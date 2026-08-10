Mitos y verdades sobre la caspa: los factores que la provocan y consejos para un control eficaz

La caspa no es igual en todos los casos: reconocer el tipo es clave para tratarla correctamente (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La escena se repite todos los días frente al espejo. Una persona nota pequeñas escamas blancas sobre los hombros, siente picazón en el cuero cabelludo y llega rápidamente a una conclusión: tiene caspa. Sin embargo, esa primera impresión suele esconder un error muy frecuente. No toda la caspa es igual y, por lo tanto, no toda debe tratarse de la misma manera.

Como estilista profesional, he visto durante años a personas que llegan al salón convencidas de que necesitan un shampoo anticaspa cualquiera.

Muchas incluso cuentan que probaron varios productos sin obtener resultados. Algunas mejoran por unos días, otras sienten más picazón y otras desarrollan un cuero cabelludo cada vez más sensible.

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En la mayoría de los casos el problema no era el producto en sí, sino que estaba siendo utilizado para un tipo de caspa diferente al que realmente presentaban.

“Uno de los errores más comunes es creer que todas las escamas significan exactamente lo mismo. En realidad, el cuero cabelludo puede descamarse por distintas razones y cada una necesita un enfoque diferente”, suelo explicar a mis clientes.

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La caspa es una de las alteraciones capilares más frecuentes en el mundo y afecta tanto a hombres como a mujeres. Aunque generalmente no representa un riesgo grave para la salud, sí puede generar molestias importantes, afectar la autoestima y convertirse en un problema persistente cuando no se identifica correctamente su origen.

Muchas personas eligen shampoos anticaspa sin un diagnóstico adecuado y no logran resultados (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cuero cabelludo: el gran olvidado del cuidado capilar

Cuando hablamos de belleza capilar, la mayoría de las personas piensa inmediatamente en el brillo, el color, el corte o el peinado. Sin embargo, pocas recuerdan que el verdadero punto de partida de un cabello saludable es el cuero cabelludo.

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Al igual que la piel del rostro, el cuero cabelludo posee una barrera protectora, glándulas sebáceas, folículos pilosos y una microbiota compuesta por microorganismos que cumplen funciones importantes para mantener el equilibrio cutáneo.

Cuando ese equilibrio se altera aparecen señales visibles como exceso de grasa, resequedad, picazón, irritación o descamación.

“El cabello puede recibir los mejores tratamientos cosméticos, pero si el cuero cabelludo está alterado, tarde o temprano esa condición termina reflejándose en la calidad del pelo”, explico con frecuencia.

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Por eso, antes de pensar en mascarillas, ampollas o tratamientos reparadores, conviene observar el estado de la piel donde nace cada cabello.

La caspa seca: pequeñas escamas que suelen confundirse con piel reseca

La caspa seca es probablemente la forma más conocida de descamación.

Se caracteriza por escamas pequeñas, blancas, finas y muy livianas que se desprenden fácilmente al mover el cabello o durante el cepillado. Es habitual que queden visibles sobre prendas oscuras y que generen incomodidad estética.

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A diferencia de otros cuadros, el cuero cabelludo suele sentirse seco, tirante y ligeramente irritado. La picazón existe, pero generalmente es moderada.

La caspa seca se identifica por escamas pequeñas, blancas y desprendibles (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este tipo de caspa aparece con mayor frecuencia durante los meses fríos, cuando disminuye la humedad ambiental, aunque también puede desarrollarse como consecuencia de hábitos cotidianos.

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Entre los factores que pueden favorecerla se encuentran el uso de agua demasiado caliente durante el lavado, shampoos muy agresivos, lavados excesivamente frecuentes, productos con alto contenido de detergentes, ambientes calefaccionados y una disminución de la hidratación natural de la piel.

“Muchas personas creen que cuanto más fuerte limpia un shampoo, mejor será el resultado. En realidad, cuando el cuero cabelludo está seco, una limpieza demasiado agresiva elimina aún más los lípidos naturales que actúan como barrera protectora.”

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En estos casos, el objetivo principal consiste en restaurar esa barrera cutánea y devolver hidratación al cuero cabelludo.

Caspa grasa: cuando el exceso de sebo favorece la inflamación

La caspa grasa representa un escenario completamente diferente.

Aquí las escamas suelen ser más gruesas, amarillentas y permanecen adheridas al cuero cabelludo porque están mezcladas con el exceso de grasa producido por las glándulas sebáceas.

