8 objetos del hogar que es mejor no limpiar con papel de cocina

El papel de cocina deja pelusa y puede producir microarañazos en superficies delicadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

El papel de cocina figura entre los recursos más usados para las tareas domésticas, aunque no resulta adecuado para varias superficies delicadas por su capacidad de dejar pelusa y producir microarañazos. La recomendación general apunta a reemplazarlo por paños reutilizables, sobre todo de microfibra o algodón, en objetos que exigen un trato más cuidadoso.

Según explicó The Spruce, estos productos desechables se fabrican a partir de pulpa de madera. Esa composición puede afectar terminaciones sensibles y también deja residuos visibles en algunas superficies.

PUBLICIDAD

Los paños reutilizables de microfibra o algodón reducen residuos y mejoran el acabado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Organismos como la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) promueven, en líneas generales, la reducción de residuos de un solo uso, un criterio que refuerza la conveniencia de optar por elementos lavables cuando el material lo permite.

La elección del paño no depende solo de la absorción. También influye la posibilidad de evitar rayas, conservar acabados y reducir desechos domésticos. Existen ocho casos en los que conviene dejar de lado el papel de cocina.

PUBLICIDAD

1. Pantallas electrónicas

Las pantallas electrónicas requieren telas suaves que no desprendan fibras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Televisores, computadoras portátiles y celulares integran la primera lista de superficies a proteger. El uso repetido de papel de cocina sobre estos dispositivos puede dejar marcas finas y restos de fibras.

Deben limpiarse con un paño suave que no desprenda pelusa, mientras que la Organización Internacional de Normalización (ISO) establece normas para salas limpias y control de partículas que subrayan la importancia de limitar residuos sobre superficies sensibles.

PUBLICIDAD

En ese marco, un paño de microfibra para electrónica aparece como la alternativa más segura.

2. Superficies de madera

La madera acumula fragmentos en la veta cuando se usa material desechable para el polvo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mesas, estantes y otros muebles de madera tampoco figuran entre los mejores destinos para el papel de cocina. En vez de retirar el polvo con eficacia, muchas veces lo desplaza de un lado a otro y puede dejar fragmentos atrapados en la veta si la terminación no es uniforme.

PUBLICIDAD

La American Cleaning Institute recomienda paños apropiados para atrapar polvo y suciedad sin dañar el material. En estos casos, un plumero lavable o un paño de microfibra ofrece mejor resultado, ya que retiene las partículas en lugar de redistribuirlas.

3. Ventanas y espejos

Los vidrios y espejos quedan con marcas si se repite el frotado con hojas descartables. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La limpieza de vidrios y espejos suele exigir varias hojas de papel de cocina y, aun así, el resultado no siempre queda libre de marcas. La pelusa adherida al cristal representa uno de los problemas más frecuentes.

PUBLICIDAD

Para estas superficies, la opción sugerida combina escobilla de goma y paño de microfibra. La International Sanitary Supply Association (ISSA), entidad de referencia en prácticas de higiene profesional, difunde métodos que priorizan herramientas reutilizables para reducir residuos y mejorar el acabado.

4. Anteojos

Los anteojos conservan mejor sus recubrimientos con limpieza suave y microfibra limpia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lentes recetados, gafas de sol y modelos de seguridad requieren un cuidado particular. El papel de cocina puede generar rayas diminutas y dejar fibras sobre la superficie.

PUBLICIDAD

La American Academy of Ophthalmology aconseja limpiar los anteojos con agua tibia, una pequeña cantidad de jabón suave y un paño limpio de microfibra. Ese procedimiento también ayuda a proteger recubrimientos especiales presentes en muchos cristales actuales.

5. Acero inoxidable

El acero inoxidable pierde brillo cuando se frota en sentido contrario a la veta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Heladeras, hornos y otras superficies de acero inoxidable admiten una limpieza rápida ante un derrame puntual, aunque el uso habitual de papel de cocina no resulta el más conveniente. El frotado repetido puede opacar el acabado, sobre todo si se realiza en sentido contrario a la veta.

PUBLICIDAD

La National Sanitation Foundation (NSF) publica estándares sobre materiales y superficies de uso doméstico y profesional que refuerzan la necesidad de emplear utensilios adecuados para conservar higiene y terminación. En ese contexto, un paño de algodón suave o de microfibra permite limpiar y pulir sin aumentar el riesgo de desgaste visible.

6. Vajilla y copas pintadas a mano

La vajilla y las copas pintadas a mano necesitan secado con algodón suave para evitar rayas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La vajilla decorada y las copas con pintura artesanal también exigen mayor cuidado. Secarlas con papel de cocina puede rayar la superficie e incluso afectar la pintura si se ejerce demasiada presión.

PUBLICIDAD

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) resalta la importancia de preservar bienes culturales y técnicas artesanales, una referencia útil para recordar que ciertos objetos requieren manipulación más delicada. En la práctica doméstica, un paño de algodón suave ofrece una alternativa menos agresiva.

7. Cuero

El cuero se limpia mejor con paños blandos y luego se acondiciona sin resecar la superficie. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Zapatos, sillones y bolsos de cuero pueden tolerar una limpieza rápida frente a barro o grasa, aunque no conviene convertir el papel de cocina en herramienta habitual. Pasar luego a un paño que no reseque ni marque la superficie.

La Leather and Hide Council of America y fabricantes especializados en conservación de cuero suelen sugerir paños suaves para aplicar limpiadores y acondicionadores. El procedimiento habitual incluye retirar polvo y suciedad con microfibra o algodón, y luego lustrar con otro paño limpio.

8. Joyas

Las joyas pueden atrapar fibras en engarces y perder terminación si se pulen con papel. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Anillos, collares, aros y prendedores completan la lista. Los restos de papel pueden quedar enganchados en engarces o zonas pequeñas, además de opacar la terminación de algunas piezas.

La Gemological Institute of America (GIA) recomienda métodos de limpieza compatibles con cada tipo de joya y advierte que ciertos materiales necesitan cuidados específicos. Si no se dispone de un paño de pulido especial para metales, la microfibra aparece como la opción más segura para evitar pelusa o hilos atrapados.