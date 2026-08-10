Tendencias
Agregar Infobae enGoogle

Qué cualidad ayuda a fortalecer una pareja y puede ser más relevante que la honestidad

Un psicólogo citado por Forbes analizó una característica poco visible de los vínculos afectivos y explicó cómo puede influir en la comunicación, el acompañamiento y la confianza entre dos personas

Un hombre y una mujer sentados en un sofá dialogando en una sala con una ventana, cortinas, un radiador, una planta y una lámpara.
La honestidad en la pareja no siempre alcanza para sostener un vínculo estable si falta capacidad de respuesta percibida (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Para muchas parejas, la honestidad representa una de las condiciones esenciales para construir un vínculo estable. Decir la verdad, compartir lo que ocurre y evitar los engaños suelen aparecer entre las prioridades cuando se piensa en una relación saludable.

Sin embargo, según un análisis del psicólogo Mark Travers publicado en Forbes, existe una característica menos evidente que puede tener un papel decisivo en la manera en que dos personas construyen cercanía a lo largo del tiempo.

PUBLICIDAD

Se trata de la capacidad de respuesta percibida de la pareja, un concepto que describe hasta qué punto una persona siente que el otro comprende lo que experimenta, valida sus emociones y responde de una manera que demuestra interés.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Mark Travers explicó que la capacidad de respuesta percibida en la pareja mide si una persona se siente comprendida, validada y escuchada (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para la psicología de las relaciones, esta percepción puede determinar si alguien encuentra un espacio seguro para compartir pensamientos, preocupaciones y experiencias personales.

Qué significa sentirse escuchado dentro de una pareja

Travers explicó que esta cualidad se organiza alrededor de tres componentes: comprensión, validación y afecto. La cuestión central consiste en determinar si una persona siente que su pareja entiende lo que le sucede, reconoce el valor de aquello que observa y actúa en consecuencia.

PUBLICIDAD

El término “percibida” resulta fundamental. No alcanza con que alguien considere que presta atención o que demuestra interés. Lo determinante es cómo esas conductas son recibidas por la otra persona. Una pareja puede creer que está siendo atenta y, aun así, transmitir indiferencia o distancia.

Dos personas abrazándose fuertemente en una sala, mostrando emoción y apoyo mutuo.
Un estudio publicado en 2024 en PNAS utilizó la comprensión, la validación y el afecto para definir qué significa sentirse escuchado en una relación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un estudio publicado en 2024 en PNAS utilizó precisamente estas tres dimensiones para definir qué significa sentirse escuchado. Travers señaló a Forbes que este concepto se convirtió en uno de los principales marcos utilizados dentro de la investigación científica sobre las relaciones.

La sinceridad necesita una respuesta positiva

La relación entre honestidad y capacidad de respuesta también aparece en la forma en que las personas comparten información íntima. Travers indicó que una revelación personal puede contribuir a generar cercanía cuando recibe una reacción positiva.

Una investigación de 2026 publicado en BMC Psychology analizó este proceso a partir de la actividad cerebral registrada en amistades cercanas. El estudio observó que la receptividad de quien escucha desempeña un papel relevante en la transformación del acto de compartir en una experiencia de proximidad.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Un estudio de 2023 de la Universidad de California, Berkeley, indicó que reprimir pensamientos y sentimientos para evitar conflictos no reduce los problemas de pareja (Imagen Ilustrativa Infobae)

El fenómeno también puede observarse cuando una persona decide callar determinados pensamientos para evitar una discusión. Un estudio de 2023 de la Universidad de California, Berkeley, encontró que reprimir pensamientos y sentimientos con el objetivo de evitar conflictos no reduce necesariamente las dificultades dentro del vínculo.

Desde esta perspectiva, el silencio progresivo puede aparecer cuando alguien aprende que expresar aquello que siente terminará en una discusión, será minimizado o no recibirá atención. La persona puede continuar siendo sincera en términos generales, aunque cada vez comparta menos aspectos de su vida cotidiana.

Los pequeños gestos que sostienen el vínculo

La capacidad de respuesta no necesariamente requiere conversaciones extensas ni demostraciones extraordinarias. Según Travers, puede manifestarse en acciones cotidianas de pocos segundos: apartar la mirada del teléfono cuando la pareja suspira, recordar que tuvo una reunión complicada y preguntarle cómo salió.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Los pequeños gestos cotidianos y los intentos de conexión sostienen la comunicación en la pareja cuando hay atención, comprensión, validación y afecto (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas situaciones se relacionan con los llamados intentos de conexión, un concepto asociado con la tradición de investigación de Gottman. De acuerdo con el análisis, las parejas que permanecen juntas recurren a estos gestos con mayor frecuencia que aquellas que terminan separándose.

El comportamiento no implica responder de manera adecuada en todas las ocasiones. La idea central está relacionada con la frecuencia suficiente para que la otra persona conserve la expectativa de que expresar algo será recibido con atención.

Por qué la honestidad puede no ser suficiente

Una persona puede recibir información verdadera de su pareja y, al mismo tiempo, sentir que aquello que comparte carece de importancia para el otro. Travers utiliza este punto para diferenciar entre transmitir información y generar una experiencia de seguridad emocional.