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El cabello adquiere rápidamente un aspecto oleoso y muchas personas sienten la necesidad de lavarlo todos los días o incluso varias veces por jornada.

Restaurar la hidratación y la barrera cutánea es fundamental ante la caspa seca (Crédito: Freepik)

Además de la descamación, suele aparecer picazón intensa, enrojecimiento e incluso inflamación visible.

En este tipo de cuadros interviene con frecuencia un microorganismo llamado Malassezia, un hongo que forma parte de la microbiota normal de la piel. En determinadas condiciones, especialmente cuando existe un exceso de sebo, puede proliferar más de lo habitual y desencadenar una respuesta inflamatoria que favorece la aparición de la caspa.

“El problema no es solamente la grasa. Es el desequilibrio que se genera cuando ese exceso modifica el ecosistema natural del cuero cabelludo.”

Por ese motivo, controlar únicamente la oleosidad sin tratar la inflamación suele ofrecer resultados parciales.

Las diferencias que permiten reconocerlas

Aunque ambas producen escamas, existen señales que ayudan a diferenciarlas.

La caspa seca generalmente presenta:

• Escamas pequeñas y blancas.

• Fácil desprendimiento.

• Cuero cabelludo seco.

• Sensación de tirantez.

• Picazón leve o moderada.

• Cabello sin exceso de oleosidad.

La caspa grasa suele manifestarse con:

• Escamas amarillentas.

• Aspecto aceitoso.

• Escamas adheridas.

• Cabello graso.

• Picazón intensa.

• Enrojecimiento.

• Inflamación.

• Sensación permanente de suciedad.

Reconocer estas diferencias permite elegir productos más adecuados y evitar tratamientos contraproducentes.

El gran error: pensar que cualquier shampoo anticaspa sirve

Este es probablemente el motivo más frecuente por el cual muchas personas no logran controlar el problema.

El mercado ofrece una enorme variedad de shampoos anticaspa, pero no todos están formulados para actuar sobre las mismas necesidades.

Utilizar un shampoo destinado a disminuir la oleosidad en un cuero cabelludo seco puede aumentar la irritación y favorecer una descamación aún mayor.

Por el contrario, emplear fórmulas demasiado hidratantes cuando existe caspa grasa puede incrementar la acumulación de sebo y empeorar la inflamación.

“Siempre digo que el mejor producto no es el más caro ni el más famoso. Es el que corresponde al diagnóstico correcto”.

No todos los shampoos anticaspa son efectivos para todos los tipos de descamación (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué factores favorecen la aparición de caspa?

La caspa no responde a una única causa. Generalmente es el resultado de la combinación de distintos factores biológicos y ambientales.

Entre ellos se encuentran:

• predisposición genética;

• cambios hormonales;

• estrés;

• contaminación;

• clima;

• alteraciones de la microbiota;

• uso de cosméticos inadecuados;

• exceso de grasa;

• resequedad;

• alimentación poco equilibrada.

Cada persona presenta una combinación distinta de estos factores, razón por la cual dos individuos con síntomas similares pueden requerir tratamientos completamente diferentes.

Estrés y salud capilar: una relación cada vez más evidente

Durante períodos de tensión emocional muchas personas notan que aumenta la picazón o reaparecen las escamas.

No es una coincidencia.

El estrés modifica la respuesta inflamatoria del organismo y puede alterar la producción de sebo, favoreciendo el desequilibrio del cuero cabelludo.

Además, suele acompañarse de malos hábitos de descanso, alimentación desordenada y mayor exposición a factores ambientales que también influyen sobre la salud cutánea.

Utilizar un producto inadecuado puede empeorar la irritación o la oleosidad (Freepik)

Por eso el tratamiento nunca debería limitarse únicamente al shampoo.

Dormir mejor, controlar el estrés y mantener hábitos saludables forman parte del cuidado integral del cuero cabelludo.

¿La alimentación puede influir?

Cada vez existen más investigaciones que relacionan la salud de la piel con la calidad de la alimentación.

Aunque no existe una dieta específica para eliminar la caspa, una alimentación rica en frutas, verduras, proteínas de calidad, zinc, vitaminas del complejo B y ácidos grasos esenciales favorece el funcionamiento normal de la piel.

En cambio, el consumo excesivo de ultraprocesados, azúcares refinados y grasas de baja calidad puede favorecer procesos inflamatorios que también repercuten en el cuero cabelludo.

La nutrición, por sí sola, no resuelve la caspa, pero sí puede convertirse en una aliada importante dentro del tratamiento.

