan una invitación a compartir y disfrutar el momento en conjunto. Recomienda mantener un tono cercano y flexible, permitiendo ajustes si alguna de las personas decide cambiar de opinión en cualquier momento.

Preguntas simples y directas dentro del consentimiento entusiasta pueden ser eróticas, fortalecen la confianza y facilitan ajustes según la experiencia compartida (Imagen ilustrativa Infobae)

Adoptar el consentimiento entusiasta genera beneficios emocionales y sexuales importantes. Blaylock-Solar destaca que quienes lo practican experimentan “mayor seguridad emocional, mayor confianza y mayor satisfacción sexual”. Expresar con libertad deseos y reservas reduce la presión social, fomenta la honestidad en la relación y elimina las conjeturas y la inseguridad sobre las intenciones de la otra persona.

Según la experta, citada por Women’s Health, la gente “deja de adivinar, deja de actuar y empieza a comunicarse”.

Cómo actuar ante la ausencia de consentimiento entusiasta

Ante la ausencia de consentimiento entusiasta, es recomendable responder con empatía y propiciar un espacio de diálogo genuino. Los profesionales sugieren evitar reproches, presiones o actitudes generadoras de culpa. Comentarios como “Está bien, gracias por decírmelo” o “Me alegra que seas honesto” fortalecen el respeto y la seguridad emocional.

Si la falta de entusiasmo se repite, resulta útil explorar factores externos que afectan la intimidad y, si es necesario, buscar orientación en la terapia sexual o el acompañamiento de especialistas para abordar las necesidades emocionales subyacentes.

Ante la ausencia de consentimiento entusiasta, la empatía, el diálogo abierto y la búsqueda de orientación profesional favorecen la resolución y protegen el bienestar relacional (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con las terapeutas consultadas por Women’s Health, el consentimiento entusiasta es flexible, intencionado y consciente, adaptable a cada vínculo y circunstancia. Basado en la comunicación abierta y la validación mutua de los deseos, este enfoque fomenta una conexión emocional sólida y protege el bienestar relacional, transformando cada experiencia sexual en un acuerdo compartido y enriquecedor para ambas personas.