El psicólogo plantea que una respuesta poco receptiva puede modificar gradualmente la dinámica cotidiana. La frustración relacionada con el trabajo puede dejar de comentarse, una preocupación puede comenzar a procesarse en privado y una anécdota que antes se compartía puede dejar de parecer relevante.

Existen algunos comportamientos que indican que una persona es buena para una relación (Freepik)
Una menor receptividad puede modificar gradualmente la dinámica de intercambio entre dos personas (Freepik)

De esta manera, el deterioro puede producirse mediante una reducción paulatina de aquello que cada integrante decide contar. No necesariamente aparece una mentira concreta ni un conflicto evidente. La comunicación cotidiana simplemente puede volverse más limitada.

Para Travers, la capacidad de respuesta constituye una condición relevante para que la sinceridad continúe presente dentro de una relación.

La cuestión pasa por la reacción que recibe cada pequeño intento de acercamiento: si existe comprensión, validación y afecto, la persona encuentra mayores motivos para continuar compartiendo aquello que piensa y siente.

Temas Relacionados

ParejasRelacionesComunicaciónBienestar emocionalVinculos AfectivosPsicologíaAmorMagazinesNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Súper El Niño en Argentina: qué zonas tendrán más impacto y qué fenómenos pueden esperarse

El episodio climático, que ya provoca nevadas excepcionales y olas de frío en la Patagonia, amenaza con episodios de precipitaciones extremas y tormentas severas en algunas provincias, que podrían incluir crecidas de ríos históricas

Súper El Niño en Argentina: qué zonas tendrán más impacto y qué fenómenos pueden esperarse

Receta de tostadas belgas, rápida y fácil

Con huevos, leche, harina leudante, azúcar y manteca derretida, la mezcla se cocina en wafflera o sartén hasta quedar esponjosa, y se sirve con miel, dulce de leche, mermelada o frutas

Receta de tostadas belgas, rápida y fácil

Receta de budín integral de naranja, rápida y fácil

Con jugo y ralladura de dos cítricos, huevos, azúcar y aceite neutro, la mezcla suma harina y leudante para una miga húmeda, lista en una hora e ideal como acompañamiento de desayunos y meriendas

Receta de budín integral de naranja, rápida y fácil

Vinagre de manzana en el pelo: qué beneficios puede aportar y qué cuidados exige

Entre recomendaciones virales y asesoramiento profesional, este ingrediente despertó interés por sus posibles efectos cosméticos. El uso inadecuado, de todos modos, puede causar irritación o resequedad

Vinagre de manzana en el pelo: qué beneficios puede aportar y qué cuidados exige

8 objetos del hogar que es mejor no limpiar con papel de cocina

Un gesto cotidiano dentro de la casa puede afectar terminaciones sensibles, dejar residuos visibles y acortar la vida útil de varios elementos de uso diario

8 objetos del hogar que es mejor no limpiar con papel de cocina

DEPORTES

Los desgarradores gritos de la figura de Racing que sufrió una dura lesión en la derrota con Argentinos

Los desgarradores gritos de la figura de Racing que sufrió una dura lesión en la derrota con Argentinos

Lionel Messi y su familia permanecen en Rosario tras la íntima despedida a su padre Jorge

La revelación sobre el pase de Julián Álvarez del Atlético de Madrid al Barcelona que da que hablar en Europa: “Se lo prometieron”

Los detalles del romántico compromiso de una estrella de la F1: millonario anillo y cena íntima junto al mar con su pareja

La dura carta de UEFA, AFC y Concacaf contra Infantino en medio de la crisis política en FIFA: “La confianza se rompe por medio del engaño”

TELESHOW

Nicki Nicole reflexionó sobre su año alejada de la música: “Escuché mi intuición y luché contra mis miedos”

Nicki Nicole reflexionó sobre su año alejada de la música: “Escuché mi intuición y luché contra mis miedos”

Cande Molfese anunció su primer embarazo con palabras repletas de felicidad: “Ahora somos 5″

Mica Viciconte se sumó al divertido desafío Spiderman con Luca: “Supermamá aunque mi hijo pese como un villano”

Las postales íntimas de María Belén Ludueña y su familia en Brasil: “Este bebé que nos regaló la virgencita”

Cecilia Roth cumplió 70 años con un festejo rodeada de sus afectos más íntimos: “El amor siempre”

INFOBAE AMÉRICA

Familias piden mantener la búsqueda tras casi un mes de la desaparición de pescadores en el Caribe nicaragüense

Familias piden mantener la búsqueda tras casi un mes de la desaparición de pescadores en el Caribe nicaragüense

Polvo del Sahara dispara la contaminación y baja la calidad del aire en San Salvador

Alcalde de La Paz denuncia déficit, deuda millonaria y 12 presuntas redes de corrupción en la gestión anterior

Panameños salen a las calles al sentir los efectos del sismo de 7.4 registrado en Colombia

Por qué algunas osas matan crías ajenas: dos casos en Alaska reavivan el debate científico