Higiene: ni demasiado poco ni demasiado

Otro de los mitos más frecuentes es creer que la caspa aparece exclusivamente por falta de higiene.

Esto no es correcto.

Muchas personas con excelente higiene desarrollan caspa debido a factores genéticos, hormonales o inflamatorios.

Del mismo modo, lavar el cabello varias veces al día tampoco constituye una solución.

En algunos casos incluso puede estimular una mayor producción de grasa o aumentar la resequedad, dependiendo del tipo de cuero cabelludo.

El estrés y los hábitos de vida impactan directamente en la salud del cuero cabelludo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La frecuencia ideal de lavado siempre debe adaptarse a cada persona y acompañarse de productos específicos.

¿Cuándo es necesario consultar con un dermatólogo?

Cuando la descamación persiste durante varias semanas, aparece dolor, inflamación intensa, sangrado, placas gruesas o caída importante del cabello, resulta indispensable consultar con un dermatólogo.

No toda descamación corresponde a caspa.

Existen enfermedades como la psoriasis del cuero cabelludo, la dermatitis atópica, algunas formas de dermatitis seborreica o infecciones que requieren un diagnóstico médico y tratamientos específicos.

Desde el salón podemos orientar y detectar señales de alerta, pero el diagnóstico definitivo corresponde al especialista.

El papel del estilista en la detección temprana

Los estilistas observamos el cuero cabelludo desde una perspectiva privilegiada. Durante un corte, un color o un tratamiento podemos detectar cambios que muchas veces el cliente no había notado.

Nuestra función no consiste en diagnosticar enfermedades, sino en identificar alteraciones visibles, recomendar hábitos saludables y sugerir la consulta médica cuando corresponde.

Ese trabajo conjunto entre estilistas y dermatólogos permite ofrecer un abordaje mucho más completo y efectivo.

Los mitos que todavía persisten

A pesar de la enorme cantidad de información disponible, aún circulan falsas creencias sobre la caspa.

Consultar al dermatólogo es esencial si la descamación es persistente o severa (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una de ellas sostiene que cortar el cabello elimina el problema. En realidad, la caspa se origina en el cuero cabelludo y no tiene relación con el largo del cabello.

Otra afirma que los remedios caseros funcionan para todos los casos. Limón, vinagre o bicarbonato suelen mencionarse con frecuencia en redes sociales, pero pueden irritar la piel y empeorar la inflamación cuando se utilizan sin indicación.

También existe la idea de que una vez desaparecen las escamas, el tratamiento puede abandonarse inmediatamente. Sin embargo, la caspa suele tener un comportamiento recurrente y requiere cuidados de mantenimiento para evitar recaídas.

Importante: observar antes de tratar

La caspa continúa siendo uno de los problemas capilares más comunes y, al mismo tiempo, uno de los más subestimados. Muchas personas se acostumbran a convivir con ella durante años porque consideran que es únicamente un inconveniente estético. Sin embargo, detrás de esas escamas puede existir un cuero cabelludo desequilibrado que necesita atención específica.

Mi experiencia después de décadas trabajando con el cabello me ha enseñado una lección sencilla: antes de elegir un tratamiento hay que aprender a observar. No todas las escamas significan lo mismo. No toda la picazón tiene el mismo origen. No todo cuero cabelludo graso necesita productos secantes.

Y no toda descamación desaparece utilizando el primer shampoo anticaspa que aparece en una góndola. La verdadera solución comienza cuando entendemos que la caspa seca y la caspa grasa son dos condiciones diferentes, con causas, manifestaciones y necesidades distintas.

Reconocer esa diferencia permite abandonar los tratamientos genéricos, evitar errores frecuentes y cuidar el cuero cabelludo de una manera mucho más inteligente. Porque un cabello saludable siempre comienza por una piel saludable. Y cuando el cuero cabelludo recupera su equilibrio, el cambio no solo se nota en el espejo: también se siente en la confianza con la que cada persona vuelve a disfrutar de su imagen.

*Leonardo Rocco es un reconocido artista del cabello de las celebridades, vocero, artista de plataforma, educador, personalidad de televisión, propietario de salones de belleza y creador de una línea de productos para el cuidado del cabello. Nacido en Argentina, con raíces italianas, ha vivido en Miami durante los últimos 21 años donde desarrolló su carrera profesional internacional. Es dueño de Rocco Donna Hair and Beauty Art, dos súper exclusivos salones de belleza y creador de productos de belleza Rocco Donna Professional.