Tendencias
Agregar Infobae enGoogle

Cómo hacer tartas rápidas y fáciles: 6 recetas originales para sorprender

Opciones novedosas y simples para transformar las preparaciones de todos los días. Sabores, texturas y combinaciones inesperadas que invitan a salir de la rutina sin complicaciones

Una tarta de berenjenas, tomates y queso con masa trenzada se muestra en una tabla de madera, con una porción en un plato, salsa y vino tinto.
Las tartas permiten combinar ingredientes típicos y novedosos en recetas prácticas y versátiles (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

La creatividad culinaria suele surgir en las cocinas más cotidianas. Allí, una tarta puede transformarse en un acto de experimentación, mezclando ingredientes tradicionales con propuestas inesperadas.

Reversionar las ideas clásicas permite renovar los menús familiares, sumar ingredientes de moda y explorar sabores que desafían lo habitual.

Tarta de espinaca y ricota con masa de garbanzos

Una tarta redonda de masa dorada con una porción separada, relleno verde de espinaca y ricota, tenedor de metal y hojas frescas de espinaca en una mesa de madera clara.
Una base sin trigo y un relleno clásico logran una opción nutritiva y apta para celíacos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La espinaca y la ricota conforman una de las combinaciones más populares. En esta reversión, la base se prepara con harina de garbanzos, lo que suma valor nutricional y convierte la receta en apta para personas celíacas o quienes desean reducir el consumo de trigo.

PUBLICIDAD

Ingredientes:

  • 200 gramos de harina de garbanzos
  • 2 cucharadas de aceite de oliva
  • 1 huevo
  • Agua fría, cantidad necesaria
  • 400 gramos de espinaca fresca
  • 250 gramos de ricota
  • 1 cebolla chica
  • 1 pizca de nuez moscada
  • Sal y pimienta a gusto

Modo de preparación. Formar una masa mezclando la harina de garbanzos con el aceite, el huevo y agua fría hasta lograr una textura maleable. Estirar y forrar un molde. Saltear la cebolla picada, sumar la espinaca y cocinar hasta que pierda volumen. Mezclar con la ricota, condimentar y extender sobre la masa. Llevar a horno moderado hasta dorar.

PUBLICIDAD

Tarta de pollo al curry con batatas y coco

Tarta casera cortada en porciones triangulares con masa fina, relleno cremoso de pollo, batatas naranjas y salsa de curry, decorada con cilantro fresco sobre un plato blanco.
El pollo se reinventa con especias y leche de coco para una tarta cremosa y diferente (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta receta fusiona el sabor clásico del pollo con el exotismo del curry y la suavidad de la leche de coco. El resultado es una tarta especiada y cremosa, ideal para quienes buscan alternativas a la tradicional de pollo.

Ingredientes:

  • 2 pechugas de pollo cocidas y desmenuzadas
  • 1 batata grande
  • 200 ml de leche de coco
  • 1 cebolla
  • 1 diente de ajo
  • 2 cucharaditas de curry en polvo
  • Sal y pimienta
  • 1 masa de tarta criolla o integral

Modo de preparación. Cocinar la batata en cubos hasta que esté tierna. Saltear la cebolla y el ajo picados, añadir el curry y el pollo. Incorporar la batata, verter la leche de coco y cocinar unos minutos. Llevar la mezcla a la masa, cubrir con otra tapa y hornear hasta que esté dorada.

Tarta caprese con masa de semillas

Tarta rectangular con base de semillas, rodajas de tomate, mozzarella fundida y hojas de albahaca, servida en una bandeja de cerámica.
Tomate, mozzarella y albahaca se combinan sobre una masa integral llena de semillas y texturas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Inspirada en la ensalada caprese, esta versión suma una base elaborada con semillas y harina integral. El resultado es una tarta liviana, fresca y llena de texturas.

