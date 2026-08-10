Cómo hacer tartas rápidas y fáciles: 6 recetas originales para sorprender

Las tartas permiten combinar ingredientes típicos y novedosos en recetas prácticas y versátiles (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La creatividad culinaria suele surgir en las cocinas más cotidianas. Allí, una tarta puede transformarse en un acto de experimentación, mezclando ingredientes tradicionales con propuestas inesperadas.

Reversionar las ideas clásicas permite renovar los menús familiares, sumar ingredientes de moda y explorar sabores que desafían lo habitual.

Tarta de espinaca y ricota con masa de garbanzos

Una base sin trigo y un relleno clásico logran una opción nutritiva y apta para celíacos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La espinaca y la ricota conforman una de las combinaciones más populares. En esta reversión, la base se prepara con harina de garbanzos, lo que suma valor nutricional y convierte la receta en apta para personas celíacas o quienes desean reducir el consumo de trigo.

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Ingredientes:

200 gramos de harina de garbanzos

2 cucharadas de aceite de oliva

1 huevo

Agua fría, cantidad necesaria

400 gramos de espinaca fresca

250 gramos de ricota

1 cebolla chica

1 pizca de nuez moscada

Sal y pimienta a gusto

Modo de preparación. Formar una masa mezclando la harina de garbanzos con el aceite, el huevo y agua fría hasta lograr una textura maleable. Estirar y forrar un molde. Saltear la cebolla picada, sumar la espinaca y cocinar hasta que pierda volumen. Mezclar con la ricota, condimentar y extender sobre la masa. Llevar a horno moderado hasta dorar.

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Tarta de pollo al curry con batatas y coco

El pollo se reinventa con especias y leche de coco para una tarta cremosa y diferente (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta receta fusiona el sabor clásico del pollo con el exotismo del curry y la suavidad de la leche de coco. El resultado es una tarta especiada y cremosa, ideal para quienes buscan alternativas a la tradicional de pollo.

Ingredientes:

2 pechugas de pollo cocidas y desmenuzadas

1 batata grande

200 ml de leche de coco

1 cebolla

1 diente de ajo

2 cucharaditas de curry en polvo

Sal y pimienta

1 masa de tarta criolla o integral

Modo de preparación. Cocinar la batata en cubos hasta que esté tierna. Saltear la cebolla y el ajo picados, añadir el curry y el pollo. Incorporar la batata, verter la leche de coco y cocinar unos minutos. Llevar la mezcla a la masa, cubrir con otra tapa y hornear hasta que esté dorada.

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Tarta caprese con masa de semillas

Tomate, mozzarella y albahaca se combinan sobre una masa integral llena de semillas y texturas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Inspirada en la ensalada caprese, esta versión suma una base elaborada con semillas y harina integral. El resultado es una tarta liviana, fresca y llena de texturas.

Ingredientes:

150 gramos de harina integral

50 gramos de semillas de sésamo, chía y lino

2 cucharadas de aceite de oliva

Agua fría

2 tomates medianos

150 gramos de mozzarella

Hojas de albahaca fresca

2 cucharadas de pesto (opcional)

Modo de preparación. Mezclar la harina con las semillas y el aceite, sumar agua hasta formar una masa firme. Forrar el molde y hornear apenas. Cubrir con rodajas de tomate, mozzarella y hojas de albahaca. Añadir pesto y terminar la cocción en el horno hasta que el queso se funda.

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Tarta de zapallitos y queso azul con nueces

El queso azul y las nueces dan intensidad y crocancia a una variante de sabor equilibrad (Imagen Ilustrativa Infobae)

El queso azul aporta carácter a una tarta de zapallitos tradicional. Las nueces suman crocancia y un matiz levemente amargo que equilibra el sabor.

Ingredientes:

1 masa de tarta tradicional

3 zapallitos

1 cebolla

100 gramos de queso azul

50 gramos de nueces picadas

2 huevos

100 ml de crema de leche

Sal y pimienta

Modo de preparación. Saltear la cebolla y los zapallitos en rodajas hasta que se ablanden. Batir los huevos con la crema, sumar el queso azul desmenuzado y las nueces. Unir con los vegetales, verter sobre la masa y cocinar en horno moderado hasta que el relleno cuaje.

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Tarta de calabaza, queso feta y cebolla caramelizada

La mezcla de calabaza asada, feta y cebolla caramelizada aporta dulzura y contraste (Imagen Ilustrativa Infobae)

La combinación de calabaza asada, queso feta y cebolla caramelizada transforma una tarta simple en una opción con sabores marcados y dulces.

Ingredientes:

1 calabaza chica

2 cebollas

150 gramos de queso feta

1 cucharada de azúcar

1 pizca de tomillo fresco

Masa de tarta a elección

Aceite de oliva

Modo de preparación. Asar la calabaza cortada en cubos con aceite y tomillo. Cocinar las cebollas en rodajas finas con azúcar hasta que se caramelicen. Cubrir la base con la calabaza asada, sumar el queso feta desgranado y la cebolla. Llevar al horno hasta dorar la superficie.

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Tarta de vegetales asados con hummus

Hummus y vegetales al horno ofrecen una versión saludable y llena de color (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta variante reemplaza la salsa blanca por hummus, lo que da un perfil más oriental y saludable. Los vegetales asados aportan color y sabor intenso.

Ingredientes:

1 berenjena

1 zucchini

1 morrón rojo

100 gramos de hummus

1 masa de tarta integral

Queso rallado o semillas

Modo de preparación. Cortar los vegetales en rodajas, asar al horno con un poco de aceite. Untar la base cocida con el hummus, cubrir con los vegetales asados y terminar con queso rallado o semillas. Hornear hasta gratinar.

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Estas seis propuestas permiten experimentar y romper la rutina, adaptando ingredientes y sabores al gusto personal o a las posibilidades de la alacena. Cada variante ofrece una manera distinta de disfrutar de las tartas, manteniendo su espíritu práctico y hogareño.