Ingredientes:

  • 150 gramos de harina integral
  • 50 gramos de semillas de sésamo, chía y lino
  • 2 cucharadas de aceite de oliva
  • Agua fría
  • 2 tomates medianos
  • 150 gramos de mozzarella
  • Hojas de albahaca fresca
  • 2 cucharadas de pesto (opcional)

Modo de preparación. Mezclar la harina con las semillas y el aceite, sumar agua hasta formar una masa firme. Forrar el molde y hornear apenas. Cubrir con rodajas de tomate, mozzarella y hojas de albahaca. Añadir pesto y terminar la cocción en el horno hasta que el queso se funda.

Tarta de zapallitos y queso azul con nueces

Una tarta circular con un trozo cortado muestra un relleno de zapallitos en rodajas, queso azul derretido y nueces, sobre un mantel.
El queso azul y las nueces dan intensidad y crocancia a una variante de sabor equilibrad (Imagen Ilustrativa Infobae)

El queso azul aporta carácter a una tarta de zapallitos tradicional. Las nueces suman crocancia y un matiz levemente amargo que equilibra el sabor.

Ingredientes:

  • 1 masa de tarta tradicional
  • 3 zapallitos
  • 1 cebolla
  • 100 gramos de queso azul
  • 50 gramos de nueces picadas
  • 2 huevos
  • 100 ml de crema de leche
  • Sal y pimienta

Modo de preparación. Saltear la cebolla y los zapallitos en rodajas hasta que se ablanden. Batir los huevos con la crema, sumar el queso azul desmenuzado y las nueces. Unir con los vegetales, verter sobre la masa y cocinar en horno moderado hasta que el relleno cuaje.

Tarta de calabaza, queso feta y cebolla caramelizada

Tarta salada en una fuente de hierro fundido, con base de masa, trozos de calabaza asada, queso feta, aros de cebolla y ramitas de tomillo.
La mezcla de calabaza asada, feta y cebolla caramelizada aporta dulzura y contraste (Imagen Ilustrativa Infobae)

La combinación de calabaza asada, queso feta y cebolla caramelizada transforma una tarta simple en una opción con sabores marcados y dulces.

Ingredientes:

  • 1 calabaza chica
  • 2 cebollas
  • 150 gramos de queso feta
  • 1 cucharada de azúcar
  • 1 pizca de tomillo fresco
  • Masa de tarta a elección
  • Aceite de oliva

Modo de preparación. Asar la calabaza cortada en cubos con aceite y tomillo. Cocinar las cebollas en rodajas finas con azúcar hasta que se caramelicen. Cubrir la base con la calabaza asada, sumar el queso feta desgranado y la cebolla. Llevar al horno hasta dorar la superficie.

Tarta de vegetales asados con hummus

Tarta salada con base de masa, relleno de color amarillo claro, rodajas de berenjena, zucchini y pimiento rojo, cubierta con semillas variadas, servida en un plato blanco.
Hummus y vegetales al horno ofrecen una versión saludable y llena de color (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta variante reemplaza la salsa blanca por hummus, lo que da un perfil más oriental y saludable. Los vegetales asados aportan color y sabor intenso.

Ingredientes:

  • 1 berenjena
  • 1 zucchini
  • 1 morrón rojo
  • 100 gramos de hummus
  • 1 masa de tarta integral
  • Queso rallado o semillas

Modo de preparación. Cortar los vegetales en rodajas, asar al horno con un poco de aceite. Untar la base cocida con el hummus, cubrir con los vegetales asados y terminar con queso rallado o semillas. Hornear hasta gratinar.

Estas seis propuestas permiten experimentar y romper la rutina, adaptando ingredientes y sabores al gusto personal o a las posibilidades de la alacena. Cada variante ofrece una manera distinta de disfrutar de las tartas, manteniendo su espíritu práctico y hogareño.

Temas Relacionados

recetas de tartastartas originalescocina creativaideas para tartasrecetas fácilesúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Súper El Niño en Argentina: qué zonas tendrán más impacto y qué fenómenos pueden esperarse

El episodio climático, que ya provoca nevadas excepcionales y olas de frío en la Patagonia, amenaza con episodios de precipitaciones extremas y tormentas severas en algunas provincias, que podrían incluir crecidas de ríos históricas

Súper El Niño en Argentina: qué zonas tendrán más impacto y qué fenómenos pueden esperarse

Receta de tostadas belgas, rápida y fácil

Con huevos, leche, harina leudante, azúcar y manteca derretida, la mezcla se cocina en wafflera o sartén hasta quedar esponjosa, y se sirve con miel, dulce de leche, mermelada o frutas

Receta de tostadas belgas, rápida y fácil

Receta de budín integral de naranja, rápida y fácil

Con jugo y ralladura de dos cítricos, huevos, azúcar y aceite neutro, la mezcla suma harina y leudante para una miga húmeda, lista en una hora e ideal como acompañamiento de desayunos y meriendas

Receta de budín integral de naranja, rápida y fácil

Qué cualidad ayuda a fortalecer una pareja y puede ser más relevante que la honestidad

Un psicólogo citado por Forbes analizó una característica poco visible de los vínculos afectivos y explicó cómo puede influir en la comunicación, el acompañamiento y la confianza entre dos personas

Qué cualidad ayuda a fortalecer una pareja y puede ser más relevante que la honestidad

Vinagre de manzana en el pelo: qué beneficios puede aportar y qué cuidados exige

Entre recomendaciones virales y asesoramiento profesional, este ingrediente despertó interés por sus posibles efectos cosméticos. El uso inadecuado, de todos modos, puede causar irritación o resequedad

Vinagre de manzana en el pelo: qué beneficios puede aportar y qué cuidados exige

DEPORTES

Los desgarradores gritos de la figura de Racing que sufrió una dura lesión en la derrota con Argentinos

Los desgarradores gritos de la figura de Racing que sufrió una dura lesión en la derrota con Argentinos

Lionel Messi y su familia permanecen en Rosario tras la íntima despedida a su padre Jorge

La revelación sobre el pase de Julián Álvarez del Atlético de Madrid al Barcelona que da que hablar en Europa: “Se lo prometieron”

Los detalles del romántico compromiso de una estrella de la F1: millonario anillo y cena íntima junto al mar con su pareja

La dura carta de UEFA, AFC y Concacaf contra Infantino en medio de la crisis política en FIFA: “La confianza se rompe por medio del engaño”

TELESHOW

“¿Es Darín o no?”: el video que muestra la reacción del actor ante el reconocimiento de dos fanáticas

“¿Es Darín o no?”: el video que muestra la reacción del actor ante el reconocimiento de dos fanáticas

Nicki Nicole reflexionó sobre su año alejada de la música: “Escuché mi intuición y luché contra mis miedos”

Cande Molfese anunció su primer embarazo con palabras repletas de felicidad: “Ahora somos 5″

Mica Viciconte se sumó al divertido desafío Spiderman con Luca: “Supermamá aunque mi hijo pese como un villano”

Las postales íntimas de María Belén Ludueña y su familia en Brasil: “Este bebé que nos regaló la virgencita”

INFOBAE AMÉRICA

Familias piden mantener la búsqueda tras casi un mes de la desaparición de pescadores en el Caribe nicaragüense

Familias piden mantener la búsqueda tras casi un mes de la desaparición de pescadores en el Caribe nicaragüense

Polvo del Sahara dispara la contaminación y baja la calidad del aire en San Salvador

Alcalde de La Paz denuncia déficit, deuda millonaria y 12 presuntas redes de corrupción en la gestión anterior

Panameños salen a las calles al sentir los efectos del sismo de 7.4 registrado en Colombia

Por qué algunas osas matan crías ajenas: dos casos en Alaska reavivan el debate científico